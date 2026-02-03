Perfil funcional y empresarial : si lo que te interesa es adquirir o completar tu formación en métodos, técnicas y herramientas de análisis y minería de datos. También si lo que necesitas es aprender a utilizar tecnologías de inteligencia de negocio y big data como usuario avanzado.

El programa de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics (MIBA) está dirigido a dos perfiles diferenciados:

Tanto los estudios de máster de la UOC como los programas especializados en este ámbito te ofrecen una formación práctica y profesionalizadora, impartida, por una parte, por personas versadas en inteligencia y analítica de datos del mundo de la empresa, y, por otra, por docentes especialistas en ciencias empresariales, matemáticas e ingeniería informática .

El máster en formación permanente de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics de la UOC tiene como objetivo formar a profesionales con competencias eminentemente prácticas para la explotación eficiente de datos.

¿Por qué estudiar el máster en formación permanente de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics de la UOC?

El máster en formación permanente de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics de la UOC tiene como objetivo formar a profesionales con competencias eminentemente prácticas para la explotación eficiente de datos.

Tanto los estudios de máster de la UOC como los programas especializados en este ámbito te ofrecen una formación práctica y profesionalizadora, impartida, por una parte, por personas versadas en inteligencia y analítica de datos del mundo de la empresa, y, por otra, por docentes especialistas en ciencias empresariales, matemáticas e ingeniería informática.

El programa de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics (MIBA) está dirigido a dos perfiles diferenciados:

Perfil funcional y empresarial : si lo que te interesa es adquirir o completar tu formación en métodos, técnicas y herramientas de análisis y minería de datos. También si lo que necesitas es aprender a utilizar tecnologías de inteligencia de negocio y big data como usuario avanzado.

Perfil técnico: si tu interés se centra en adquirir formación en el uso de los sistemas big data.

El sector del big data y de la business intelligence necesita más profesionales de los que hay en la actualidad.

Actualmente, la inteligencia de negocio y el análisis de datos, bajo diferentes nombres (business intelligence, business analytics, data science, big data...), constituye:

El área de mayor demanda de profesionales cualificados.

La mayor fuente de inversión de las empresas.

La causa número uno de creación de negocios de productos y servicios en el ámbito de los sistemas de información.

A medida que la demanda de esta especialidad ha crecido, también lo han hecho las diferentes salidas laborales. En estos momentos, las empresas tienen una demanda muy alta de perfiles de este tipo, pero no hay suficiente oferta de personas especializadas.

El programa de este máster a distancia se ha diseñado y se ofrece conjuntamente con los Estudios de Economía y Empresa y los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.

La UOC tiene más de veinte años de experiencia en la formación de profesionales en línea en el ámbito de la business intelligence.