Assignatura de Formació i inserció sociolaboral

Assignatura Online de Formació i inserció sociolaboral
Presentació
El treball pot ser un potent mecanisme d'integració i de socialització, però l'increment de les desigualtats socials i la precarització de l'ocupació estan debilitant aquesta funció.
És per aquest motiu, que s’ha tornat més necessari, si escau, abordar les situacions d'exclusió del mercat de treball des d'una perspectiva integral i holística, la qual cosa implica considerar les necessitats i condicions de vida de les persones en un context ampli.
En aquest sentit, l'educació social té un paper molt important i valuós en el camp de la formació i de la inserció sociolaboral. Perquè partint de reconèixer els obstacles i dificultats que imposa el mercat de treball, pot proposar i posar en marxa estratègies i actuacions que facilitin la inserció de les persones i col·lectius que es troben en situació d'exclusió i de vulnerabilitat.
Aquest curs atorga una microcredencial.
És per aquest motiu, que s’ha tornat més necessari, si escau, abordar les situacions d'exclusió del mercat de treball des d'una perspectiva integral i holística, la qual cosa implica considerar les necessitats i condicions de vida de les persones en un context ampli.
En aquest sentit, l'educació social té un paper molt important i valuós en el camp de la formació i de la inserció sociolaboral. Perquè partint de reconèixer els obstacles i dificultats que imposa el mercat de treball, pot proposar i posar en marxa estratègies i actuacions que facilitin la inserció de les persones i col·lectius que es troben en situació d'exclusió i de vulnerabilitat.
Aquest curs atorga una microcredencial.
No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
Aquest curs va adreçat a persones interessades a comprendre i analitzar el paper que l'educació social pot tenir en el camp de la formació i de la inserció sociolaboral de les persones i col·lectius que es troben en situació d'exclusió i de vulnerabilitat. A partir de casos concrets s'establiran pautes i mecanismes d'actuació que guiïn possibles intervencions en l'esfera formativa i laboral. Es farà des d'un enfocament holístic, reflexiu i crític que permeti contribuir a la formació d'una ciutadania inclusiva.
Aquest curs s'orienta a millorar aquestes competències professionals.
Aquest curs s'orienta a millorar aquestes competències professionals.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.
-
Formació del professorat
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya reconeix aquest curs com a formació permanent per al professorat no universitari.