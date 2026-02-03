Seminario de Atención al Duelo

Seminario Online de Atención al Duelo
Presentación
La alta prevalencia del duelo, complicado por una negligencia en el diagnóstico y tratamiento en este campo, es un indicador de sufrimiento innecesario e improductivo en el ámbito social. Este sufrimiento causa muchísima sintomatología desreguladora que es, a menudo, abordada con un tratamiento médico o una terapia psicológica orientada al síntoma, lo que cronifica y agudiza los procesos de dolor.
¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre
La formación esmerada y rigurosa en el campo del duelo, además de ser una actuación comunitaria de primer orden, es necesaria para una intervención terapéutica eficaz.
Este curso tiene como objetivo dotar al alumnado de conocimientos y habilidades con el fin de que puedan tener recursos pedagógicos y terapéuticos para un buen acompañamiento a las personas que experimentan pérdidas importantes. Para alcanzar esta meta, se reflexiona sobre el proceso de duelo, tomando en consideración las teorías modernas sobre esta cuestión y contextualizando las reacciones frente a la pérdida dentro de nuestra sociedad.
Concretamente, se trabajan la noción de duelo (normal y complicado) y los tipos de duelo que existen (duelo desautorizado, duelo anticipado, etc.). También se presentan las teorías contemporáneas sobre el proceso de duelo (desde la teoría clásica de E. Kübler-Ross hasta teorías más recientes, como la de R. Neimeyer y la construcción de significados), se analizan los tipos de reacciones o afrontamientos de las personas que están en duelo y se ofrecen claves para ayudar a acompañarlas y estar atentos a sus necesidades.
La formación esmerada y rigurosa en el campo del duelo, además de ser una actuación comunitaria de primer orden, es necesaria para una intervención terapéutica eficaz.
Este curso tiene como objetivo dotar al alumnado de conocimientos y habilidades con el fin de que puedan tener recursos pedagógicos y terapéuticos para un buen acompañamiento a las personas que experimentan pérdidas importantes. Para alcanzar esta meta, se reflexiona sobre el proceso de duelo, tomando en consideración las teorías modernas sobre esta cuestión y contextualizando las reacciones frente a la pérdida dentro de nuestra sociedad.
Concretamente, se trabajan la noción de duelo (normal y complicado) y los tipos de duelo que existen (duelo desautorizado, duelo anticipado, etc.). También se presentan las teorías contemporáneas sobre el proceso de duelo (desde la teoría clásica de E. Kübler-Ross hasta teorías más recientes, como la de R. Neimeyer y la construcción de significados), se analizan los tipos de reacciones o afrontamientos de las personas que están en duelo y se ofrecen claves para ayudar a acompañarlas y estar atentos a sus necesidades. Se presta atención al proceso de duelo infantil, señalando las diferencias con el duelo de un adulto y también trabajando sus mitos.
Este curso está orientado a mejorar estas competencias profesionales.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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Duración
1 mes
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Idioma: Español
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Titulación: Propia
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Créditos ECTS: 1
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Precio: 248,75 €
Metodología 100% online
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