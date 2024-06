Curs de Verificació d'Informació i Fake News

La verificació no és aliena als professionals de la comunicació, però les noves eines i recursos per dur-la a terme necessiten un procés d'aprenentatge. Aquest curs pretén respondre a una necessitat d'estar al dia en una era, la de la desinformació, en què tenim associada la propaganda i la intel·ligència artificial. Precisament l'èxit dels verificadors també s'explica per la menor importància que els mitjans tradicionals donaven a les notícies falses, o bé les dificultats per verificar en condicions tots aquests rumors.

Aquest curs s'orienta a millorar les competències professionals següents.