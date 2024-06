Curs de Disseny Web Accessible

Aquest curs s'orienta a millorar les competències professionals següents

Des de l'àmbit del disseny gràfic no s'està donant prou importància a l'accessibilitat, que sí que es valora en àmbits com la informàtica o la programació (tant en l'àmbit professional com en l'acadèmic). La major part de les decisions en accessibilitat, però, formen part del procés de disseny (escollir tipografia, mides, colors, contrastos, jerarquies d'informació...). El disseny esdevé una eina estratègica clau en la societat contemporània, amb responsabilitat ètica, social i cultural, que obliga a saber posar-se a la pell de la persona usuària per saber quines són les seves necessitats reals. A això se suma el fet que, en les darreres dècades, han nascut lleis i reglaments que han generat el marc per a una societat més inclusiva, les quals han provocat canvis en la pràctica del i la professional del disseny, que l'han orientat cap a una major ...