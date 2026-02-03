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Máster de formación permanente Online en Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics

Presentación

Los objetivos del máster en formación permanente de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics de la UOC tienen un carácter práctico y están dirigidos a desarrollar tus competencias profesionales mediante el uso de casos de negocio, métodos y herramientas de trabajo.
Sesiones informativas sobre los programas de Informática, Multimedia y Telecomunicación

Del 13 de julio al 21 de septiembre.
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¿Por qué estudiar el máster en formación permanente de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics de la UOC?

El máster en formación permanente de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics de la UOC tiene como objetivo formar a profesionales con competencias eminentemente prácticas para la explotación eficiente de datos.

Tanto los estudios de máster de la UOC como los programas especializados en este ámbito te ofrecen una formación práctica y profesionalizadora, impartida, por una parte, por personas versadas en inteligencia y analítica de datos del mundo de la empresa, y, por otra, por docentes especialistas en ciencias empresariales, matemáticas e ingeniería informática.

El programa de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics (MIBA) está dirigido a dos perfiles diferenciados: 

  • Perfil funcional y empresarial: si lo que te interesa es adquirir o completar tu formación en métodos, técnicas y herramientas de análisis y minería de datos. También si lo que necesitas es aprender a utilizar tecnologías de inteligencia de negocio y big data como usuario avanzado.

¿Por qué estudiar el máster en formación permanente de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics de la UOC?


El máster en formación permanente de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics de la UOC tiene como objetivo formar a profesionales con competencias eminentemente prácticas para la explotación eficiente de datos.

Tanto los estudios de máster de la UOC como los programas especializados en este ámbito te ofrecen una formación práctica y profesionalizadora, impartida, por una parte, por personas versadas en inteligencia y analítica de datos del mundo de la empresa, y, por otra, por docentes especialistas en ciencias empresariales, matemáticas e ingeniería informática.

El programa de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics (MIBA) está dirigido a dos perfiles diferenciados: 

  • Perfil funcional y empresarial: si lo que te interesa es adquirir o completar tu formación en métodos, técnicas y herramientas de análisis y minería de datos. También si lo que necesitas es aprender a utilizar tecnologías de inteligencia de negocio y big data como usuario avanzado.

  • Perfil técnico: si tu interés se centra en adquirir formación en el uso de los sistemas big data.

El sector del big data y de la business intelligence necesita más profesionales de los que hay en la actualidad.

Actualmente, la inteligencia de negocio y el análisis de datos, bajo diferentes nombres (business intelligence, business analytics, data science, big data...), constituye:

  • El área de mayor demanda de profesionales cualificados.

  • La mayor fuente de inversión de las empresas.

  • La causa número uno de creación de negocios de productos y servicios en el ámbito de los sistemas de información.

A medida que la demanda de esta especialidad ha crecido, también lo han hecho las diferentes salidas laborales. En estos momentos, las empresas tienen una demanda muy alta de perfiles de este tipo, pero no hay suficiente oferta de personas especializadas.

El programa de este máster a distancia se ha diseñado y se ofrece conjuntamente con los Estudios de Economía y Empresa y los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.

La UOC tiene más de veinte años de experiencia en la formación de profesionales en línea en el ámbito de la business intelligence.
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español

  • Titulación propia

  • Duración :

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Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

Sesión informativa video link

Sesión informativa

Máster de formación permanente en Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics

Programa académico

Contenidos

El máster en formación permanente de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics se dirige a dos perfiles profesionales diferenciados:

  • Por un lado, un perfil funcional y empresarial interesado en adquirir o completar su formación en métodos, técnicas y herramientas de análisis y minería de datos y en la utilización de tecnologías de inteligencia de negocio, a nivel de usuario avanzado, así como en conocer herramientas y marco de referencia que habilitan la transformación hacia una organización orientada a datos.

  • Y, por el otro, un perfil técnico interesado en adquirir formación en el uso de los sistemas big data, que incluye el diseño de sistemas de data lakes y procesamiento de datos en batch y en streaming, así como en el uso de bases de datos analíticas y NoSQL.

