Curs de Fonaments de Big Data

Per a realitzar alguns dels exercicis pràctics relacionats amb big data, es requereixen uns certs coneixements en llenguatges de programació com, per exemple, R o Python, així com tenir nocions de bases de dades. En tot cas, es proporcionaran recursos d'aprenentatge perquè els estudiants que desconeixen aquests llenguatges aconsegueixin un nivell mínim.

Així mateix, és aconsellable el coneixement de l'anglès escrit.

En cas de no tenir aquests coneixements, poden adquirir-se mitjançant l'especialització de Competències d'Anàlisis (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos que la integren.