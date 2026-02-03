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Màster de formació permanent Online en Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

Presentació

Els objectius del màster en formació permanent d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics de la UOC tenen un caràcter pràctic i estan dirigits a desenvolupar les teves competències professionals mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball.
Sessions informatives sobre els programes d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Del 13 de juliol al 21 de setembre.
Consulta la data de la sessió del teu programa.

 

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Facilitats de pagament

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Per què estudiar el màster en formació permanent d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics de la UOC?

El màster en formació permanent d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics de la UOC té com a objectiu formar professionals amb competències eminentment pràctiques per a l'explotació eficient de dades.

Tant els estudis de màster de la UOC com els programes especialitzats en aquest àmbit t'ofereixen una formació pràctica i professionalitzadora, impartida, d'una banda, per persones versades en intel·ligència i analítica de dades del món de l'empresa, i d'una altra, per docents especialistes en ciències empresarials, matemàtiques i enginyeria informàtica.

El programa d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics (MIBA) va dirigit a dos perfils diferenciats: 

  • Perfil funcional i empresarial: si el que t'interessa és adquirir o completar la teva formació en mètodes, tècniques i eines d'anàlisis i mineria de dades. També si el que necessites és aprendre a utilitzar tecnologies d'intel·ligència de negoci i big data com a usuari avançat.

Per què estudiar el màster en formació permanent d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics de la UOC?


El màster en formació permanent d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics de la UOC té com a objectiu formar professionals amb competències eminentment pràctiques per a l'explotació eficient de dades.

Tant els estudis de màster de la UOC com els programes especialitzats en aquest àmbit t'ofereixen una formació pràctica i professionalitzadora, impartida, d'una banda, per persones versades en intel·ligència i analítica de dades del món de l'empresa, i d'una altra, per docents especialistes en ciències empresarials, matemàtiques i enginyeria informàtica.

El programa d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics (MIBA) va dirigit a dos perfils diferenciats: 

  • Perfil funcional i empresarial: si el que t'interessa és adquirir o completar la teva formació en mètodes, tècniques i eines d'anàlisis i mineria de dades. També si el que necessites és aprendre a utilitzar tecnologies d'intel·ligència de negoci i big data com a usuari avançat.

  • Perfil tècnic: si el teu interès se centra a adquirir formació en l'ús dels sistemes big data.

El sector del big data i la business intelligence necessita més professionals dels que hi ha en l'actualitat.

Actualment, la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades, coneguda amb diferents noms (business intelligence, business analytics, data science, big data...), és:

  • L'àrea de més demanda de professionals qualificats.

  • La font d'inversió més gran de les empreses.

  • La causa número u de creació de negocis de productes i serveis en l'àmbit dels sistemes d'informació.

A mesura que la demanda d'aquesta especialitat ha crescut, també ho han fet les diferents sortides laborals. En aquests moments, les empreses tenen una demanda molt alta de perfils d'aquest tipus, però no hi ha prou oferta de persones especialitzades.

El programa d'aquest màster a distància s'ha dissenyat i s'ofereix conjuntament amb els Estudis d'Economia i Empresa i els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

La UOC té més de vint anys d'experiència en la formació de professionals en línia en l'àmbit de la business intelligence.
  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

Sessió informativa video link

Sessió informativa

Màster de formació permanent en Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

Programa acadèmic

Continguts

El màster en formació permanent Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics es dirigeix a dos perfils professionals diferenciats:

  • D'una banda, un perfil funcional i empresarial interessat a adquirir o completar la seva formació en mètodes, tècniques i eines d'anàlisis i mineria de dades i en la utilització de tecnologies d'intel·ligència de negoci, a nivell d'usuari avançat. Així com de conèixer eines i marc de referència que habiliten la transformació cap a una organització orientada a dades.

  • I d'una altra, un perfil tècnic interessat a adquirir formació en l'ús dels sistemes big data, que inclou el disseny de sistemes de data lakes i processament de dades en batch i en streaming. Així com en l’ús de bases de dades analítiques i NoSQL.

Per a atendre a les necessitats de cada perfil, el màster s'ha

Continguts


El màster en formació permanent Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics es dirigeix a dos perfils professionals diferenciats:

  • D'una banda, un perfil funcional i empresarial interessat a adquirir o completar la seva formació en mètodes, tècniques i eines d'anàlisis i mineria de dades i en la utilització de tecnologies d'intel·ligència de negoci, a nivell d'usuari avançat. Així com de conèixer eines i marc de referència que habiliten la transformació cap a una organització orientada a dades.

