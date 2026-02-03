Seminari d'Atenció al Dol

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Seminari Online d'Atenció al Dol

Presentació

L'alta prevalença del dol, complicat per una negligència en el diagnòstic i tractament en aquest camp, és un indicador de patiment innecessari i improductiu en l'àmbit social. Aquest patiment causa moltíssima simptomatologia desreguladora que és, tot sovint, abordada amb un tractament mèdic o una teràpia psicològica orientada al símptoma, cosa que cronifica i aguditza els processos de dolor.
Matrícula oberta

No et perdis els nostres seminaris! Inici: 14 d'octubre

Microcredencials

Aquest seminari atorga una microcredencial.

La formació acurada i rigorosa en el camp del dol, a més de ser una actuació comunitària de primer ordre, és necessària per a una intervenció terapèutica eficaç.

Aquest curs té com a objectiu dotar l'alumnat de coneixements i habilitats perquè puguin tenir recursos pedagògics i terapèutics per a un bon acompanyament a les persones que experimenten pèrdues importants. Per assolir aquesta meta, es reflexiona sobre el procés de dol, tenint en compte les teories modernes sobre aquesta qüestió i contextualitzant les reaccions davant la pèrdua dins la nostra societat.

Concretament, es treballen la noció de dol (normal i complicat) i les classes de dol que hi ha (dol desautoritzat, dol anticipat, etc.). També es presenten les teories contemporànies sobre el procés de dol (des de la teoria clàssica d'E. Kübler-Ross fins a teories més recents, com ara la d'R. Neimeyer i la construcció de significats), s'analitzen els tipus de reaccions o afrontaments de les persones que estan en dol i s'ofereixen claus per ajudar a acompanyar-les i estar atents a les seves necessitats.

La formació acurada i rigorosa en el camp del dol, a més de ser una actuació comunitària de primer ordre, és necessària per a una intervenció terapèutica eficaç.

Aquest curs té com a objectiu dotar l'alumnat de coneixements i habilitats perquè puguin tenir recursos pedagògics i terapèutics per a un bon acompanyament a les persones que experimenten pèrdues importants. Per assolir aquesta meta, es reflexiona sobre el procés de dol, tenint en compte les teories modernes sobre aquesta qüestió i contextualitzant les reaccions davant la pèrdua dins la nostra societat.

Concretament, es treballen la noció de dol (normal i complicat) i les classes de dol que hi ha (dol desautoritzat, dol anticipat, etc.). També es presenten les teories contemporànies sobre el procés de dol (des de la teoria clàssica d'E. Kübler-Ross fins a teories més recents, com ara la d'R. Neimeyer i la construcció de significats), s'analitzen els tipus de reaccions o afrontaments de les persones que estan en dol i s'ofereixen claus per ajudar a acompanyar-les i estar atents a les seves necessitats. Es posa atenció en el procés de dol infantil, assenyalant-ne les diferències amb el dol d'un adult i també treballant-ne els mites.

Aquest curs s'orienta a millorar aquestes competències professionals.

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • Durada

    1 mes

  • Idioma: Castellà

  • Titulació: Pròpia

  • Crèdits ECTS: 1

  • Preu: 248,75 €

Matricula't ara

Metodologia 100% online

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    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

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Seminari d'Atenció al Dol

Pla d'estudis

Continguts

Aquest curs és d'1 crèdit ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 25 hores i té una durada d'1 mes.

El curs adopta una perspectiva integrativa i relacional, des de la qual el dol s’entén com una experiència singular, situada i configurada per les pèrdues, els vincles i el context cultural de cada persona.

Continguts:

  1. Viure també fa mal 
    L'objectiu d'aquest apartat és comprendre què és el procés de dol i la simptomatologia que les persones poden presentar. A més, s'oferiran les claus perquè l'alumnat estigui capacitat per reconèixer l'existència de diferents classes de pèrdues.
  2. El paper de la cultura occidental en el dolor humà
    En aquest apartat es vol ajudar l'alumnat a ser capaç d'identificar diferents idees preconcebudes sobre què és el dol i sobre l'impacte emocional que aquestes idees poden tenir en la persona en dol.
  3. El dol com a procés divers i plural en la seva forma i les seves manifestacionsLa finalitat d'aquest apartat és ajudar l'alumnat a estar avesat a l'hora d'identificar i classificar les diferents respostes possibles davant el dolor d'una persona en dol:

Continguts


Aquest curs és d'1 crèdit ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 25 hores i té una durada d'1 mes.

El curs adopta una perspectiva integrativa i relacional, des de la qual el dol s’entén com una experiència singular, situada i configurada per les pèrdues, els vincles i el context cultural de cada persona.

Continguts:

  1. Viure també fa mal 
    L'objectiu d'aquest apartat és comprendre què és el procés de dol i la simptomatologia que les persones poden presentar. A més, s'oferiran les claus perquè l'alumnat estigui capacitat per reconèixer l'existència de diferents classes de pèrdues.
  2. El paper de la cultura occidental en el dolor humà
    En aquest apartat es vol ajudar l'alumnat a ser capaç d'identificar diferents idees preconcebudes sobre què és el dol i sobre l'impacte emocional que aquestes idees poden tenir en la persona en dol.
  3. El dol com a procés divers i plural en la seva forma i les seves manifestacionsLa finalitat d'aquest apartat és ajudar l'alumnat a estar avesat a l'hora d'identificar i classificar les diferents respostes possibles davant el dolor d'una persona en dol: reconèixer algunes de les respostes principals, classificar-les per la simptomatologia i, amb això, aprendre a establir més bé una resposta d'acompanyament.
  4. L'acompanyament del dolor
    S'oferiran claus perquè l'alumnat reflexioni sobre la relació terapèutica i sigui capaç de desenvolupar respostes sintòniques a les necessitats relacionals de la persona en dol.

