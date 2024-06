UOC Skills Lab d'Intel·ligència emocional, nivell C2 (nivell de domini)

Coneixements previs

Per poder seguir amb èxit el curs d'Intel·ligència emocional de nivell de domini (C2) és important que comprovis que domines les habilitats del nivell C1:

Utilitzes la intel·ligència emocional de manera estratègica per assolir objectius organitzacionals, anticipant i gestionant les emocions en diversos contextos.

Ets capaç de fomentar una cultura organitzacional que valori i promogui la intel·ligència emocional a tots els nivells, des del lideratge fins als empleats de base.

Saps donar suport al desenvolupament emocional i professional dels altres a través de l'assessorament, ajudant-los a millorar la seva intel·ligència emocional i assolir el seu potencial màxim.

Per tal de poder confirmar el teu nivell, has de fer arribar el currículum i una carta de motivació a l'adreça UOCskillslab@uoc.edu. Un cop valorades les teves competències actuals, et podràs matricular en aquest c...