  • I d'una altra, un perfil tècnic interessat a adquirir formació en l'ús dels sistemes big data, que inclou el disseny de sistemes de data lakes i processament de dades en batch i en streaming. Així com en l’ús de bases de dades analítiques i NoSQL.

Per a atendre a les necessitats de cada perfil, el màster s'ha estructurat en especialitats, de manera que l'estudiant pot triar entre dos itineraris segons els seus interessos:

SemestreItinerari d'Anàlisi de DadesItinerari de Big Data
Analítica de Dades (E1)
Estratègia de Dades (E2)Arquitectura de Dades (E3)
Anàlisi de Negoci (E4)Big Data (E5)
Treball final de màster

 

Especialitats i assignatures
 

Analítica de Dades (E1): aquesta especialitat es dirigeix a introduir l'estudiant en els conceptes, mètodes, tècniques i eines que utilitzen els sistemes d'intel·ligència de negoci, big data i ciència de dades, amb casos pràctics i l'ús de programari especialitzat.

  • Fonaments d'intel·ligència de negoci (6 crèdits): en aquesta assignatura l'estudiant es familiaritza amb un sistema complet d'intel·ligència de negoci (la «fàbrica d'informació») i amb els diferents components: el magatzem de dades, els processos d'extracció i transformació, la creació del magatzem de dades, l'anàlisi multidimensional i la realització d'informes i quadres de comandament. L'estudiant treballa amb diferents eines (Pentaho, MySQL, Tableau) i sobre bases de coneixement de la consultora Gartner.

  • Fonaments del big data (6 crèdits): en aquesta assignatura l'estudiant treballa el que alguns han anomenat la «gestió extrema de la informació», és a dir, la transformació de l'enorme volum de dades ocult a l'interior de la mateixa organització o present al voltant seu, els diferents tipus de dades i informació i la seva aplicació en l'empresa. S'hi estudia el cicle de vida de la gestió de dades massives i els aspectes tecnològics, legals i ètics. L'estudiant treballa amb universos de dades pròpies de la universitat, cedits per empreses o procedents de les xarxes socials, a través d'eines com Apache Hadoop i Apache Spark.

  • Fonaments de data science (6 crèdits): l'assignatura presenta els conceptes i tipologia d'anàlisi de diferents tipus de dades, els models i algoritmes d'ús més freqüent de classificació i agrupació i les metodologies i estàndards professionals i científics que es fan servir en analítica de negoci i la ciència de dades aplicada. En aquesta assignatura l'estudiant treballa principalment amb R i Rstudio, encara que es poden fer exercicis amb altres eines.
     

Estratègia de Dades (E2): aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil més empresarial capacitats pràctiques per gestionar les dades com a actiu de valor per mitjà del govern de dades, així com per iniciar i liderar la transformació cap a una organització orientada a dades.

  • Data governance (6 crèdits): en aquesta assignatura, l'estudiant es familiaritza amb el govern de dades, una pràctica que uneix persones, processos i tecnologia per canviar la forma en què les dades són adquirides, gestionades, mantingudes, transformades en informació, compartides en el context de l'organització com a coneixement comú i sistemàticament obtingudes per l'empresa per millorar la rendibilitat. L'estudiant treballa amb eines ofimàtiques (DOC, XLS, PPT) i amb eines especialitzades per al desenvolupament d'un programa de govern de dades (Trifacta, Collibra).

  • Estratègia i cultura analítica (6 crèdits): en aquesta assignatura, l'estudiant es familiaritza amb el concepte d’organització orientada a dades, i com liderar, iniciar i gestionar aquesta transformació organitzacional i cultural. Al llarg de l’assignatura l’estudiant treballar amb diferents marcs de referència que permeten avaluar la situació actual de l’organització, la seva maduresa, les seves capacitats i dissenyar un full de ruta estratègic.
     

Arquitectura de Dades (E3): aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil tecnològic capacitats pràctiques per gestionar i emmagatzemar dades relacionals (mitjançant bases de dades data warehouse) i no relacionals (mitjançant bases de dades NoSQL).

