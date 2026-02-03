Seminari d'Atenció al Dol

Seminari Online d'Atenció al Dol
Presentació
L'alta prevalença del dol, complicat per una negligència en el diagnòstic i tractament en aquest camp, és un indicador de patiment innecessari i improductiu en l'àmbit social. Aquest patiment causa moltíssima simptomatologia desreguladora que és, tot sovint, abordada amb un tractament mèdic o una teràpia psicològica orientada al símptoma, cosa que cronifica i aguditza els processos de dolor.
No et perdis els nostres seminaris! Inici: 14 d'octubre
La formació acurada i rigorosa en el camp del dol, a més de ser una actuació comunitària de primer ordre, és necessària per a una intervenció terapèutica eficaç.
Aquest curs té com a objectiu dotar l'alumnat de coneixements i habilitats perquè puguin tenir recursos pedagògics i terapèutics per a un bon acompanyament a les persones que experimenten pèrdues importants. Per assolir aquesta meta, es reflexiona sobre el procés de dol, tenint en compte les teories modernes sobre aquesta qüestió i contextualitzant les reaccions davant la pèrdua dins la nostra societat.
Concretament, es treballen la noció de dol (normal i complicat) i les classes de dol que hi ha (dol desautoritzat, dol anticipat, etc.). També es presenten les teories contemporànies sobre el procés de dol (des de la teoria clàssica d'E. Kübler-Ross fins a teories més recents, com ara la d'R. Neimeyer i la construcció de significats), s'analitzen els tipus de reaccions o afrontaments de les persones que estan en dol i s'ofereixen claus per ajudar a acompanyar-les i estar atents a les seves necessitats.
La formació acurada i rigorosa en el camp del dol, a més de ser una actuació comunitària de primer ordre, és necessària per a una intervenció terapèutica eficaç.
Aquest curs té com a objectiu dotar l'alumnat de coneixements i habilitats perquè puguin tenir recursos pedagògics i terapèutics per a un bon acompanyament a les persones que experimenten pèrdues importants. Per assolir aquesta meta, es reflexiona sobre el procés de dol, tenint en compte les teories modernes sobre aquesta qüestió i contextualitzant les reaccions davant la pèrdua dins la nostra societat.
Concretament, es treballen la noció de dol (normal i complicat) i les classes de dol que hi ha (dol desautoritzat, dol anticipat, etc.). També es presenten les teories contemporànies sobre el procés de dol (des de la teoria clàssica d'E. Kübler-Ross fins a teories més recents, com ara la d'R. Neimeyer i la construcció de significats), s'analitzen els tipus de reaccions o afrontaments de les persones que estan en dol i s'ofereixen claus per ajudar a acompanyar-les i estar atents a les seves necessitats. Es posa atenció en el procés de dol infantil, assenyalant-ne les diferències amb el dol d'un adult i també treballant-ne els mites.
Aquest curs s'orienta a millorar aquestes competències professionals.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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Durada
1 mes
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Idioma: Castellà
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Titulació: Pròpia
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Crèdits ECTS: 1
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Preu: 248,75 €
Metodologia 100% online
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