Contenidos


El máster en formación permanente de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics se dirige a dos perfiles profesionales diferenciados:

  • Por un lado, un perfil funcional y empresarial interesado en adquirir o completar su formación en métodos, técnicas y herramientas de análisis y minería de datos y en la utilización de tecnologías de inteligencia de negocio, a nivel de usuario avanzado, así como en conocer herramientas y marco de referencia que habilitan la transformación hacia una organización orientada a datos.

  • Y, por el otro, un perfil técnico interesado en adquirir formación en el uso de los sistemas big data, que incluye el diseño de sistemas de data lakes y procesamiento de datos en batch y en streaming, así como en el uso de bases de datos analíticas y NoSQL.

Para atender a las necesidades de cada perfil, el máster se ha estructurado en especialidades, de forma que el estudiante puede elegir entre dos itinerarios según sus intereses:

SemestreItinerario de Análisis de DatosItinerario de Big Data
Analítica de Datos (E1)
Estrategia de Datos (E2)Arquitectura de Datos (E3)
Análisis de Negocio (E4)Big Data (E5)
Trabajo final de máster

 

Especialidades y asignaturas
 

Analítica de Datos (E1): esta especialidad se dirige a introducir al estudiante en los conceptos, métodos, técnicas y herramientas que utilizan los sistemas de inteligencia de negocio, big data y ciencia de datos, con casos prácticos y el uso de software especializado.

  • Fundamentos de inteligencia de negocio (6 créditos): en esta asignatura el estudiante se familiariza con un sistema completo de inteligencia de negocio (la "fábrica de información") y con los diferentes componentes: el almacén de datos, los procesos de extracción y transformación, la creación del almacén de datos, el análisis multidimensional y la realización de informes y cuadros de mando. El estudiante trabaja con diferentes herramientas (Pentaho, MySQL, Tableau) y sobre bases de conocimiento de la consultora Gartner.

  • Fundamentos del big data (6 créditos): en esta asignatura el estudiante trabaja lo que algunos han denominado la "gestión extrema de la información", es decir, la transformación del enorme volumen de datos oculto en el interior de la propia organización o presente alrededor suyo, los diferentes tipos de datos e información y su aplicación en la empresa. Se estudia el ciclo de vida de la gestión de datos masivos y los aspectos tecnológicos, legales y éticos. El estudiante trabaja con universos de datos propios de la universidad, cedidos por empresas o procedentes de las redes sociales, a través de herramientas como Apache Hadoop y Apache Spark.

  • Fundamentos de data science (6 créditos): la asignatura presenta los conceptos y la tipología de análisis de diferentes tipos de datos, los modelos y algoritmos de uso más frecuente de clasificación y agrupación y las metodologías y estándares profesionales y científicos que se usan en analítica de negocio y la ciencia de datos aplicada. En esta asignatura el estudiante trabaja principalmente con R y RStudio, aunque pueden hacerse ejercicios con otras herramientas.
     

Estrategia de Datos (E2) : esta especialidad se dirige a proporcionar al profesional de perfil más empresarial capacidades prácticas para gestionar los datos como activo de valor por medio del gobierno de datos, así como para iniciar y liderar la transformación hacia una organización orientada a datos.

  • Data governance (6 créditos): en esta asignatura, el estudiante se familiariza con el gobierno de datos, una práctica que une a personas, procesos y tecnología para cambiar la forma en la que los datos son adquiridos, gestionados, mantenidos, transformados en información, compartidos en el contexto de la organización como conocimiento común y sistemáticamente obtenidos por la empresa para mejorar su rentabilidad. El estudiante trabaja con herramientas ofimáticas (DOC, XLS, PPT) y con herramientas especializadas para el desarrollo de un programa de gobierno de datos (Trifacta, Collibra).

  • Estrategia y cultura analítica (6 créditos): en esta asignatura, el estudiante se familiariza con el concepto de organización orientada a datos, y cómo liderar, iniciar y gestionar esta transformación organizacional y cultural. A lo largo de la asignatura el estudiante trabajará con diferentes marcos de referencia que permiten evaluar la situación actual de la organización, su madurez, sus capacidades y diseñar una hoja de ruta estratégica.
     

