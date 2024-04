Curs de Mediació. Curs per a exercir la Mediació (100 hores)

Aquest curs et permetrà desenvolupar la teva activitat professional com a mediador o mediadora al territori espanyol. La Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils, estableix que per exercir la mediació s'ha de disposar d'una formació específica, que s'ha d'adquirir mitjançant la realització d'un o diversos cursos específics impartits per institucions degudament acreditades, que han de tenir validesa per a l'exercici de l'activitat mediadora en qualsevol lloc del territori espanyol. Aquest curs et permetrà inscriure't al Registre de Mediadors i Mediadores del Ministerio de Justicia (referència B2.806) i podràs exercir i desenvolupar la teva activitat professional com a mediador o mediadora, ja que reuneix els requisits establerts per la llei. A més, aquesta formació compta amb un equip de professors i professores que exerceixen de mediadors i mediadores en els seus àmbits. ...

Per a inscriure's en el registre de mediadors i mediadores del Centre de Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i desenvolupar mediacions per aquest centre, la UOC ofereix el màster i postgraus en Gestió i Solució de Conflictes homologats per la Generalitat.