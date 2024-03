El pròxim curs 2024-2025, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) posarà en marxa diverses novetats, entre les quals destaquen una cinquantena de microcredencials (cursos breus de formacions especialitzades) per desenvolupar competències clau en un món laboral canviant i la posada en marxa de l'Escola de Programació per aprendre a programar des de zero. A més, juntament amb altres institucions, la UOC participarà en la nova Càtedra Internacional ARTEMISA de Ciberseguretat , que coordina la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i oferirà el màster de formació permanent de Comunicació i Periodisme Esportiu conjuntament amb Mundo Deportivo. La institució també oferirà cursos nous sobre intel·ligència de negoci, educació i TIC, mediació i idiomes, i renovarà cinc dels seus màsters universitaris.

Nou catàleg de microcredencials: una cinquantena de cursos breus de formacions especialitzades

En un món cada cop més digital, interconnectat i especialitzat, creix cada cop més l'interès pels cursos curts, especialment en línia, que permetin dominar noves habilitats. Amb la voluntat de donar resposta a aquesta tendència, en l'entorn de l'educació superior global hi ha un tema candent: les microcredencials . Són certificacions que validen els resultats de l'aprenentatge obtinguts en experiències formatives de curta durada, com ara un curs o una capacitació breus. Els cursos estan especialment dissenyats per acreditar competències professionals, i les certificacions digitals que proporcionen contenen tota la informació necessària per demostrar aquestes competències i compartir-les amb ocupadors o centres de formació a través del currículum o de xarxes socials com LinkedIn.

En aquest context, la UOC iniciarà, a partir del curs vinent, el desplegament d'un catàleg de microcredencials especialment orientat a donar resposta als reptes actuals i a preparar els professionals per al mercat de treball del futur. El catàleg inicial estarà format per una cinquantena de cursos i s'anirà ampliant i modificant els pròxims anys en funció de la demanda i les necessitats de la societat en cada moment.

Aquestes microcredencials de formació contínua es podran obtenir fent cursos de curta durada, de fins a sis crèdits, amb diversos formats i metodologies. Aquests cursos permetran desenvolupar competències clau amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat, de formar-se o d'actualitzar-se en perfils professionals de futur (reskilling i upskilling), o bé d'adquirir habilitats en els reptes actuals i futurs de la societat, ja sigui en la transició digital, la transició ecològica o altres reptes socials, com l'envelliment, la migració i els refugiats o l'accés a l'educació.

Escola de Programació: acostar la programació a tots els àmbits de coneixement

Després d'uns mesos de prova pilot amb vint-i-cinc beques , l'octubre de 2024 es desplegarà l'Escola de Programació de la UOC. Aquesta iniciativa experimental neix fruit del projecte de recerca Programar per aprendre, que ja el 2018 volia dissenyar una nova manera d'ensenyar a programar per posar l'aprenentatge de la programació a l'abast de qualsevol persona. "A partir de l'experiència prèvia de les titulacions d'enginyeria, multimèdia i arts, a través de les quals ensenyem a programar a perfils d'estudiants molt diferents, establim les bases del model de formació que avui ofereix l'Escola de Programació", explica Carles Garrigues , professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i coordinador del projecte.

Per la seva banda, Daniel Riera , director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació , assegura que "el pensament computacional i la programació són eines molt potents per a qualsevol professional". "Avui dia, els ordinadors són presents en la majoria de les tasques i saber treure'n el màxim rendiment millora qualsevol currículum", destaca Riera. Per aquest motiu, alguns països ja han començat a introduir l'aprenentatge del pensament computacional i la programació en etapes prèvies a la formació tecnològica universitària incloent aquest tipus de competències en els currículums de primària i secundària.

L'Escola ensenya tres llenguatges de programació: JavaScript, Python i Java. Pel que fa a l'aprenentatge, s'estructura en sis nivells, seguint el model del Marc comú europeu de referència per a les llengües: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. D'aquests sis nivells, ja s'ofereixen els quatre primers, i els dos últims (nivells C) es desplegaran al llarg dels pròxims cursos.