Arquitectura de Datos (E3): esta especialidad se dirige a proporcionar al profesional de perfil tecnológico capacidades prácticas para gestionar y almacenar datos relacionales (mediante bases de datos data warehouse) y no relacionales (mediante bases de datos NoSQL).

  • Bases de datos analíticas (6 créditos): en esta asignatura se aprende a crear un almacén de datos adecuado que ofrezca apoyo en la toma de decisiones de la organización. Se presenta conceptualmente la arquitectura de almacenamiento (data warehousing) y se dan pautas para la construcción de este tipo de sistemas. La puesta en práctica se lleva a cabo mediante la resolución de un caso práctico extenso para el que se utilizan diferentes herramientas especializadas (Pentaho, Microsoft, Oracle o PostgreSQL).

  • Bases de datos NoSQL (6 créditos): las bases de datos NoSQL constituyen una alternativa a las bases de datos relacionales y son especialmente idóneas para ciertos dominios de aplicación: dominios que trabajan con grandes volúmenes de datos, dominios en los que se requiera una alta distribución o disponibilidad, dominios que trabajan con datos poco estructurados y dominios en los que se establecen múltiples y complejas interrelaciones entre los datos. En esta asignatura se presentan los principios y conceptos de este tipo de bases de datos, los modelos de datos subyacentes y los problemas que presenta la distribución en el almacenamiento y gestión de los datos. Se trabajan diferentes tipos de bases de datos NoSQL (clave-valor, documentos, orientadas a columnas y grafos) con herramientas como Riak, MongoDB o Neo4j.
     

Análisis de Negocio (E4): esta especialidad se dirige a proporcionar al profesional de perfil más empresarial casos prácticos de uso de la inteligencia de negocio tanto en la estrategia de empresa como en la gestión operativa de los procesos de negocio más importantes: marketing y ventas, operaciones y logística, recursos humanos, etc.

  • Customer analytics (6 créditos): en esta asignatura, el estudiante aprende el uso de herramientas de inteligencia de negocio (business intelligence) y analítica de negocio en una de las áreas más desarrolladas y de más impacto. Se analizan los conceptos y las buenas prácticas de investigación del mercado, gestión de las ventas y las relaciones con los clientes, y análisis y predicción del comportamiento de los clientes (customer analytics). 

  • Operations analytics (6 créditos): se trabajan los usos de la inteligencia de negocio (business intelligence) y la analítica de negocio en la cadena de suministro (aprovisionamiento, producción, gestión de almacenes, transporte y distribución al punto de venta) y las nuevas aplicaciones vinculadas al internet de las cosas (IoT) y los sistemas de información geográfica. 

  • People analytics (6 créditos): la analítica de recursos humanos (HR analytics), también llamada people analytics, es la aplicación de técnicas sofisticadas de minería de datos y analítica de negocio (business analytics) a los datos de recursos humanos. Mediante un caso práctico, el estudiante verá cómo pueden aplicarse estas técnicas para una gestión estratégica eficaz de los recursos humanos, de manera que los objetivos de negocio puedan cumplirse de una forma rápida y eficiente, con la obtención de un rendimiento óptimo sobre el capital humano. 

Durante el curso, el estudiante trabaja con herramientas ofimáticas (XLS, PPT), estadísticas (R), de creación de cuadros de mando y análisis (Tableau) y de MLaaS (Machine Learning as a Service) (BigML).
 

Big Data (E5): esta especialidad se dirige a proporcionar al profesional de perfil tecnológico capacidades prácticas para diseñar e implementar sistemas de datos masivos o big data (batch processing, data lakes) que sean compatibles con las diferentes necesidades analíticas de una organización (diferidas, en tiempo real, multipropósito, orientadas al aprendizaje automático —machine learning—).

  • Data lakes (6 créditos): en esta asignatura se aprende a crear un lago de datos (data lake) que complementa la factoría de información organizativa. Se presenta conceptualmente la arquitectura de un lago de datos y se dan pautas para construir este tipo de sistemas. La puesta en práctica se lleva a cabo mediante la resolución de un caso práctico extenso para el que se utilizan diferentes herramientas especializadas.

