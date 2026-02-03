Asignatura de Acción socioeducativa y diversidad funcional

Asignatura Online de Acción socioeducativa y diversidad funcional
Presentación
La asignatura ofrece al alumnado herramientas conceptuales para abordar de manera crítica y reflexiva la praxis socioeducativa en el ámbito de la discapacidad.
Este curso otorga una microcredencial.
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La inestable noción “discapacidad” hace referencia a un ámbito de la experiencia humana que se ha conceptualizado de diferentes maneras en función del contexto, la época y la ideología dominante.
La asignatura propone un abordaje crítico, útil para entender estas conceptualizaciones, así como las dinámicas que rodean este ámbito de conocimiento, y que a menudo atraviesan las prácticas destinadas a las personas clasificadas bajo las categorías que han emanado de los diferentes paradigmas de la discapacidad.
Enmarcada en el paradigma del Modelo Social, la asignatura busca transmitir al alumnado una perspectiva que le sirva para cuestionar la construcción de una faceta de la diversidad humana en una forma de alteritat, a menudo sometida a dinámicas de discriminación, marginación y opresión.
Este curso se orienta a mejorar estas competencias profesionales.
La asignatura propone un abordaje crítico, útil para entender estas conceptualizaciones, así como las dinámicas que rodean este ámbito de conocimiento, y que a menudo atraviesan las prácticas destinadas a las personas clasificadas bajo las categorías que han emanado de los diferentes paradigmas de la discapacidad.
Enmarcada en el paradigma del Modelo Social, la asignatura busca transmitir al alumnado una perspectiva que le sirva para cuestionar la construcción de una faceta de la diversidad humana en una forma de alteritat, a menudo sometida a dinámicas de discriminación, marginación y opresión.
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Formación del profesorado
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña reconoce este curso como formación permanente para el profesorado no universitario.