  • Bases de dades analítiques (6 crèdits): en aquesta assignatura s'aprèn a crear un magatzem de dades adequat que ofereixi suport en la presa de decisions de l'organització. Es presenta a nivell conceptual l'arquitectura d'emmagatzematge (data warehousing) i es donen pautes per a la construcció d'aquest tipus de sistemes. La posada en pràctica es duu a terme mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines especialitzades (Pentaho, Microsoft, Oracle i/o PostgreSQL).

  • Bases de dades NoSQL (6 crèdits): les bases de dades NoSQL constitueixen una alternativa a les bases de dades relacionals i són especialment idònies per a certs dominis d'aplicació: dominis que treballen amb grans volums de dades, dominis on es requereixi una alta distribució i/o disponibilitat, dominis que treballen amb dades poc estructurades i dominis en què s'estableixen múltiples i complexes interrelacions entre les dades. En aquesta assignatura es presenten els principis i conceptes d'aquest tipus de bases de dades, els models de dades subjacents i els problemes que presenta la distribució en l'emmagatzematge i gestió de les dades. Es treballen diferents tipus de bases de dades NoSQL (clau-valor, documents, orientades a columnes i grafs) amb eines com Riak, MongoDB o Neo4j.
     

Anàlisi de Negoci (E4): aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil més empresarial casos pràctics d'ús de la intel·ligència de negoci tant en l'estratègia d'empresa com en la gestió operativa dels processos de negoci més importants: màrqueting i vendes, operacions i logística, recursos humans, etc.

  • Customer analytics (6 crèdits): en aquesta assignatura, l'estudiant estudia l'ús d'eines d'intel·ligència de negoci (business intelligence) i analítica de negoci en una de les àrees més desenvolupades i de més impacte. S'hi analitzen els conceptes i les bones pràctiques de recerca de mercat, gestió de les vendes i les relacions amb els clients, i anàlisi i predicció del comportament dels clients (customer analytics). 

  • Operations analytics (6 crèdits): s'hi treballen els usos de la intel·ligència de negoci (business intelligence) i l'analítica de negoci en la cadena de subministrament (aprovisionament, producció, gestió de magatzems, transport i distribució al punt de venda) i les noves aplicacions vinculades a la internet de les coses (IoT) i els sistemes d'informació geogràfica. 

  • People Analytics (6 crèdits): l'analítica de recursos humans (HR analytics), també anomenada people analytics, és l'aplicació de tècniques sofisticades de mineria de dades i analítica de negoci (business analytics) a les dades de recursos humans. Mitjançant un cas pràctic, l'estudiant veurà com es poden aplicar aquestes tècniques per a una gestió estratègica eficaç dels recursos humans, de manera que els objectius de negoci es puguin complir d'una manera ràpida i eficient, amb l'obtenció d'un rendiment òptim sobre el capital humà. 

Durant el curs, l'estudiant treballa amb eines ofimàtiques (XLS, PPT), estadístiques (R), de creació de quadres de comandament i anàlisi (Tableau) i de MLaaS (Machine Learning as a Service) (BigML).
 

Big Data (E5): aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil tecnològic capacitats pràctiques per a dissenyar i implementar sistemes de dades massives o big data (batch processing, data lakes) que siguin compatibles amb les diferents necessitats analítiques d'una organització (diferides, en temps real, multipropòsit, orientades a l'aprenentatge automàtic —machine learning—).

  • Data Lakes (6 crèdits): en aquesta assignatura s'aprèn a crear un llac de dades (data lake) que complementa la factoria d'informació organitzativa. Es presenta conceptualment l'arquitectura d'un llac de dades i es donen pautes per a construir aquesta mena de sistemes. La posada en pràctica es duu a terme mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines especialitzades.

  • Tecnologies de batch processing (6 crèdits): en els projectes de dades massives (big data), un dels casos d'ús principals és l'emmagatzematge, el processament i l'anàlisi de grans volums de dades en llargs períodes de temps. En aquesta assignatura es presenten les tecnologies de processament per lots (batch processing) que responen a aquesta necessitat. Es dona a conèixer aquestes tecnologies de manera conceptual i pràctica mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines especialitzades. 

