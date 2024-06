Curs d'Ecomanagement Audiovisual (UOC, ICEC)

[Ocupació agregada: directors de cinema, teatre i afins / Ocupacions més específiques: productor/a] ● Competència: col·laborar amb l'equip de producció d'imatges de vídeo i pel·lícules. ○ Descripció: treballar amb els actors i membres de l'equip per establir requisits i pressupostos. ● Competència: buscar la localització apropiada per a la gravació. ○ Descripció: buscar localitzacions adequades per a sessions fotogràfiques o de rodatge de pel·lícules. ● Competència: consultar el director de producció. ○ Descripció: fer consultes al director, el productor i els clients al llarg de tot el procés de producció i durant el procés de postproducció. ● Competència: elaborar un calendari de rodatge. ○ Descripció: decidir quan s'iniciarà el rodatge en cada ubicació, quant tem...

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents:

[Ocupació agregada: directors de cinema, teatre i afins / Ocupacions més específiques: productor/a]



● Competència: col·laborar amb l'equip de producció d'imatges de vídeo i pel·lícules.

○ Descripció: treballar amb els actors i membres de l'equip per establir requisits i pressupostos.



● Competència: buscar la localització apropiada per a la gravació.

○ Descripció: buscar localitzacions adequades per a sessions fotogràfiques o de rodatge de pel·lícules.



● Competència: consultar el director de producció.

○ Descripció: fer consultes al director, el productor i els clients al llarg de tot el procés de producció i durant el procés de postproducció.



● Competència: elaborar un calendari de rodatge.

○ Descripció: decidir quan s'iniciarà el rodatge en cada ubicació, quant temps durarà i quan es traslladarà l'equip a un altre lloc.



● Competència: preparar expedients de sol·licitud de finançament públic.

○ Descripció: preparar expedients per sol·licitar finançament públic.



● Competència: principis de la gestió de projectes.

○ Descripció: diferents elements i fases de la gestió de projectes.



● Competència: procés de producció de pel·lícules.

○ Descripció: les diferents fases d'elaboració d'una pel·lícula, com l'elaboració de guions, el finançament, la filmació, l'edició i la distribució.