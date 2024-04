Curs de Fonaments de Data Science

Les organitzacions orientades a les dades requereixen incorporar perfils amb coneixements en àmbits amb algorismes, metodologies de treball, estàndards del sector i, per descomptat, també coneixements de negoci. La ciència de dades combina aquestes disciplines i ha de ser entesa com un camí, una manera de fer i de treballar, i no com un objectiu en si mateix. És un component més de la cultura organitzativa que ha d'involucrar tant àmbits estratègics com àmbits operatius.

L'objectiu del curs Fonaments de Data Science és proporcionar els coneixements inicials per treballar com un científic de dades, dins del marc formatiu que comprèn el màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics. La formació permet una primera a...