  • Tecnologies de stream processing (6 crèdits): en els projectes de dades massives (big data), un dels casos d'ús principals és treballar amb dades en temps real. En aquesta assignatura es presenten les tecnologies de processament per fluxos (stream processing) que responen a aquesta necessitat. Mitjançant la resolució d'un cas pràctic es donen a conèixer aquestes tecnologies de manera teòrica i pràctica.

Durant el curs, l'estudiant treballa amb eines especialitzades com Cloudera, així com amb els frameworks de processament Apache Flink, Apache Spark i/o Storm. La universitat compta amb un ecosistema de dades propi per a realitzar les activitats pràctiques.
 

Treball final de màster (TFM): el programa es completa amb un treball final de màster (TFM) que té un valor de 12 crèdits. El TFM es pot desenvolupar en tres modalitats:

  1. Triar entre una sèrie de temes proposats per l'equip docent, els quals cobreixen els blocs temàtics principals de l'àmbit d'intel·ligència de negoci, big data i anàlisi de dades.

  2. Triar entre un conjunt de temes suggerits per empreses, que cobreixen els blocs temàtics centrals de l'àmbit de la intel·ligència de negoci, big data i anàlisi de dades.

  3. Plantejar un projecte propi que cobreixi els interessos de l'estudiant i que pugui desenvolupar-se en la seva empresa.

 

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 
Màster de formació permanent en Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

Professorat

Direcció del programa

  • Josep Curto Díaz
    Josep Curto Díaz

    Doctor en Tecnologies de la informació i xarxes per la UOC. Experiència docent i recerca en l’àmbit de la intel·ligència de negoci, ciència de dades, Big Data i intel·ligència artificial responsable. Fundador d'AthenaCore, que ajuda les empreses a adoptar bones pràctiques en les seves estratègies de dades amb focus en les tecnologies responsables. Membre del consell assessor de l'Escola L'horitzó, col·laborador acadèmic a AGSM/UNSW, professor a IE Business School i fundador d'Aikreate.

Màster de formació permanent en Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

Sortides professionals

Objectius

Els objectius del programa es dirigeixen a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball. Alguns d'aquests objectius són comuns i d'altres són específics per a cadascun dels itineraris.

Objectius comuns

  • Adquirir i estar en condicions d'implantar una mentalitat crítica i analítica dins de l'empresa, mitjançant el coneixement dels diferents sistemes d'informació d'empresa, els mètodes i les tècniques d'anàlisi de dades, la formulació de preguntes i hipòtesis i l'obtenció de conclusions útils per al negoci.

  • Conèixer el funcionament i el mercat dels sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci i dades massives (big data) i les seves principals utilitats i components per a proporcionar informació i coneixement que permet millorar la presa de decisions.

  • Conèixer i estar en condicions de desenvolupar i implementar un projecte d'intel·ligència de negoci dins de l'empresa, les etapes del cicle de gestió de projectes i els mètodes específics de producció de projectes d'intel·ligència de negoci.

Objectius


Els objectius del programa es dirigeixen a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball. Alguns d'aquests objectius són comuns i d'altres són específics per a cadascun dels itineraris.

Objectius comuns

  • Adquirir i estar en condicions d'implantar una mentalitat crítica i analítica dins de l'empresa, mitjançant el coneixement dels diferents sistemes d'informació d'empresa, els mètodes i les tècniques d'anàlisi de dades, la formulació de preguntes i hipòtesis i l'obtenció de conclusions útils per al negoci.

  • Conèixer el funcionament i el mercat dels sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci i dades massives (big data) i les seves principals utilitats i components per a proporcionar informació i coneixement que permet millorar la presa de decisions.

  • Conèixer i estar en condicions de desenvolupar i implementar un projecte d'intel·ligència de negoci dins de l'empresa, les etapes del cicle de gestió de projectes i els mètodes específics de producció de projectes d'intel·ligència de negoci.

  • Conèixer les noves tendències en matèria d'intel·ligència de negoci, en particular, el fenomen de les dades massives (big data), que representa el tractament i la interpretació de dades de més volum, varietat, complexitat i velocitat, procedents de múltiples fonts. Entendre i saber-ne aplicar l'ús efectiu i les implicacions tecnològiques, legals i ètiques.

  • Conèixer i estar en condicions d'aplicar les tècniques i les eines d'anàlisi de dades, els mètodes i els algorismes més habituals i els seus usos aplicats en diferents empreses i organitzacions.

