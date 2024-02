La Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) participa en la nueva Cátedra de Ciberseguridad ARTEMISA, coordinada por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), fruto de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) del Estado. La Cátedra fortalecerá la docencia y la investigación universitarias sobre ciberseguridad y fomentará la transferencia de conocimiento en este campo al sector público y privado. Asimismo, quiere promover la cultura de la ciberseguridad entre la ciudadanía y mayores niveles de diversidad e inclusión social en esta área impulsando, especialmente, las vocaciones femeninas.

A través de este convenio, que tiene una vigencia inicial de tres años, el INCIBE se compromete a dar apoyo económico, técnico, institucional y de personal a la Cátedra. Por su parte, la UPF será la coordinadora del programa de actividades de la Cátedra, con la participación y la cofinanciación de la UOC. También colaboran la Universidad París-Saclay, el Instituto Politécnico de París y las empresas Lambda, Mobile World Capital y Oracle. Las empresas colaboradoras llevarán a cabo actividades de concienciación ciudadana, mesas redondas de expertos o acciones de divulgación para familias o escuelas. La Agencia Catalana de Ciberseguridad también ofrecerá su apoyo.

Reforzar la formación y la investigación en ciberseguridad

La Cátedra de Ciberseguridad ARTEMISA impulsará más actividades de docencia sobre ciberseguridad gracias a la creación de un laboratorio de cyber range, un entorno virtual para poner en práctica las habilidades y los conocimientos en este campo, así como de material didáctico audiovisual. También se desarrollarán investigaciones originales de alta calidad sobre ciberseguridad enfocadas al desarrollo de soluciones innovadoras, entre otros objetivos.

Otra de las líneas de actuación de la Cátedra será facilitar que los perfiles de estudiantes con más talento en ciberseguridad se puedan abrir camino en el mundo profesional para transferir sus conocimientos. Se fomentará la colaboración entre estudiantes, graduados y empresas del sector para generar oportunidades de intercambio de conocimientos y de inserción laboral, como prácticas o proyectos colaborativos con empresas.

Promover las vocaciones en ciberseguridad, especialmente entre las niñas

Una de las principales prioridades de esta cátedra, y por la cual se ha escogido el nombre de ARTEMISA para denominarla, es acercar el mundo de la ciberseguridad a las mujeres, especialmente a las niñas y adolescentes. Según el informe Women in Cybersecurity 2022 report, las mujeres ejercen un 25 % de los trabajos relacionados con este sector en todo el mundo, cinco puntos más que en 2019, pero lejos de la paridad. En este sentido, la directora de la Cátedra, Vanesa Daza, profesora e investigadora del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación y vicerrectora de Transferencia del Conocimiento de la UPF, apunta que "el futuro es digital, y no puede ser que en su protección no estén las mujeres. Es importante sumar su mirada y tener en cuenta sus criterios y necesidades en el ámbito de la ciberseguridad". La Cátedra desarrollará algunas actividades de sensibilización, que tendrán como hilo conductor el personaje literario de una chica hacker. La intención es que las chicas se identifiquen con una protagonista femenina con muchos conocimientos de ciberseguridad, captar su atención y empoderarlas en este campo. La Cátedra también generará talleres para niños y jóvenes en general, así como contenido divulgativo y accesible sobre ciberseguridad para el conjunto de la ciudadanía.

Según David Megías , director del Internet Interdisciplinary Institute ( IN3 ) de la UOC, la adopción de tecnologías emergentes, como el aprendizaje automático (machine learning), introduce nuevos retos y oportunidades. "Si bien el aprendizaje automático puede mejorar la detección de patrones y comportamientos anómalos, también puede ser utilizado por los atacantes para desarrollar tácticas más sofisticadas y automatizadas. La ciberseguridad debe mantenerse al día para utilizar la tecnología de manera efectiva tanto en la detección como en la prevención de amenazas", señala el investigador líder grupo K-ryptography and Information Security for Open Networks ( KISON ). El director del IN3 también hace hincapié en la importancia de la sostenibilidad, ya que "la creciente cantidad de datos, la necesidad de recursos computacionales y el aumento de la energía consumida por los sistemas de ciberseguridad necesitan soluciones eficientes que minimicen el impacto económico y ambiental de las operaciones".

Por su parte, Helena Rifà , investigadora del grupo KISON y profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, concluye que "la ciberseguridad tiene el reto de la constante evolución, sofisticación y complejidad de los ataques, en una situación con escasez de profesionales cualificados y con dificultad para difundir de forma efectiva la cultura de seguridad digital entre la ciudadanía".

La Cátedra de Ciberseguridad ARTEMISA contará con un presupuesto de 1.600.000 euros para los próximos tres años. El 75 % de este importe será financiado por el INCIBE, mientras que el 25 % restante será aportado por la UPF, como universidad coordinadora de la Cátedra, y la UOC. Las dos universidades también gestionarán el presupuesto aportado por el INCIBE, que destinará fondos Next Generation de la UE a la Cátedra. La UPF, además de tener el apoyo de la UOC, contará con la colaboración del resto de socios de la Cátedra, pertenecientes al mundo universitario y al sector privado.

El INCIBE y su invitación para crear cátedras de ciberseguridad

El INCIBE es una sociedad estatal adscrita al Ministerio de Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Su misión es reforzar la ciberseguridad, la privacidad y la confianza en los servicios de la sociedad de la información con el fin de aportar valor a la ciudadanía, las empresas, la administración y sectores estratégicos como el de las TIC. A finales de 2022, lanzó una invitación pública de colaboración destinada a apoyar la creación de cátedras de ciberseguridad. La UPF respondió a esta invitación con la presentación de su candidatura para coordinar una cátedra de ciberseguridad, que finalmente ha desembocado en la creación de la Cátedra de Ciberseguridad ARTEMISA.