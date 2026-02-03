Màster de formació permanent Online en Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics
Presentació
Els objectius del màster en formació permanent d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics de la UOC tenen un caràcter pràctic i estan dirigits a desenvolupar les teves competències professionals mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball.
Del 13 de juliol al 21 de setembre.
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Per què estudiar el màster en formació permanent d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics de la UOC?
El màster en formació permanent d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics de la UOC té com a objectiu formar professionals amb competències eminentment pràctiques per a l'explotació eficient de dades.
Tant els estudis de màster de la UOC com els programes especialitzats en aquest àmbit t'ofereixen una formació pràctica i professionalitzadora, impartida, d'una banda, per persones versades en intel·ligència i analítica de dades del món de l'empresa, i d'una altra, per docents especialistes en ciències empresarials, matemàtiques i enginyeria informàtica.
El programa d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics (MIBA) va dirigit a dos perfils diferenciats:
Perfil funcional i empresarial: si el que t'interessa és adquirir o completar la teva formació en mètodes, tècniques i eines d'anàlisis i mineria de dades. També si el que necessites és aprendre a utilitzar tecnologies d'intel·ligència de negoci i big data com a usuari avançat.
Perfil funcional i empresarial: si el que t'interessa és adquirir o completar la teva formació en mètodes, tècniques i eines d'anàlisis i mineria de dades. També si el que necessites és aprendre a utilitzar tecnologies d'intel·ligència de negoci i big data com a usuari avançat.
Per què estudiar el màster en formació permanent d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics de la UOC?
El màster en formació permanent d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics de la UOC té com a objectiu formar professionals amb competències eminentment pràctiques per a l'explotació eficient de dades.
Tant els estudis de màster de la UOC com els programes especialitzats en aquest àmbit t'ofereixen una formació pràctica i professionalitzadora, impartida, d'una banda, per persones versades en intel·ligència i analítica de dades del món de l'empresa, i d'una altra, per docents especialistes en ciències empresarials, matemàtiques i enginyeria informàtica.
El programa d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics (MIBA) va dirigit a dos perfils diferenciats:
Perfil funcional i empresarial: si el que t'interessa és adquirir o completar la teva formació en mètodes, tècniques i eines d'anàlisis i mineria de dades. També si el que necessites és aprendre a utilitzar tecnologies d'intel·ligència de negoci i big data com a usuari avançat.
Perfil tècnic: si el teu interès se centra a adquirir formació en l'ús dels sistemes big data.
El sector del big data i la business intelligence necessita més professionals dels que hi ha en l'actualitat.
Actualment, la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades, coneguda amb diferents noms (business intelligence, business analytics, data science, big data...), és:
L'àrea de més demanda de professionals qualificats.
La font d'inversió més gran de les empreses.
La causa número u de creació de negocis de productes i serveis en l'àmbit dels sistemes d'informació.
A mesura que la demanda d'aquesta especialitat ha crescut, també ho han fet les diferents sortides laborals. En aquests moments, les empreses tenen una demanda molt alta de perfils d'aquest tipus, però no hi ha prou oferta de persones especialitzades.
El programa d'aquest màster a distància s'ha dissenyat i s'ofereix conjuntament amb els Estudis d'Economia i Empresa i els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.
La UOC té més de vint anys d'experiència en la formació de professionals en línia en l'àmbit de la business intelligence.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
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