Curs de Data Governance

A mesura que aquestes organitzacions fonamenten les seves decisions i iniciatives en dades, sorgeixen preguntes com: D'on provenen les dades? Tenen la qualitat necessària? Què sabem sobre la nostra informació? Aquestes dades estan alineades amb la nostra política d'empresa? Té tota l'organització la mateixa visió sobre la dada?

Aconseguir l'èxit en cadascuna de les iniciatives requereix tenir un enfocament holístic respecte a la dada i poder respondre les preguntes anteriors.

Per donar resposta a aquestes necessitats emergeix data governance que permet a una organització administrar de manera més eficient i eficaç la dada. De fet, aquesta iniciativa corporativa uneix persones, processos i tecnologia per canviar la manera com les dades són adquirides, gestionades, mantingudes, transformades en informació, compartides en el context de l'organització com a coneixement comú i sistemàticament obtingudes per l'empresa per millorar la rendibilitat.