La importancia de contar con un internet sostenible

Cada vez resulta más claro que el concepto de sostenibilidad no debe relegarse a la economía y el medioambiente, sino que debe integrarse en todos los ámbitos y sectores. Entre ellos, el digital: internet mueve el mundo, por lo que, si resulta insostenible, el mundo también lo será.

En 2020 había más de 9.700 millones de dispositivos IoT en el planeta, y se calcula que el número puede triplicarse en 2030. Producir, mantener y proteger estos dispositivos y las actividades que realizan (gracias a la ciberseguridad) requiere de métodos sostenibles.

"En el contexto del IoT, la ciberseguridad sostenible implica asegurar que los dispositivos y sistemas sean seguros y privados, mientras se reducen al mínimo los impactos ambientales y se aprovechan al máximo las oportunidades de eficiencia energética", explica el catedrático David Megías, director del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC y coordinador del proyecto SECURING, junto con la profesora e investigadora Helena Rifà, de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación.

No promover la sostenibilidad tendría consecuencias en distintos ámbitos. "Podemos especular con algunas consecuencias potenciales de no promover la ciberseguridad sostenible, como las interrupciones del servicio a causa de ciberataques; la pérdida de privacidad, de información y de confianza por parte de los usuarios, o el aumento de problemas de congestión que pueden reducir la velocidad y la eficiencia de la red", explica Megías, quien dirige el grupo de investigación K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON).

A esto se suma que, si los dispositivos IoT no están diseñados para ser eficientes en el consumo de energía y no se reciclan adecuadamente, pueden contribuir al impacto medioambiental de internet y fomentar tanto la emisión de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático como el aumento de los residuos.