  • Tecnologías de batch processing (6 créditos): en los proyectos de datos masivos (big data), uno de los casos de uso principales es el almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos en largos periodos de tiempo. En esta asignatura se presentan las tecnologías de procesamiento por lotes (batch processing), que responden a esta necesidad. Se dan a conocer estas tecnologías de forma conceptual y práctica mediante la resolución de un caso práctico extenso, para el que se utilizan diferentes herramientas especializadas. 

  • Tecnologías de stream processing (6 créditos): en los proyectos de datos masivos (big data), uno de los casos de uso principales es trabajar con datos en tiempo real. En esta asignatura se presentan las tecnologías de procesamiento por flujos (stream processing), que responden a esta necesidad. Mediante la resolución de un caso práctico se dan a conocer estas tecnologías de forma teórica y práctica.

Durante el curso, el estudiante trabaja con herramientas especializadas como Cloudera, así como con los frameworks de procesamiento Apache Flink, Apache Spark o Storm. La universidad cuenta con un ecosistema de datos propio para realizar las actividades prácticas.
 

Trabajo final de máster (TFM): el máster se completa con un trabajo final de máster (TFM), que tiene un valor de 12 créditos. El TFM puede desarrollarse en tres modalidades:

  1. Elegir entre una serie de temas propuestos por el equipo docente, los cuales cubren los bloques temáticos principales del ámbito de inteligencia de negocio, big data y análisis de datos.

  2. Elegir entre un conjunto de temas sugeridos por empresas, que cubren los bloques temáticos centrales del ámbito de la inteligencia de negocio, big data y análisis de datos.

  3. Plantear un proyecto propio que cubra los intereses del estudiante y que pueda desarrollarse en su empresa.

Duración

En la UOC, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.

Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de formación permanente oscila entre 1 mes y 2 años, aproximadamente:

  • Máster de formación permanente: 2 años
  • Diploma de especialización: 1 año
  • Diploma de experto: 1 semestre (6 meses) 
  • Curso de posgrado: entre 1 y  6 meses
Máster de formación permanente en Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics

Profesorado

Dirección del programa

  • Josep Curto Díaz
    Josep Curto Díaz

    Doctor en Tecnologías de la Información y redes por la UOC. Experiencia docente e investigación en el ámbito de la inteligencia de negocio, ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial responsable. Fundador de AthenaCore, que ayuda a las empresas a adoptar buenas prácticas en sus estrategias de datos con foco en las tecnologías responsables. Miembro del consejo asesor de la Escuela L'Horitzó, colaborador académico en AGSM/UNSW, profesor a IE Business School y miembro fundador de Aikreate.

Máster de formación permanente en Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics

Salidas profesionales

Objetivos

Los objetivos del programa se dirigen a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico, principalmente mediante el uso de casos de negocio, métodos y herramientas de trabajo. Algunos de estos objetivos son comunes y otros son específicos para cada uno de los itinerarios.

Objetivos comunes

  • Adquirir y estar en condiciones de implantar una mentalidad crítica y analítica dentro de la empresa, mediante el conocimiento de los diferentes sistemas de información de la empresa, los métodos y las técnicas de análisis de datos, la formulación de preguntas e hipótesis y la obtención de conclusiones útiles para el negocio.

  • Conocer el funcionamiento y el mercado de los sistemas de información de inteligencia de negocio y datos masivos (big data) y sus principales utilidades y componentes para proporcionar información y conocimiento que permite mejorar la toma de decisiones.

  • Conocer y estar en condiciones de desarrollar e implementar un proyecto de inteligencia de negocio dentro de la empresa, las etapas del ciclo de gestión de proyectos y los métodos específicos de producción de proyectos de inteligencia de negocio.

Objetivos


Los objetivos del programa se dirigen a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico, principalmente mediante el uso de casos de negocio, métodos y herramientas de trabajo. Algunos de estos objetivos son comunes y otros son específicos para cada uno de los itinerarios.

Objetivos comunes

  • Adquirir y estar en condiciones de implantar una mentalidad crítica y analítica dentro de la empresa, mediante el conocimiento de los diferentes sistemas de información de la empresa, los métodos y las técnicas de análisis de datos, la formulación de preguntas e hipótesis y la obtención de conclusiones útiles para el negocio.

