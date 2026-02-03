Asignatura de Acción socioeducativa y diversidad funcional

Solicita información
Campus
Online y sin horario
Matrícula abierta: últimos días

Asignatura Online de Acción socioeducativa y diversidad funcional

Presentación

La asignatura ofrece al alumnado herramientas conceptuales para abordar de manera crítica y reflexiva la praxis socioeducativa en el ámbito de la discapacidad.

Este curso otorga una microcredencial.
Matrícula abierta: ¡últimos días!

¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!

Asignaturas libres

Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.

La inestable noción “discapacidad” hace referencia a un ámbito de la experiencia humana que se ha conceptualizado de diferentes maneras en función del contexto, la época y la ideología dominante.

La asignatura propone un abordaje crítico, útil para entender estas conceptualizaciones, así como las dinámicas que rodean este ámbito de conocimiento, y que a menudo atraviesan las prácticas destinadas a las personas clasificadas bajo las categorías que han emanado de los diferentes paradigmas de la discapacidad.

Enmarcada en el paradigma del Modelo Social, la asignatura busca transmitir al alumnado una perspectiva que le sirva para cuestionar la construcción de una faceta de la diversidad humana en una forma de alteritat, a menudo sometida a dinámicas de discriminación, marginación y opresión.

Este curso se orienta a mejorar estas competencias profesionales.

 
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

  • Formación del profesorado

    El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña reconoce este curso como formación permanente para el profesorado no universitario.

Asignatura de Acción socioeducativa y diversidad funcional

Contenidos

Contenidos

Este curso es de 6 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 150 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 4.5 meses.

Enlace al plan docente.

Este curso corresponde al nivel 6 del marco europeo de cualificaciones (EQF), equivaliendo a un nivel de grado.

 

Objetivos y competencias

Objetivos:

  1. Conocer las construcciones conceptuales básicas relacionadas con el ámbito de conocimiento al que hace referencia la noción discapacidad.
  2. Abordar de manera crítica la relación entre los principales paradigmas de la discapacidad y las prácticas socioeducativas.
  3. Reflexionar sobre las actitudes, entornos y servicios dirigidos a las personas con discapacidad.
  4. Tomar conciencia de la necesidad de incorporar la perspectiva de derechos humanos en la praxis socioeducativa dirigida a las personas con discapacidad.

 

Competencias:

K6. Identificar la influencia de los principales ejes de la estructura social (clase social, sexo, género, origen étnico, capacidades, etc.) en la organización de la sociedad y en la reproducción de las desigualdades sociales, así como en las oportunidades y desafíos a los cuales se enfrentan las personas.

S1. Realizar análisis críticos y síntesis efectivas de información, teorías, conceptos y evidencias empíricas en el campo de la Educación Social.

Objetivos y competencias


Objetivos:

  1. Conocer las construcciones conceptuales básicas relacionadas con el ámbito de conocimiento al que hace referencia la noción discapacidad.
  2. Abordar de manera crítica la relación entre los principales paradigmas de la discapacidad y las prácticas socioeducativas.
  3. Reflexionar sobre las actitudes, entornos y servicios dirigidos a las personas con discapacidad.
  4. Tomar conciencia de la necesidad de incorporar la perspectiva de derechos humanos en la praxis socioeducativa dirigida a las personas con discapacidad.

 

Competencias:

K6. Identificar la influencia de los principales ejes de la estructura social (clase social, sexo, género, origen étnico, capacidades, etc.) en la organización de la sociedad y en la reproducción de las desigualdades sociales, así como en las oportunidades y desafíos a los cuales se enfrentan las personas.

S1. Realizar análisis críticos y síntesis efectivas de información, teorías, conceptos y evidencias empíricas en el campo de la Educación Social.

S4. Argumentar de manera sólida y fundamentada, de manera oral y escrita, en valoraciones, juicios, exposiciones, defensas o discusiones académicas y profesionales.

S10. Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa en diferentes contextos profesionales.

C4. Trabajar en equipo y en redes profesionales multidisciplinarias.

C6. Mejorar las condiciones sociales y culturales de la ciudadanía, consiguiendo mayores niveles de bienestar y calidad de vida a fin de compensar los efectos provocados por las situaciones de exclusión o marginación social.

C11. Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, e incorporando la perspectiva de género, tanto en la práctica académica como en la profesional.

Este curso forma parte del catálogo de microcredencials de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

  • Abogar por otras personas
  • Ayudar a personas con discapacidad en actividades comunitarias
  • Ciencias sociales
  • Cooperar a nivel interprofesional
  • Educación comunitaria
  • Evaluar la situación social de los usuarios de servicios
  • Justicia social
  • Pedagogía social
  • Pensar de manera crítica
  • Promover los Derechos Humanos
  • Promover el cambio social
  • Promover la inclusión
  • Trabajar en nombre de la inclusión pública

Estas competencias clave en el mercado de trabajo han sido definidas a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Acción socioeducativa y diversidad funcional

Profesorado

Asignatura de Acción socioeducativa y diversidad funcional

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Los y las estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita el logro de las competencias vinculadas a la formación que han realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para continuar formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
  • La puedes enlazar fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener el reconocimiento académico de 6 créditos en caso de matricularte en el grado de Educación Social de la UOC.

Para mayor información sobre las microcredencials, puedes consultar nuestra página

Los y las estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita el logro de las competencias vinculadas a la formación que han realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para continuar formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
  • La puedes enlazar fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener el reconocimiento académico de 6 créditos en caso de matricularte en el grado de Educación Social de la UOC.

Para mayor información sobre las microcredencials, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Acción socioeducativa y diversidad funcional

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

¿Quieres más información?

Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

Género
¿En qué idioma deseas recibir la información?
logo uoc

¿Quieres saber más?

Envíanos tus datos y descubre todo lo que quieres saber.

Solicita información