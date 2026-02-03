Seminario de Atención al Duelo

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Seminario Online de Atención al Duelo

Presentación

La alta prevalencia del duelo, complicado por una negligencia en el diagnóstico y tratamiento en este campo, es un indicador de sufrimiento innecesario e improductivo en el ámbito social. Este sufrimiento causa muchísima sintomatología desreguladora que es, a menudo, abordada con un tratamiento médico o una terapia psicológica orientada al síntoma, lo que cronifica y agudiza los procesos de dolor.
Matrícula abierta

¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre

Microcredenciales

Este seminario otorga una microcredencial.

La formación esmerada y rigurosa en el campo del duelo, además de ser una actuación comunitaria de primer orden, es necesaria para una intervención terapéutica eficaz.

Este curso tiene como objetivo dotar al alumnado de conocimientos y habilidades con el fin de que puedan tener recursos pedagógicos y terapéuticos para un buen acompañamiento a las personas que experimentan pérdidas importantes. Para alcanzar esta meta, se reflexiona sobre el proceso de duelo, tomando en consideración las teorías modernas sobre esta cuestión y contextualizando las reacciones frente a la pérdida dentro de nuestra sociedad.

Concretamente, se trabajan la noción de duelo (normal y complicado) y los tipos de duelo que existen (duelo desautorizado, duelo anticipado, etc.). También se presentan las teorías contemporáneas sobre el proceso de duelo (desde la teoría clásica de E. Kübler-Ross hasta teorías más recientes, como la de R. Neimeyer y la construcción de significados), se analizan los tipos de reacciones o afrontamientos de las personas que están en duelo y se ofrecen claves para ayudar a acompañarlas y estar atentos a sus necesidades.

La formación esmerada y rigurosa en el campo del duelo, además de ser una actuación comunitaria de primer orden, es necesaria para una intervención terapéutica eficaz.

Este curso tiene como objetivo dotar al alumnado de conocimientos y habilidades con el fin de que puedan tener recursos pedagógicos y terapéuticos para un buen acompañamiento a las personas que experimentan pérdidas importantes. Para alcanzar esta meta, se reflexiona sobre el proceso de duelo, tomando en consideración las teorías modernas sobre esta cuestión y contextualizando las reacciones frente a la pérdida dentro de nuestra sociedad.

Concretamente, se trabajan la noción de duelo (normal y complicado) y los tipos de duelo que existen (duelo desautorizado, duelo anticipado, etc.). También se presentan las teorías contemporáneas sobre el proceso de duelo (desde la teoría clásica de E. Kübler-Ross hasta teorías más recientes, como la de R. Neimeyer y la construcción de significados), se analizan los tipos de reacciones o afrontamientos de las personas que están en duelo y se ofrecen claves para ayudar a acompañarlas y estar atentos a sus necesidades. Se presta atención al proceso de duelo infantil, señalando las diferencias con el duelo de un adulto y también trabajando sus mitos.

Este curso está orientado a mejorar estas competencias profesionales.

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • Duración

    1 mes

  • Idioma: Español

  • Titulación: Propia

  • Créditos ECTS: 1

  • Precio: 248,75 €

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Metodología 100% online

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Seminario de Atención al Duelo

Plan de estudios

Contenidos

Este curso es de 1 crédito ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 25 horas y tiene una duración de 1 mes.

El curso adopta una perspectiva integrativa y relacional, desde la que el duelo se entiende como una experiencia singular, situada y configurada por las pérdidas, los vínculos y el contexto cultural de cada persona.

Contenidos:

  1. Vivir también duele
    El objetivo de este apartado es comprender qué es el proceso de duelo y la sintomatología que las personas pueden presentar. Además, se ofrecerán las claves para que el alumnado esté capacitado para reconocer la existencia de distintas clases de pérdidas.
  2. El papel de la cultura occidental en el dolor humano
    En este apartado se pretende ayudar al alumnado a ser capaz de identificar diferentes ideas preconcebidas sobre lo que es el duelo y sobre el impacto emocional que estas ideas pueden tener en la persona en duelo.
  3. El duelo como proceso diverso y plural en su forma y sus manifestaciones
    La finalidad de este apartado es ayudar al alumnado a ser competente en la identificación y clasificación de las diferentes respuestas posibles frente al dolor de una persona en duelo:

Contenidos


Este curso es de 1 crédito ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 25 horas y tiene una duración de 1 mes.

El curso adopta una perspectiva integrativa y relacional, desde la que el duelo se entiende como una experiencia singular, situada y configurada por las pérdidas, los vínculos y el contexto cultural de cada persona.

Contenidos:

  1. Vivir también duele
    El objetivo de este apartado es comprender qué es el proceso de duelo y la sintomatología que las personas pueden presentar. Además, se ofrecerán las claves para que el alumnado esté capacitado para reconocer la existencia de distintas clases de pérdidas.
  2. El papel de la cultura occidental en el dolor humano
    En este apartado se pretende ayudar al alumnado a ser capaz de identificar diferentes ideas preconcebidas sobre lo que es el duelo y sobre el impacto emocional que estas ideas pueden tener en la persona en duelo.
  3. El duelo como proceso diverso y plural en su forma y sus manifestaciones
    La finalidad de este apartado es ayudar al alumnado a ser competente en la identificación y clasificación de las diferentes respuestas posibles frente al dolor de una persona en duelo: reconocer algunas de las principales reacciones, clasificarlas por su sintomatología y, con ello, aprender a establecer mejor una respuesta de acompañamiento.
  4. El acompañamiento del dolor
    Se ofrecerán claves para que el alumnado reflexione sobre la relación terapéutica y sea capaz de desarrollar respuestas sintónicas a las necesidades relacionales de la persona en duelo.

