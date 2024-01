La importància de disposar d'una internet sostenible

Cada vegada resulta més clar que el concepte de sostenibilitat no s'ha de relegar a l'economia i el medi ambient, sinó que s'ha d'integrar en tots els àmbits i sectors. Entre aquests, hi ha el digital: internet mou el món, de manera que, si resulta insostenible, el món també ho serà.

El 2020 hi havia més de 9.700 milions de dispositius IoT al planeta, i es calcula que el nombre es pot triplicar el 2030. Per produir, mantenir i protegir aquests dispositius i les activitats que porten a terme (gràcies a la ciberseguretat) calen mètodes sostenibles.

"En el context de la IoT, la ciberseguretat sostenible implica assegurar que els dispositius i sistemes siguin segurs i privats, mentre es redueixen al mínim els impactes ambientals i s'aprofiten al màxim les oportunitats d'eficiència energètica", explica el catedràtic David Megías, director de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC i coordinador del projecte SECURING, juntament amb la professora i investigadora Helena Rifà, dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

No promoure la sostenibilitat tindria conseqüències en diversos àmbits. "Podem especular amb algunes conseqüències potencials de no promoure la ciberseguretat sostenible, com les interrupcions del servei a causa de ciberatacs; la pèrdua de privacitat, d'informació i de confiança per part dels usuaris, o l'augment de problemes de congestió que poden reduir la velocitat i l'eficiència de la xarxa", explica Megías, que dirigeix el grup de recerca K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON).

Això se suma al fet que, si els dispositius IoT no estan dissenyats per ser eficients en el consum d'energia i no es reciclen adequadament, poden contribuir a l'impacte mediambiental d'internet i fomentar tant l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle que causen el canvi climàtic com l'augment dels residus.