La Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) participa en la nova Càtedra de Ciberseguretat ARTEMISA, coordinada per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), fruit d'un conveni de col·laboració amb l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) de l'Estat. La Càtedra enfortirà la docència i la recerca universitàries sobre ciberseguretat i fomentarà la transferència de coneixement en aquest camp al sector públic i privat. Així mateix, vol promoure la cultura de la ciberseguretat entre la ciutadania i majors nivells de diversitat i inclusió social en aquesta àrea impulsant, especialment, les vocacions femenines.

A través d'aquest conveni, que té una vigència inicial de tres anys, l'INCIBE es compromet a donar suport econòmic, tècnic, institucional i de personal a la Càtedra. Per la seva banda, la UPF serà la coordinadora del programa d'activitats de la Càtedra, amb la participació i el cofinançament de la UOC. També hi col·laboren la Universitat París-Saclay, l'Institut Politècnic de París i les empreses Lambda, Mobile World Capital i Oracle. Les empreses col·laboradores duran a terme activitats de conscienciació ciutadana, taules rodones d'experts o accions de divulgació per a famílies o escoles. L'Agència Catalana de Ciberseguretat també oferirà el seu suport.

Reforçar la formació i la recerca en ciberseguretat

La Càtedra de Ciberseguretat ARTEMISA impulsarà més activitats de docència sobre ciberseguretat gràcies a la creació d'un laboratori de cyber range, un entorn virtual per posar en pràctica les habilitats i els coneixements en aquest camp, així com de material didàctic audiovisual. També es desenvoluparan recerques originals d'alta qualitat sobre ciberseguretat enfocades al desenvolupament de solucions innovadores, entre altres objectius.

Una altra de les línies d'actuació de la Càtedra serà facilitar que els perfils d'estudiants amb més talent en ciberseguretat es puguin obrir camí en el món professional per transferir els seus coneixements. Es fomentarà la col·laboració entre estudiants, graduats i empreses del sector per generar oportunitats d'intercanvi de coneixements i d'inserció laboral, com ara pràctiques o projectes col·laboratius amb empreses.

Promoure les vocacions en ciberseguretat, especialment entre les nenes

Una de les principals prioritats d'aquesta càtedra, i per la qual s'ha triat el nom d'ARTEMISA per denominar-la, és acostar el món de la ciberseguretat a les dones, especialment a les nenes i adolescents. Segons l'informe Women in Cybersecurity 2022 report, les dones exerceixen un 25 % dels treballs relacionats amb aquest sector arreu del món, cinc punts més que el 2019, però lluny de la paritat. En aquest sentit, la directora de la Càtedra, Vanesa Daza, professora i investigadora del Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació i vicerectora de Transferència del Coneixement de la UPF, apunta que "el futur és digital, i no pot ser que en la seva protecció no hi siguin les dones. És important sumar la seva mirada i tenir en compte els seus criteris i necessitats en l'àmbit de la ciberseguretat". La Càtedra desenvoluparà algunes activitats de sensibilització, que tindran com a fil conductor el personatge literari d'una noia hacker. La intenció és que les noies s'identifiquin amb una protagonista femenina amb molts coneixements de ciberseguretat, captar la seva atenció i empoderar-les en aquest camp. La Càtedra també generarà tallers per a nens i joves en general, així com contingut divulgatiu i accessible sobre ciberseguretat per al conjunt de la ciutadania.

Segons David Megías , director de l'Internet Interdisciplinary Institute ( IN3 ) de la UOC, l'adopció de tecnologies emergents, com l'aprenentatge automàtic (machine learning), introdueix nous reptes i oportunitats. "Si bé l'aprenentatge automàtic pot millorar la detecció de patrons i comportaments anòmals, també pot ser utilitzat pels atacants per desenvolupar tàctiques més sofisticades i automatitzades. La ciberseguretat s'ha de mantenir al dia per utilitzar la tecnologia de manera efectiva tant en la detecció com en la prevenció d'amenaces", assenyala l'investigador líder grup K-ryptography and Information Security for Open Networks ( KISON ). El director de l'IN3 també posa l'accent en la importància de la sostenibilitat, ja que "la creixent quantitat de dades, la necessitat de recursos computacionals i l'augment de l'energia consumida pels sistemes de ciberseguretat necessiten solucions eficients que minimitzin l'impacte econòmic i ambiental de les operacions".

Per la seva banda, Helena Rifà , investigadora del grup KISON i professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, conclou que "la ciberseguretat té el repte de la constant evolució, sofisticació i complexitat dels atacs, en una situació amb escassetat de professionals qualificats i amb dificultat per difondre de manera efectiva la cultura de seguretat digital entre la ciutadania".

La Càtedra de Ciberseguretat ARTEMISA comptarà amb un pressupost d'1.600.000 euros per als tres propers anys. El 75 % d'aquest import serà finançat per l'INCIBE, mentre que el 25 % restant serà aportat per la UPF, com a universitat coordinadora de la Càtedra, i la UOC. Les dues universitats també gestionaran el pressupost aportat per l'INCIBE, que destinarà fons Next Generation de la UE a la Càtedra. La UPF, a més de tenir el suport de la UOC, comptarà amb la col·laboració de la resta de socis de la Càtedra, pertanyents al món universitari i al sector privat.

L'INCIBE i la seva invitació per crear càtedres de ciberseguretat

L'INCIBE és una societat estatal adscrita al Ministeri de Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial. La seva missió és reforçar la ciberseguretat, la privacitat i la confiança en els serveis de la societat de la informació amb la finalitat d'aportar valor a la ciutadania, les empreses, l'administració i sectors estratègics com el de les TIC. A finals de 2022, va llançar una invitació pública de col·laboració destinada a donar suport a la creació de càtedres de ciberseguretat. La UPF va respondre a aquesta invitació amb la presentació de la seva candidatura per coordinar una càtedra de ciberseguretat, que finalment ha desembocat en la creació de la Càtedra de Ciberseguretat ARTEMISA.