  • Conocer el funcionamiento y el mercado de los sistemas de información de inteligencia de negocio y datos masivos (big data) y sus principales utilidades y componentes para proporcionar información y conocimiento que permite mejorar la toma de decisiones.

  • Conocer y estar en condiciones de desarrollar e implementar un proyecto de inteligencia de negocio dentro de la empresa, las etapas del ciclo de gestión de proyectos y los métodos específicos de producción de proyectos de inteligencia de negocio.

  • Conocer las nuevas tendencias en materia de inteligencia de negocio, en particular, el fenómeno de los datos masivos (big data), que representa el tratamiento y la interpretación de datos de más volumen, variedad, complejidad y velocidad, procedentes de múltiples fuentes. Entender y saber aplicar su uso efectivo y sus implicaciones tecnológicas, legales y éticas.

  • Conocer y estar en condiciones de aplicar las técnicas y herramientas de análisis de datos, los métodos y algoritmos más habituales y sus usos aplicados en diferentes empresas y organizaciones.

  • Saber utilizar a nivel de usuario avanzado una suite completa de inteligencia de negocio, un sistema de interrogación y una herramienta de estadística avanzada para el análisis de datos.

 

Itinerario de Análisis de datos

  • Conocer cómo aplicar el gobierno de datos y orientar una organización hacia el uso eficiente de datos cambiando su cultura de forma estratégica. 

  • Comprender y saber aplicar los métodos y herramientas de análisis de datos en las principales funciones y procesos empresariales: marketing y ventas, operaciones y logística, y recursos humanos.

  • Conocer y saber utilizar las nuevas tendencias en minería de datos, como, por ejemplo, minería de textos, análisis de las redes sociales, minería de opinión y sentimientos, como también el uso de los sistemas de información geográfica y el internet de las cosas.

  • Estar en condiciones de conceptualizar e implantar oportunidades de negocio en términos de técnicas y herramientas de análisis de datos.

  • Saber construir informes y cuadros de mando para la toma de decisiones de los trabajadores y los directivos, y técnicas y herramientas de visualización de datos.

 

Itinerario de Big data

  • Conocer, desarrollar e implementar un proyecto de data lakes y big data.

  • Conocer y estar en condiciones de desarrollar e implementar un proyecto de bases de datos analíticas.

  • Conocer, construir e implantar un proyecto de tecnologías de procesamiento por lotes (batch processing).

  • Conocer, saber construir y utilizar sistemas de bases de datos no relacionales (NoSQL).

  • Entender y saber desarrollar un proyecto de tecnologías de procesamiento por flujos (stream processing).
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

De acuerdo con nuestra experiencia a lo largo de los años, los estudiantes del máster y los programas de business intelligence y big data analytics de la UOC proceden de los siguientes ámbitos:

  • Departamentos de control de gestión en el área económico-financiera, de marketing y ventas, y otros.

  • Centros de competencias de inteligencia de negocio o departamentos especializados en análisis de datos.

  • Departamentos de organización, sistemas y tecnologías de la información.

  • Consultores e implantadores de software estándar de inteligencia de negocio, sean de perfil de negocio o de perfil tecnológico.

Debido a la evolución del sector y las empresas, es frecuente que realicen nuestro programa profesionales con diferentes niveles de experiencia que necesitan reorientar su carrera profesional. 

Asimismo, el máster está cumpliendo un papel de programa de continuidad para estudiantes que han completado un grado y quieren encontrar empleo rápidamente en un ámbito profesional atractivo y de gran demanda.

Perfiles


De acuerdo con nuestra experiencia a lo largo de los años, los estudiantes del máster y los programas de business intelligence y big data analytics de la UOC proceden de los siguientes ámbitos:

  • Departamentos de control de gestión en el área económico-financiera, de marketing y ventas, y otros.

  • Centros de competencias de inteligencia de negocio o departamentos especializados en análisis de datos.

  • Departamentos de organización, sistemas y tecnologías de la información.

  • Consultores e implantadores de software estándar de inteligencia de negocio, sean de perfil de negocio o de perfil tecnológico.

Debido a la evolución del sector y las empresas, es frecuente que realicen nuestro programa profesionales con diferentes niveles de experiencia que necesitan reorientar su carrera profesional. 

