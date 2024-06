La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) inaugurarà el 30è. curs sent fidel al seu ADN d'institució pionera i transformadora que posa el focus en l'ocupabilitat. I ho farà posant a l'abast de la ciutadania 64 microcredencials o, el que és el mateix, certificacions que es poden obtenir a partir de cursos breus especialitzats per desenvolupar competències clau demanades pel mercat de treball. Entre l'oferta dissenyada per la UOC, s'hi poden trobar microcredencials de l'àmbit de la salut, la comunicació, el dret, la política, la informàtica, l'economia, la psicologia i l'educació.

Les microcredencials són certificacions que validen els resultats de l'aprenentatge obtinguts en experiències formatives de curta durada, de fins a 6 crèdits, com ara un curs o una capacitació breus. Estan especialment dissenyades per acreditar competències professionals, que a partir de certificacions digitals proporcionen tota la informació necessària per demostrar el desenvolupament d'aquestes competències i alhora les poden compartir amb ocupadors mitjançant el currículum o les xarxes socials, com ara LinkedIn, entre d'altres.

Les microcredencials permeten desenvolupar competències clau amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat, de formar-se o d'actualitzar-se en perfils professionals de futur (reskilling i upskilling), o bé d'adquirir habilitats en relació amb els reptes actuals i futurs de la societat, ja sigui en la transició digital, la transició ecològica o altres reptes socials, com l'envelliment, la migració i els refugiats o l'accés a l'educació.

La que es perfila com una tendència formativa a l'alça arreu del món, i especialment ara també a escala europea, es començarà a posar en marxa el proper curs 2024-2025, en què la Universitat celebrarà 30 anys de la seva creació.

Al llarg d'aquests 30 anys, la UOC s'ha consolidat com una universitat "sistèmica, global i inclusiva, amb constants genuïnes com l'absència de barreres, l'accessibilitat a la formació a tot el recorregut vital i l'orientació vers l'ocupabilitat", explica la rectora Àngels Fitó. I afegeix: "Són exemples recents d'aquests principis identitaris programes com el compromís amb la ruralitat, les microcredencials com a mecanisme per promoure l'ocupabilitat, disposar d'un pla d'acció cultural enxarxat amb la comunitat, l'adaptació del nostre model educatiu a la IA, a més de les noves missions de la recerca."

Les microcredencials que la UOC ha configurat són un "model de formació al llarg de la vida que té en compte el reconeixement, la traçabilitat i la complementarietat entre cicles i programes, que afavoreix la mobilitat i la hibridació en aliança i que atén necessitats individuals i col·lectives mitjançant l'acompanyament acadèmic, pedagògic i professional i al servei d'una societat més conscient dels reptes globals", afegeix Fitó.