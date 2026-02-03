Asignatura de Acción socioeducativa y diversidad funcional

S1. Realizar análisis críticos y síntesis efectivas de información, teorías, conceptos y evidencias empíricas en el campo de la Educación Social.

K6. Identificar la influencia de los principales ejes de la estructura social (clase social, sexo, género, origen étnico, capacidades, etc.) en la organización de la sociedad y en la reproducción de las desigualdades sociales, así como en las oportunidades y desafíos a los cuales se enfrentan las personas.

Objetivos y competencias

Objetivos:

Conocer las construcciones conceptuales básicas relacionadas con el ámbito de conocimiento al que hace referencia la noción discapacidad. Abordar de manera crítica la relación entre los principales paradigmas de la discapacidad y las prácticas socioeducativas. Reflexionar sobre las actitudes, entornos y servicios dirigidos a las personas con discapacidad. Tomar conciencia de la necesidad de incorporar la perspectiva de derechos humanos en la praxis socioeducativa dirigida a las personas con discapacidad.

Competencias:

K6. Identificar la influencia de los principales ejes de la estructura social (clase social, sexo, género, origen étnico, capacidades, etc.) en la organización de la sociedad y en la reproducción de las desigualdades sociales, así como en las oportunidades y desafíos a los cuales se enfrentan las personas.

S1. Realizar análisis críticos y síntesis efectivas de información, teorías, conceptos y evidencias empíricas en el campo de la Educación Social.

S4. Argumentar de manera sólida y fundamentada, de manera oral y escrita, en valoraciones, juicios, exposiciones, defensas o discusiones académicas y profesionales.

S10. Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa en diferentes contextos profesionales.

C4. Trabajar en equipo y en redes profesionales multidisciplinarias.

C6. Mejorar las condiciones sociales y culturales de la ciudadanía, consiguiendo mayores niveles de bienestar y calidad de vida a fin de compensar los efectos provocados por las situaciones de exclusión o marginación social.

C11. Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, e incorporando la perspectiva de género, tanto en la práctica académica como en la profesional.

Este curso forma parte del catálogo de microcredencials de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

Abogar por otras personas

Ayudar a personas con discapacidad en actividades comunitarias

Ciencias sociales

Cooperar a nivel interprofesional

Educación comunitaria

Evaluar la situación social de los usuarios de servicios

Justicia social

Pedagogía social

Pensar de manera crítica



Promover los Derechos Humanos

Promover el cambio social

Promover la inclusión

Trabajar en nombre de la inclusión pública

Estas competencias clave en el mercado de trabajo han sido definidas a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.