Asimismo, el máster está cumpliendo un papel de programa de continuidad para estudiantes que han completado un grado y quieren encontrar empleo rápidamente en un ámbito profesional atractivo y de gran demanda.

Competencias

El programa está preparado para el desarrollo de capacidades prácticas de uso y construcción de sistemas de inteligencia de negocio y datos masivos, dentro de un marco conceptual propio basado en las buenas prácticas y el conocimiento científico.

El diseño de esta titulación propia sigue las recomendaciones y la metodología del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y, por lo tanto, se basa en la adquisición de competencias para el trabajo profesional en empresas privadas y organizaciones públicas.

Para conocer en detalle las competencias que se adquieren, recomendamos la lectura de los apartados Objetivos y Programa académico.

A quién se dirige

El espacio de conocimiento y aplicación de la inteligencia de negocio y el análisis de datos es, por definición, un ámbito híbrido en el que conviven perfiles de entrada y de salida muy distintos. También es muy diversa la organización de las competencias y las responsabilidades sobre inteligencia de negocio dentro de las empresas y las organizaciones de todo tipo.

Aunque el máster no requiere formalmente una formación o titulación específica de origen, es importante disponer de conocimientos previos. En particular, es necesario disponer de conocimientos de programación, estadística y principios de visualización. En caso de carecer de estos conocimientos, pueden adquirirse mediante la el diploma de experto de Competencias de Análisis (Data Literacy) o cursando de forma independiente alguno de los cursos que la integran. Adicionalmente, es aconsejable el conocimiento del inglés escrito.

A quién se dirige


El espacio de conocimiento y aplicación de la inteligencia de negocio y el análisis de datos es, por definición, un ámbito híbrido en el que conviven perfiles de entrada y de salida muy distintos. También es muy diversa la organización de las competencias y las responsabilidades sobre inteligencia de negocio dentro de las empresas y las organizaciones de todo tipo.

Aunque el máster no requiere formalmente una formación o titulación específica de origen, es importante disponer de conocimientos previos. En particular, es necesario disponer de conocimientos de programación, estadística y principios de visualización. En caso de carecer de estos conocimientos, pueden adquirirse mediante la el diploma de experto de Competencias de Análisis (Data Literacy) o cursando de forma independiente alguno de los cursos que la integran. Adicionalmente, es aconsejable el conocimiento del inglés escrito.

El itinerario de Análisis de datos se recomienda para estudiantes de formación empresarial, ingenierías de todo tipo, matemáticas, sociología, medicina, ciencias de la información o candidatos con una experiencia profesional equivalente.

Por otro lado, el itinerario de Big data se recomienda para técnicos e ingenieros informáticos o de telecomunicación, analistas de datos en departamentos de control de gestión u otros, matemáticos o candidatos con una experiencia profesional equivalente. En este itinerario, además de conocimientos de programación, es necesario tener conocimientos de diseño y uso de bases de datos relacionales.

En caso de duda, se aconseja pedir asesoramiento para diseñar el itinerario más adecuado, a partir de las competencias de entrada y las aspiraciones profesionales de cada candidato.

Salidas profesionales

El objetivo del máster en formación permanente de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics ha sido, tradicionalmente, la capacitación de profesionales todoterreno mediante la formación en análisis y solución de problemas de negocio, estadística avanzada, minería de datos y diseño y construcción de sistemas de información de business intelligence, para trabajar en diferentes departamentos de empresas y organizaciones o en centros de competencias transversales. 

Con el tiempo, este ámbito ha ido creciendo y adquiriendo fuerza, ampliando así las salidas profesionales:

  • Analistas de datos en departamentos de control de gestión u otros departamentos de la empresa, especialmente en el área de marketing y ventas y en las áreas de producción y operaciones.

  • Responsables, jefes de proyecto o analistas de sistemas de información de business intelligence/business analytics/big data en departamentos de informática, o técnicos y analistas de empresas que han adquirido o están a punto de adquirir esta clase de sistemas.

