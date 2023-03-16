Les microcredencials en línia, una resposta per cobrir la demanda de competències toves en el mercat laboralUn estudi qualitatiu de la UOC basat en 85 entrevistes amb agents del mercat laboral analitza el potencial de les microcredencials en línia per al desenvolupament de competències genèriques, i identifica els reptes que cal superar
La demanda de professionals amb competències genèriques o personals (soft skills), com la comunicació efectiva, el pensament crític o la gestió del temps, és una de les prioritats del mercat laboral actual. "Les soft skills són les habilitats personals i socials que permeten als professionals treballar de manera efectiva tant individualment com en equip. Estan vinculades a la posada en pràctica de comportaments i actituds personals, com ara la presa de decisions, la gestió del temps i la resiliència. Aquestes habilitats són clau en qualsevol entorn professional i especialment determinants en l'exercici del rol directiu", explica Iñaki Bustinduy, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
En aquesta línia, un nou estudi de la UOC, liderat per Carles Bruguera, membre de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral i investigador del grup de recerca Management and Learning (MeL), analitza com les microcredencials en línia poden ajudar a cobrir aquesta necessitat mitjançant una formació flexible i adaptada a les demandes empresarials.
“Les microcredencials han tingut una gran acceptació en l'àmbit de les competències digitals i tecnològiques, però aquest estudi posa de manifest que també poden reforçar el desenvolupament de soft skills que tenen demanda en el mercat laboral”
Les microcredencials són certificacions acadèmiques que acrediten l'adquisició de coneixements o competències específics a través de cursos curts. Els ocupadors valoren especialment la flexibilitat d'aquestes certificacions, ja que permeten als professionals formar-se sense interrompre l'activitat laboral. A més, l'aprenentatge en línia facilita l'accés a programes de qualitat a escala global i permet ampliar les opcions formatives disponibles. "Fins ara, les microcredencials han tingut una gran acceptació en l'àmbit de les competències digitals i tecnològiques, però aquest estudi posa de manifest que també poden reforçar el desenvolupament de soft skills que tenen demanda en el mercat laboral",explica Bruguera.
"La recerca sobre el rol de les microcredencials en aquest àmbit ha estat escassa, especialment des de la perspectiva dels agents del mercat laboral, que tenen una visió interna i directa de les competències actuals i futures que necessitaran els seus sectors econòmics", afegeix.
En l'estudi, publicat a la revista Distance Education, hi han participat també Carme Pagès, directora de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral; Mitchell Peters, investigador en educació i TIC, i Àngels Fitó, rectora de la UOC, tots membres del grup MeL.
Mitjançant un enfocament qualitatiu, la recerca analitza les perspectives de 85 actors clau del mercat laboral, incloent-hi perfils directius, responsables de recursos humans i experts en formació professional. Els resultats indiquen que els ocupadors valoren les microcredencials en línia com una eina útil per a la capacitació professional, però encara hi ha obstacles que cal superar.
"L'estudi detecta que, per ser realment efectives, les microcredencials en competències genèriques han de garantir un aprenentatge pràctic i aplicable a situacions reals, a més d'un sistema d'avaluació robust per validar els coneixements adquirits", destaca Carme Pagès, que també és professora agregada dels Estudis d'Economia i Empresa. El fet que un professional adquireixi noves competències es coneix com a reskilling, mentre que l'anomenat upskilling implica millorar i aprofundir en les competències que ja té. "Algunes competències candidates per al reskilling són la intel·ligència emocional, la gestió del canvi i la creativitat, mentre que per a l'upskilling destaquen el lideratge digital, la comunicació en entorns híbrids, la gestió de conflictes i el treball en equip remot. En ambdós casos, l'objectiu és adaptar-se més bé a un nou context laboral, ja sigui per exigències de la funció professional, per les demandes de l'entorn i el mercat, o per la irrupció de les noves tecnologies", explica Bustinduy.
Precisament, Pagès i Bustinduy seran dos dels ponents de la jornada La importància de les soft skills en el mercat laboral actual, un factor clau de desenvolupament, que els Estudis d'Economia i Empresa de la UOC organitzen per al 27 de març. En aquest acte, es debatrà sobre el valor d'aquestes competències i s'analitzarà com es poden potenciar per millorar l'ocupabilitat i el desenvolupament professional.
Reptes i limitacions que cal superar
Tot i els avantatges, l'estudi identifica tres barreres per a la consolidació de les microcredencials en competències genèriques:
- Avaluació de competències: habilitats com el lideratge o el treball en equip són difícils de mesurar objectivament en un entorn virtual.
- Credibilitat i reconeixement: encara hi ha empreses i organitzacions que no les consideren equiparables a formacions més tradicionals.
- Experiència pràctica i aplicabilitat: és essencial desenvolupar metodologies que permetin als estudiants aplicar els coneixements en situacions reals.
Recomanacions per a un disseny estratègic de les microcredencials
L'estudi proposa una sèrie d'estratègies per millorar l'eficàcia de les microcredencials en línia en l'àmbit de les competències genèriques i acostar-les al màxim a contextos reals:
- Orientació pràctica: incorporar eines interactives de tipus pràctic, com ara estudis de cas, jocs de rol i projectes col·laboratius.
- Integració de tecnologies immersives: utilitzar realitat virtual o entorns interactius per millorar i fer que la formació en habilitats com la comunicació interpersonal sigui com més real millor.
- Col·laboració amb empreses: desenvolupar les microcredencials amb la implicació del sector empresarial per garantir-ne la rellevància.
- Avaluació basada en evidències: implementar mètodes d'avaluació pràctics que validin les competències adquirides.
Jornada sobre el mercat laboral i les competències genèriques
En aquesta mateixa línia, la jornada sobre soft skills reunirà experts i expertes del sector per debatre el valor d'aquestes competències com a eina de millora de l'ocupabilitat. Aquest espai de reflexió complementarà els resultats de l'estudi i permetrà posar en comú estratègies per abordar la bretxa de formació en competències genèriques i per respondre a les necessitats del mercat laboral actual.
Article de referència:
Bruguera, C., Pagès, C., Peters, M., & Fitó, À. (2024). Micro-credentials and soft skills in online education: the employers' perspective. Distance Education, 1.-21. https://doi.org/10.1080/01587919.2024.2435645.
Jornada dels Estudis d'Economia i Empresa: La importància de les soft skills en el mercat laboral actual, un factor clau de desenvolupament. Inscripcions: fins al 25 de març.