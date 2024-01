Quin ha de ser el rol de les universitats en aquesta tendència en creixement?

Per a l'actual vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat i a partir del 13 d'abril nova rectora de la UOC, Àngels Fitó, "són creixents les necessitats sistèmiques de formació al llarg de la vida per preparar una ciutadania crítica i responsable capaç de dur a terme la transició cap a models de negoci digitals i sostenibles. A Catalunya, els indicadors de formació contínua són lluny d'assolir el 60 % que es fixa Europa per al 2030 i penalitzen els indicadors que mesuren la competitivitat i innovació del país".

En aquest sentit, Fitó hi afegeix: "La UOC està configurant un model de formació al llarg de la vida que té en compte el reconeixement, la traçabilitat i la complementarietat entre cicles i programes, que afavoreix la mobilitat i la hibridació en aliança i que atén a necessitats individuals i col·lectives mitjançant l'acompanyament acadèmic, pedagògic i professional i al servei d'una societat més conscient dels reptes globals."

Per contribuir al debat i oferir noves solucions, un grup de professors investigadors de la UOC va desenvolupar a mitjans de l'any passat una metodologia per a l'avaluació i la visibilització de les competències d'ocupabilitat dels graduats. L'experiència pilot es basa en l'ús d'una estratègia d'un portafolis digital i la seva certificació mitjançant microcredencials. El treball, publicat en obert, està disponible a l'International Journal of Educational Technology in Higher Education.

"El marc comú i consensuat està en gestació", expliquen els seus autors Marcelo Maina i Lourdes Guàrdia, professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i investigadors del grup de recerca EduLab. El seu enfocament és el de "la microcredencialització de competències d'ocupabilitat". "En aquesta proposta, les microcredencials són atorgades una vegada aplicada una metodologia d'avaluació que relaciona evidències de desenvolupament de les competències al llarg d'un programa d'estudi, i n'integra altres de provinents de la pràctica laboral o professional", expliquen. "El graduat així compta amb un currículum ampliat i més evidències dels seus èxits".

I és que, precisament, una de les raons darrere el boom és la voluntat d'oferir solucions formatives més orientades al món laboral. "El currículum tradicional entra poc en els detalls dels coneixements acadèmics adquirits, i les empreses necessiten entrar amb més profunditat en aquests aspectes per conèixer més bé les competències desenvolupades pels nous titulats. Els calen evidències que mostrin les seves capacitats i també veure el testimoni directe de la seva experiència formativa", assenyala Guàrdia. En aquest sentit, la Unió Europea estima que "les microcredencials poden tenir un paper en la consecució dels objectius principals de la UE que s'han d'assolir a partir del 2030, en particular l'objectiu que el 60 % de la població adulta participi en activitats de formació cada any i que la taxa d'ocupació sigui almenys del 78 %".

Un altre desafiament en el marc de les microcredencials és com avaluar les habilitats toves (soft skills en anglès) adquirides a través d'aquests cursos. És per això que les universitats, institucions i organitzacions que lliuren aquest tipus de credencials han d'examinar el tipus de coneixements i competències "toves" que requereixen els empresaris, i tenir-les en compte a l'hora de crear i emetre les microcredencials.