  • Saber utilitzar a nivell d'usuari avançat una suite completa d'intel·ligència de negoci, un sistema d'interrogació i una eina d'estadística avançada per a l'anàlisi de dades.

Itinerari d'Anàlisi de dades

  • Conèixer com aplicar el govern de dades i orientar una organització cap a l’ús eficient de dades canviat la seva cultura de forma estratègica. 

  • Comprendre i saber aplicar els mètodes i les eines d'anàlisi de dades en les principals funcions i processos empresarials: màrqueting i vendes, operacions i logística, i recursos humans.

  • Conèixer i saber utilitzar les noves tendències en mineria de dades, com ara minería de textos, anàlisi de les xarxes socials, mineria d'opinió i sentiments, com també l'ús dels sistemes d'informació geogràfica i la internet de les coses.

  • Estar en condicions de conceptualitzar i implantar oportunitats de negoci en termes de tècniques i eines d'anàlisi de dades.

  • Saber construir informes i quadres de comandament per a la presa de decisions dels treballadors i els directius, i tècniques i eines de visualització de dades.

Itinerari de Big data

  • Conèixer, desenvolupar i implementar un projecte de data lakes i big data.

  • Conèixer i estar en condicions de desenvolupar i implementar un projecte de bases de dades analítiques.

  • Conèixer, construir i implantar un projecte de tecnologies de processament per lots (batch processing).

  • Conèixer, saber construir i utilitzar sistemes de bases de dades no relacionals (NoSQL).

  • Entendre i saber desenvolupar un projecte de tecnologies de processament per fluxos (stream processing).
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

D'acord amb la nostra experiència al llarg dels anys, els estudiants del màster i els programes de business intelligence i big data analytics de la UOC procedeixen dels àmbits següents:

  • Departaments de control de gestió en l'àrea economico-financera, de màrqueting i vendes i d'altres.

  • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o departaments especialitzats en anàlisi de dades.

  • Departaments d'organització i sistemes i tecnologies de la informació.

  • Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, tant de perfil de negoci com de perfil tecnològic.

A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que facin el nostre programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la seva carrera professional. 

Així mateix, el màster està complint un paper de programa de continuïtat per a estudiants que han completat un grau i volen ocupar-se ràpidament en un àmbit professional atractiu i de gran demanda.

Competències

El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d'ús de sistemes d'intel·ligència de negoci i dades massives, dins d'un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.

El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i organitzacions públiques.

Per conèixer detalladament les competències que s'adquireixen, recomanem la lectura dels apartats «Objectius» i «Programa acadèmic».

A qui va dirigit

L'espai de coneixement i aplicació de la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades és, per definició, un àmbit híbrid en el qual conviuen perfils d'entrada i de sortida molt diferents. També és molt diversa l'organització de les competències i les responsabilitats sobre intel·ligència de negoci dins de les empreses i les organitzacions de tota mena.

Encara que el màster no requereix formalment una formació o titulació específica d'origen, és important disposar de coneixements previs. En particular, és necessari disposar de coneixements de programació, estadística i principis de visualització. En cas de no tenir-ne coneixements, es poden adquirir mitjançant el diploma d'expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos. Addicionalment, es recomana el coneixement de l'anglès escrit.

A qui va dirigit


L'espai de coneixement i aplicació de la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades és, per definició, un àmbit híbrid en el qual conviuen perfils d'entrada i de sortida molt diferents. També és molt diversa l'organització de les competències i les responsabilitats sobre intel·ligència de negoci dins de les empreses i les organitzacions de tota mena.

Encara que el màster no requereix formalment una formació o titulació específica d'origen, és important disposar de coneixements previs. En particular, és necessari disposar de coneixements de programació, estadística i principis de visualització. En cas de no tenir-ne coneixements, es poden adquirir mitjançant el diploma d'expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos. Addicionalment, es recomana el coneixement de l'anglès escrit.

L'itinerari d'Anàlisi de dades es recomana per a estudiants de formació empresarial, enginyeries de tota mena, matemàtiques, sociologia, medicina, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent.

D'altra banda, l'itinerari de Big data es recomana per a tècnics i enginyers informàtics o de telecomunicació, analistes de dades en departaments de control de gestió o d'altres, matemàtics o candidats amb una experiència professional equivalent. En aquest itinerari, a més de coneixements de programació, és necessari tenir coneixements de disseny i ús de bases de dades relacionals.