Este curso corresponde al nivel 6 del marco europeo de calificaciones (EQF), equivalente a un nivel de grado.

  • Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.

  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener el reconocimiento académico de 1 crédito en concepto de participación en actividades universitarias en caso de matricularte en una titulación de grado de la UOC.

Enlace al plan docente.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

Titulación

Superando este Seminario obtienes un Certificado UOC de Formación Continua.

Objetivos

 Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

Objetivo general del seminario:

  •  Dotar al alumnado de conocimientos y habilidades a fin de que pueda disponer de recursos pedagógicos y terapéuticos para un buen acompañamiento a las personas que sufren pérdidas importantes.

  Objetivos específicos:

  • Aprender a mirar el dolor desde nuestras necesidades reales como seres humanos.
  • Reflexionar y sentir el impacto emocional que puede ocasionar desde una pedagogía del dolor basada en mitos y falsas creencias.
  • Aprender a ver el duelo y a relacionarse con el dolor de las personas dolientes en contextos inestables.
  • Dotar al alumnado de una visión rigurosa y científica en torno al dolor humano.
  • Proporcionar a los alumnos y alumnas conocimientos y habilidades para crear un espacio seguro de acompañamiento.

Objetivos


 Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

Objetivo general del seminario:

  •  Dotar al alumnado de conocimientos y habilidades a fin de que pueda disponer de recursos pedagógicos y terapéuticos para un buen acompañamiento a las personas que sufren pérdidas importantes.

  Objetivos específicos:

  • Aprender a mirar el dolor desde nuestras necesidades reales como seres humanos.
  • Reflexionar y sentir el impacto emocional que puede ocasionar desde una pedagogía del dolor basada en mitos y falsas creencias.
  • Aprender a ver el duelo y a relacionarse con el dolor de las personas dolientes en contextos inestables.
  • Dotar al alumnado de una visión rigurosa y científica en torno al dolor humano.
  • Proporcionar a los alumnos y alumnas conocimientos y habilidades para crear un espacio seguro de acompañamiento.
  • Reflexionar sobre las características específicas del duelo durante la pandemia por COVID-19.

Competencias

  • Saber qué es el duelo, el proceso y su sintomatología asociada, teniendo en cuenta las teorías modernas al respecto.
  • Reflexionar sobre las concepciones propias de qué es y cómo "hay que" desarrollar el duelo, para ser consciente así de los mitos y creencias falsas que existen y de cómo estos elementos pueden condicionar la relación de acompañamiento de una persona que está de duelo.
  • Aprender a identificar los distintos tipos de afrontamiento de las personas en duelo.
  • Conocer las necesidades relacionales de las personas que están de duelo y gestionar los principios básicos de psicoeducación dirigidos a acompañarlas.
  • Saber las diferencias y similitudes entre el proceso de duelo de un adulto y de un niño.

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

  • Demostrar conocimientos especializados sobre duelo
  • Teorías psicológicas
  • Analizar aspectos psicológicos del duelo 
  • Examinar patrones de duelo
  • Identificar los comportamientos del/de la paciente
  • Elaborar perfiles
  • Ayudar a los/as pacientes a entender su proceso de duelo.

Competencias


  • Saber qué es el duelo, el proceso y su sintomatología asociada, teniendo en cuenta las teorías modernas al respecto.
  • Reflexionar sobre las concepciones propias de qué es y cómo "hay que" desarrollar el duelo, para ser consciente así de los mitos y creencias falsas que existen y de cómo estos elementos pueden condicionar la relación de acompañamiento de una persona que está de duelo.
  • Aprender a identificar los distintos tipos de afrontamiento de las personas en duelo.
  • Conocer las necesidades relacionales de las personas que están de duelo y gestionar los principios básicos de psicoeducación dirigidos a acompañarlas.
  • Saber las diferencias y similitudes entre el proceso de duelo de un adulto y de un niño.

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

  • Demostrar conocimientos especializados sobre duelo
  • Teorías psicológicas
  • Analizar aspectos psicológicos del duelo 
  • Examinar patrones de duelo
  • Identificar los comportamientos del/de la paciente
  • Elaborar perfiles
  • Ayudar a los/as pacientes a entender su proceso de duelo.
  • Establecer una relación terapéutica segura
  • Empatizar con el/la paciente
  • Trabajar en entornos multiculturales en la atención al duelo.
  • Presentar ideas
  • Sintetizar información
  • Pensar de forma analítica
  • Prestar atención al detalle

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, calificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.
Seminario de Atención al Duelo

Profesorado

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Seminario de Atención al Duelo

Proceso de matrícula

Proceso de matrícula

  1. Formulario de matrícula

    Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del curso que hayas elegido.

  2. Formas de pago

    El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito al finalizar el proceso de matrícula. El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

    Información sobre el desistimiento de matrícula

  3. Acceso al campus

    Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus. Te recomendamos que accedas para familiarizarte con el entorno. A lo largo del día del inicio de curso se activarán tus aulas virtuales en el campus.

  4. Precio y descuentos

    Consulta los descuentos de los que puedes beneficiarte. 

     

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos para los Seminarios, Cursos profesionalizadores, Programas de Desarrollo Profesional y el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Para Seminarios y Programas de Desarrollo Profesional, si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso. Si te interesa un Curso profesionalizador o el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, para saber si puedes acogerte a alguno de nuestros descuentos, déjanos tus datos de contacto y el departamento de asesoramiento al estudiante te informará.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

  • Comunidad UOC: 7 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
  • UOC Alumni: 10 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si os podéis acoger a alguno de los descuentos, lo tenéis que indicar en el momento de hacer la matrícula.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.

Descuentos

Como estudiante de la UOC te puedes beneficiar de descuentos en tu matrícula. Consulta los descuentos disponibles.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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