UOC Skills Lab de Creativitat, nivell C1 (nivell funcional)

Objectius

Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball.



L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar el pensament creatiu i la generació d'idees innovadores. Això es concreta a assolir objectius específics, com: fomentar un ambient propici per a la creativitat en les organitzacions; desenvolupar habilitats per a la resolució creativa de problemes i impulsar la creativitat com un recurs estratègic per al creixement i la diferenciació en el mercat, a més d'assolir les eines i tècniques pràctiques per integrar la creativitat en el dia a dia laboral.