Salidas profesionales


El objetivo del máster en formación permanente de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics ha sido, tradicionalmente, la capacitación de profesionales todoterreno mediante la formación en análisis y solución de problemas de negocio, estadística avanzada, minería de datos y diseño y construcción de sistemas de información de business intelligence, para trabajar en diferentes departamentos de empresas y organizaciones o en centros de competencias transversales. 

Con el tiempo, este ámbito ha ido creciendo y adquiriendo fuerza, ampliando así las salidas profesionales:

  • Analistas de datos en departamentos de control de gestión u otros departamentos de la empresa, especialmente en el área de marketing y ventas y en las áreas de producción y operaciones.

  • Responsables, jefes de proyecto o analistas de sistemas de información de business intelligence/business analytics/big data en departamentos de informática, o técnicos y analistas de empresas que han adquirido o están a punto de adquirir esta clase de sistemas.

  • Consultores e implantadores de sistemas de inteligencia de negocio y big data en empresas de servicios.

 

  • Arquitectos de datos, que diseñan y construyen la plataforma de datos para proyectos de inteligencia de datos o big data.
  • Emprendedores que desean crear negocios basados en la creación o la implantación de sistemas especializados de inteligencia de negocio o de alguno de sus componentes, así como productos o servicios basados en datos.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster de formación permanente en Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

Para cursar el programa es necesario tener una titulación universitaria previa. En caso de no tenerla, se puede acceder al programa acreditando experiencia profesional.

Consulta la información y la documentación que debes entregar en función de donde hayas cursado los estudios:
Documentación

Tendrás que entregar la documentación que acredite tu titulación o tu experiencia profesional durante los 10 días posteriores a la formalización de la matrícula. Consulta qué documentación es necesaria en cada caso y cómo y dónde tienes que presentarla.

Requisitos profesionales

Para cursar el programa es necesario tener una titulación universitaria previa. En caso de no tener una titulación universitaria previa se puede acceder al programa a través del reconocimiento de la siguiente experiencia profesional:

1 año de experiencia laboral y/o profesional en los ámbitos: Consultoría, Informática o Investigación

Conocimientos previos

Es necesario disponer  de conocimientos de programación, estadística y principios de visualización . En caso de no tener conocimientos previos, pueden adquirirse mediante el diploma de experto en Competencias de Análisis (Data Literacy)  o algunos de los cursos que forman parte de esta especialización.

En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento docente para diseñar el itinerario más adecuado en función de la formación de entrada y aspiraciones profesionales de cada candidato.

Normalmente, el itinerario de análisis de datos se recomienda para estudiantes de formación o competencias de gestión empresarial, ingenierías de todo tipo, matemáticas, sociología, medicina, ciencias de la información o candidatos con experiencia profesional equivalente.

Conocimientos previos


Es necesario disponer  de conocimientos de programación, estadística y principios de visualización . En caso de no tener conocimientos previos, pueden adquirirse mediante el diploma de experto en Competencias de Análisis (Data Literacy)  o algunos de los cursos que forman parte de esta especialización.

En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento docente para diseñar el itinerario más adecuado en función de la formación de entrada y aspiraciones profesionales de cada candidato.

Normalmente, el itinerario de análisis de datos se recomienda para estudiantes de formación o competencias de gestión empresarial, ingenierías de todo tipo, matemáticas, sociología, medicina, ciencias de la información o candidatos con experiencia profesional equivalente.

El itinerario de Big Data se recomienda para estudiantes de competencias o formación técnica, ingenieros informáticos o de telecomunicaciones, matemáticos o candidatos con una experiencia profesional equivalente. En estos dos itinerarios, además de conocimientos de programación, se necesitan conocimientos de diseño y uso de bases de datos relacionales. En todos los casos, es recomendable el conocimiento del inglés escrito.

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.

Titulación

Los estudiantes que finalicen sus estudios de formación permanente obtendrán, en función del programa cursado, el título de máster de formación permanente, el diploma de especialización o el diploma de experto.

Los estudiantes que superen otros cursos de formación continua recibirán el certificado correspondiente.
Máster de formación permanente en Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
6.345 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera.

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Si puedes aplicarte uno de estos descuentos y, además, te matriculas durante el periodo de matriculación anticipada, en primer lugar se aplicará el descuento de matriculación anticipada y sobre el importe resultante se aplicará el otro descuento.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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