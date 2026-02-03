Assignatura d'Acció socioeducativa i diversitat funcional

Assignatura Online d'Acció socioeducativa i diversitat funcional
Presentació
L’assignatura ofereix l’estudiantat eines conceptuals per abordar de manera crítica i reflexiva la praxi socioeducativa en l'àmbit de la discapacitat.
Aquest curs atorga una microcredencial.
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La inestable noció “discapacitat” fa referència a un àmbit de l’experiència humana que s’ha conceptualitzat de diferents maneres en funció del context, l’època i la ideologia dominant.
L’assignatura proposa un abordatge crític, útil per entendre aquestes conceptualitzacions, així com les dinàmiques que envolten aquest àmbit de coneixement, i que sovint travessen les pràctiques destinades a les persones classificades sota les categories que han manat dels diferents paradigmes de la discapacitat.
Emmarcada en el paradigma del Model Social, l’assignatura busca transmetre a l’alumnat una perspectiva que li serveixi per qüestionar la construcció d’una faceta de la diversitat humana en una forma d’alteritat, sovint sotmesa a dinàmiques de discriminació, marginació i opressió.
Aquest curs s'orienta a millorar aquestes competències professionals.
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Acompanyament personalitzat
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Formació del professorat
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya reconeix aquest curs com a formació permanent per al professorat no universitari.