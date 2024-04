Els sistemes d'intel·ligència de negoci o business intelligence donen resposta a la necessitat de les organitzacions de prendre decisions que repercuteixin positivament en el negoci i capaciten a les empreses per a optimitzar les seves decisions gràcies a la captura, l'emmagatzematge i l'anàlisi de les dades que generen.

En el curs de Fonaments d'intel·ligència de Negoci l'estudiant es familiaritzarà amb un sistema complet d'intel·ligència de negoci (la «fàbrica d'informació») i amb els seus diferents components: el magatzem de dades, els processos d'extracció i transformació, la creació del magatzem de dades, l'anàlisi multidimensional i l'elaboració d'informes i quadres de comandament. L'estudiant treballarà amb diverses eines (Pentaho, MySQL, Tableau) i sobre les bases de coneixement de la consultora Gartner i altres empreses de prospectiva.

Aquest curs és una introducció per a tota classe de professionals, incloent-hi aquells interessats en cursar el màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics o qualsevol dels seus programes derivats. El curs dona una sòlida formació inicial per als estudiants que escullin desenvolupar-se professionalment en la gestió o ocupar posicions de comandament intermèdies o superiors en l'àrea analítica o en el departament de tecnologia d'informació d'una empresa. En ell es tracta la intel·ligència de negoci, no solament com una mena de tecnologia, sinó també com un conjunt de metodologies, aplicacions, pràctiques i capacitats.