En cas de dubte, s'aconsella demanar assessorament per a dissenyar l'itinerari més adequat, a partir de les competències d'entrada i les aspiracions professionals de cada candidat.

Sortides professionals

L'objectiu del màster en formació permanent d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics ha estat, tradicionalment, la capacitació de professionals «tot terreny» mitjançant la formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, estadística avançada, mineria de dades i disseny i construcció de sistemes d'informació de business intelligence, per a treballar en diferents departaments d'empreses i organitzacions o en centres de competències transversals. 

Amb el temps, aquest àmbit ha anat creixent i adquirint força, ampliant així les sortides professionals:

  • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment en l'àrea de màrqueting i vendes i en les àrees de producció i operacions.

  • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de business intelligence/business analytics/big data en departaments d'informàtica o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit aquesta classe de sistemes o estan a punt de fer-ho.

Sortides professionals


L'objectiu del màster en formació permanent d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics ha estat, tradicionalment, la capacitació de professionals «tot terreny» mitjançant la formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, estadística avançada, mineria de dades i disseny i construcció de sistemes d'informació de business intelligence, per a treballar en diferents departaments d'empreses i organitzacions o en centres de competències transversals. 

Amb el temps, aquest àmbit ha anat creixent i adquirint força, ampliant així les sortides professionals:

  • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment en l'àrea de màrqueting i vendes i en les àrees de producció i operacions.

  • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de business intelligence/business analytics/big data en departaments d'informàtica o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit aquesta classe de sistemes o estan a punt de fer-ho.

  • Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i big data en empreses de serveis.

  • Arquitectes de dades, que dissenyen i construeixen la plataforma de dades per a projectes d'intel·ligència de dades i/o big data.

  • Emprenedors que volen crear negocis basats en la creació o la implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, així com productes i/o serveis basats en dades.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster de formació permanent en Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

Requisits d'accés

Titulació d'accés

Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària oficial prèvia. En cas de no tenir-ne, es pot accedir al programa acreditant experiència professional.

Consulta la informació i la documentació que has de lliurar en funció d'on hagis cursat els estudis:
Documentació

Hauràs de lliurar la documentació que acrediti la teva titulació o la teva experiència professional durant els 10 dies posteriors a la formalització de la matrícula. Consulta quina documentació és necessària en cada cas i com i on l'has de presentar.

Requisits professionals

1 any d'experiència laboral i/o professional en els àmbits: Consultoria, Informàtica o Investigació

Coneixements previs

És necessari disposar de coneixements de programació, estadística i principis de visualització. En cas de no tenir coneixements previs, es poden adquirir mitjançant  el diploma d'expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o alguns dels cursos que formen part d'aquesta especialització.

En cas de dubte, es recomana demanar assessorament docent per dissenyar l'itinerari més adequat en funció de la formació d'entrada i les aspiracions professionals de cada candidat.

Normalment, l'itinerari d'anàlisi de dades es recomana per a estudiants de formació o competències de gestió empresarial, enginyeries de tota mena, matemàtiques, sociologia, medicina, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent.

L'itinerari de Big Data es recomana per a estudiants de competències o formació tècnica, enginyers informàtics o de telecomunicació, matemàtics o candidats amb una experiència professional equivalent.

Coneixements previs


És necessari disposar de coneixements de programació, estadística i principis de visualització. En cas de no tenir coneixements previs, es poden adquirir mitjançant  el diploma d'expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o alguns dels cursos que formen part d'aquesta especialització.

En cas de dubte, es recomana demanar assessorament docent per dissenyar l'itinerari més adequat en funció de la formació d'entrada i les aspiracions professionals de cada candidat.

Normalment, l'itinerari d'anàlisi de dades es recomana per a estudiants de formació o competències de gestió empresarial, enginyeries de tota mena, matemàtiques, sociologia, medicina, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent.

L'itinerari de Big Data es recomana per a estudiants de competències o formació tècnica, enginyers informàtics o de telecomunicació, matemàtics o candidats amb una experiència professional equivalent. En aquests dos itineraris, a més de coneixements de programació, calen coneixements de disseny i ús de bases de dades relacionals. En tots els casos és recomanable el coneixement  de l'anglès escrit.

 

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 

Titulació

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert.

Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.
Màster de formació permanent en Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
6.345 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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