Seminari d'Atenció al Dol

Aquest curs té com a objectiu dotar l'alumnat de coneixements i habilitats perquè puguin tenir recursos pedagògics i terapèutics per a un bon acompanyament a les persones que experimenten pèrdues importants. Per assolir aquesta meta, es reflexiona sobre el procés de dol, tenint en compte les teories modernes sobre aquesta qüestió i contextualitzant les reaccions davant la pèrdua dins la nostra societat.

La formació acurada i rigorosa en el camp del dol, a més de ser una actuació comunitària de primer ordre, és necessària per a una intervenció terapèutica eficaç.

Concretament, es treballen la noció de dol (normal i complicat) i les classes de dol que hi ha (dol desautoritzat, dol anticipat, etc.). També es presenten les teories contemporànies sobre el procés de dol (des de la teoria clàssica d'E. Kübler-Ross fins a teories més recents, com ara la d'R. Neimeyer i la construcció de significats), s'analitzen els tipus de reaccions o afrontaments de les persones que estan en dol i s'ofereixen claus per ajudar a acompanyar-les i estar atents a les seves necessitats. Es posa atenció en el procés de dol infantil, assenyalant-ne les diferències amb el dol d'un adult i també treballant-ne els mites.