Aquest curs correspon al nivell 6 del marc europeu de qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de grau.

Els estudiants que superin aquest curs obtindran una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que ha realitzat.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable, que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si estàs buscant feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar formant-te.

  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar la seva validació i reconeixement per part de tercers.

  • La pots enllaçar fàcilment des del teu currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial et permet obtenir el reconeixement acadèmic de 1 crèdit en concepte de participació en activitats universitàries en cas de matricular-te en una titulació de grau de la UOC.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina Què són les microcredencials?

Pots consultar el pla docent del curs a través d’aquest enllaç.

Titulació

Superant aquest Seminari obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.

Objectius

Objectiu general del seminari:

  • Dotar l'alumnat de coneixements i habilitats per tal que pugui disposar de recursos pedagògics i terapèutics per a un bon acompanyament a les persones que pateixen pèrdues importants.

  Objectius específics:

  • Aprendre a mirar el dolor des de les nostres necessitats reals com a éssers humans.
  • Reflexionar i sentir l'impacte emocional que pot ocasionar des d'una pedagogia del dolor basada en mites i falses creences.
  • Aprendre a veure el dol i a relacionar-se amb el dolor de les persones dolgudes en contextos inestables.
  • Dotar l'alumnat d'una visió rigorosa i científica entorn del dolor humà.
  • Proporcionar a l'alumnat coneixements i habilitats per crear un espai segur d'acompanyament.
  • Reflexionar sobre les característiques específiques del dol durant la pandèmia per COVID-19.

Competències

  • Saber què és el dol, el procés i la simptomatologia associada, tenint en compte les teories modernes sobre aquesta qüestió.
  • Reflexionar sobre les concepcions pròpies de què és i com "s'ha de" desenvolupar el dol, per ser conscient així dels mites i les creences falses que hi ha i de com aquests elements poden condicionar la relació d'acompanyament d'una persona que està en dol.
  • Aprendre a identificar els diferents tipus d'afrontament de les persones en dol.
  • Conèixer les necessitats relacionals de les persones que estan en dol i gestionar els principis bàsics de psicoeducació adreçats a acompanyar-les.
  • Saber les diferències i similituds entre el procés de dol d'un adult i d'un infant.

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents:

  • Demostrar coneixements especialitzats sobre dol
  • Teories psicològiques
  • Analitzar aspectes psicològics del dol
  • Examinar patrons de dol
  • Identificar els comportaments del/de la pacient
  • Elaborar perfils
  • Ajudar els/les pacients a entendre el seu procés de dol.

Competències


  • Saber què és el dol, el procés i la simptomatologia associada, tenint en compte les teories modernes sobre aquesta qüestió.
  • Reflexionar sobre les concepcions pròpies de què és i com "s'ha de" desenvolupar el dol, per ser conscient així dels mites i les creences falses que hi ha i de com aquests elements poden condicionar la relació d'acompanyament d'una persona que està en dol.
  • Aprendre a identificar els diferents tipus d'afrontament de les persones en dol.
  • Conèixer les necessitats relacionals de les persones que estan en dol i gestionar els principis bàsics de psicoeducació adreçats a acompanyar-les.
  • Saber les diferències i similituds entre el procés de dol d'un adult i d'un infant.

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents:

  • Demostrar coneixements especialitzats sobre dol
  • Teories psicològiques
  • Analitzar aspectes psicològics del dol
  • Examinar patrons de dol
  • Identificar els comportaments del/de la pacient
  • Elaborar perfils
  • Ajudar els/les pacients a entendre el seu procés de dol.
  • Establir una relació terapèutica segura
  • Empatitzar amb el/la pacient
  • Treballar en entorns multiculturals en l'atenció al dol.
  • Presentar idees
  • Sintetitzar informació
  • Pensar de manera analítica
  • Parar atenció al detall

Aquestes competències clau en el mercat de treball han estat definides a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), per tal de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.
Seminari d'Atenció al Dol

Professorat

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Seminari d'Atenció al Dol

Procés de matrícula

Procés de matrícula

  1. Formulari de matrícula

    Ves a l'apartat Matricula't i emplena el formulari de matrícula del curs que hagis triat.

  2. Formes de pagament

    El pagament es fa amb targeta de crèdit o dèbit en acabar el procés de matrícula. El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

    Informació sobre el desistiment de matrícula

  3. Accés al campus

    Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al campus. Et recomanem que hi accedeixis per familiaritzar-te amb l'entorn. Al llarg del dia de l'inici de curs s'activaran les teves aules virtuals al campus.

  4. Preu i descomptes

    Consulta els descomptes dels quals et pots beneficiar.

     

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors, Programes de Desenvolupament Professional i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris i Programes de Desenvolupament Professional, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

Descomptes

Com a estudiant de la UOC et pots beneficiar de descomptes en la matrícula. Consulta els descomptes disponibles.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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