Cadascun dels diferents nivells compta amb un conjunt d'activitats pensades per guiar i facilitar l'aprenentatge. A més, l'estudiantat disposa d'eines de correcció automàtica per agilitar el desenvolupament de les activitats, així com del suport de docents experts.

Càtedra Internacional ARTEMISA de Ciberseguretat

La UOC participa en la nova Càtedra Internacional ARTEMISA de Ciberseguretat , coordinada per la UPF, fruit d'un conveni de col·laboració amb l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) de l'Estat. La Càtedra enfortirà la docència i la recerca universitàries sobre ciberseguretat i fomentarà la transferència de coneixement en aquest camp al sector públic i privat. Així mateix, vol promoure la cultura de la ciberseguretat entre la ciutadania i majors nivells de diversitat i inclusió social en aquesta àrea impulsant, especialment, les vocacions femenines.

Helena Rifà , investigadora del grup KISON de l'Internet Interdisciplinary Institute ( IN3 ) i professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació , afirma que "la ciberseguretat té el repte de la constant evolució, sofisticació i complexitat dels atacs, en una situació amb escassetat de professionals qualificats i amb dificultat per difondre de manera efectiva la cultura de seguretat digital entre la ciutadania".

Màster de formació permanent de Comunicació i Periodisme Esportiu (UOC, Mundo Deportivo)

Aquest màster neix fruit de l'interès creixent per part de l'estudiantat de comunicació en aquest àmbit d'especialització del periodisme esportiu. El programa proposa una estructura d'assignatures enfocades a la pràctica professional, amb la possibilitat de fer pràctiques a Mundo Deportivo, l'aliat que fa possible aquest nou màster.

Mundo Deportivo és el diari d'informació esportiva del Grupo Godó. Té més de 366.000 lectors exclusius a Espanya, dels quals més de 220.000 són a Catalunya. A més de la informació multiesportiva, fa un seguiment especial del Futbol Club Barcelona.

Un cop finalitzat el màster, l'estudiantat tindrà un gran ventall de sortides professionals al seu abast:

Periodista esportiu

Comentarista o locutor esportiu

Redactor de continguts esportius

Gestor de mitjans esportius

Productor de contingut multimèdia esportiu

Especialista en mitjans socials en l'àmbit de l'esport

Gestor de comunicació d'organitzacions esportives

Gestor del negoci en la comunicació i en els mitjans esportius

Especialista en estratègies de màrqueting, el patrocini i l'organitació d'esdeveniments del sector esportiu

El màster consta de 60 ECTS i té una durada d'un curs acadèmic.

Nous cursos sobre intel·ligència de negoci, educació i TIC, mediació i idiomes

La UOC també oferirà els cursos nous següents en l'àmbit de la intel·ligència de negoci:

Bases de dades analítiques

Bases de dades noSQL

Customer analytics

Operations analytics

People analytics

Tecnologies de batch processing

Tecnologies de stream processing

Data lakes

En l'àmbit de l'educació i les TIC, la UOC llançarà els cursos següents:

Disseny per a l'aprenentatge amb el suport de les TIC

Docència en línia

Avaluació per a l'aprenentatge amb el suport de les TIC

Pel que fa la mediació, seran novetat els cursos següents:

Diploma d'Expert en mediació en dret privat i familiar

Curs de Mediació intrajudicial

Curs de Mediació immobiliària i hipotecària

Pel que fa als idiomes, és novetat el curs d'espanyol A2.2, que complementarà l'oferta del nivell inicial d'espanyol per a estrangers, que va del nivell A1.1 fins a l'A2.2.

Finalment, en l'àmbit de la formació professional (FP), l'especialització de Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació també serà novetat el proper curs.

Renovació de màsters oficials existents

La UOC sempre està pendent dels canvis constants que tenen lloc al món laboral i de les noves tendències emergents en molts sectors. Per això, actualitza l'oferta vigent constantment. De cara al proper curs, es renoven els màsters universitaris següents: