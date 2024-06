Curs de Sexualitat, relacions afectives i socials a l'envelliment

Mentre l'esperança de vida continua augmentant, la manera de relacionar-nos ha experimentat una revolució, per la qual cosa moltes persones grans queden al marge d'aquest nou sistema d'interaccions socials. Això no sols afecta la salut física i cognitiva, sinó també l'afectivosexual. La sexualitat no és només un predictor de qualitat de vida, sinó també de longevitat. A més, està relacionat amb la nutrició, la reserva cognitiva i amb múltiples malalties cròniques, actuant tant com a protector, com a indicador primerenc. De fet, els dos millors predictors de l'envelliment saludable són aspectes socials.

