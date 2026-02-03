Asignatura de Formación e inserción sociolaboral

Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo. Objetivos : * Conocer los diferentes argumentos que han constituido el trabajo tal y como se entiende actualmente. * Saber relacionar las funciones del trabajo con las condiciones sociales. * Conocer las principales orientaciones de las políticas ocupacionales actuales. * Vincular la práctica de formación, orientación e inserción laborales con el marco educativo. * Identificar los principales rasgos estructurales de los mercados de trabajo actuales. * Ubicar los rasgos que definen el lazo social en la actualidad. * Enmarcar la dimensión laboral en su carácter de anclaje subjetivo y social. * Posibilitar una aproximación conceptualizada de la práctica de la orientación formativa y laboral. * Obtener un marco de análisis de herramientas formativas dirigidas a la inserción sociolaboral de colectivos en exclusión.

Objetivos y competencias

Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.



Objetivos:

* Conocer los diferentes argumentos que han constituido el trabajo tal y como se entiende actualmente.

* Saber relacionar las funciones del trabajo con las condiciones sociales.

* Conocer las principales orientaciones de las políticas ocupacionales actuales.

* Vincular la práctica de formación, orientación e inserción laborales con el marco educativo.

* Identificar los principales rasgos estructurales de los mercados de trabajo actuales.

* Ubicar los rasgos que definen el lazo social en la actualidad.

* Enmarcar la dimensión laboral en su carácter de anclaje subjetivo y social.

* Posibilitar una aproximación conceptualizada de la práctica de la orientación formativa y laboral.

* Obtener un marco de análisis de herramientas formativas dirigidas a la inserción sociolaboral de colectivos en exclusión.

* Disponer de herramientas para identificar los conocimientos que facilitan el proceso de inserción sociolaboral.



Competencias:

* Reflexividad y autocrítica en torno al propio trabajo y en sus implicaciones.

* Adaptación a nuevas situaciones y problemáticas sociales a través del aprendizaje permanente.

* Compromiso ético con las personas, las instituciones y la práctica profesional.

* Identificación y emisión de juicios razonados sobre problemas socioeducativos para mejorar la práctica profesional.

* Diagnóstico de situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de acciones socioeducativas.

* Diseño de planes, programas y actividades de intervención socioeducativa en diferentes contextos.

* Aplicación de metodologías específicas de la acción socioeducativa.



Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

K- Conocimientos

Mercado de trabajo : Las tendencias, el funcionamiento y las fluctuaciones del mercado laboral, las opciones profesionales, los salarios, los sindicatos, la población activa y la oferta y la demanda de determinadas profesiones de un sector. Tipología: conocimiento.

: Las tendencias, el funcionamiento y las fluctuaciones del mercado laboral, las opciones profesionales, los salarios, los sindicatos, la población activa y la oferta y la demanda de determinadas profesiones de un sector. Tipología: conocimiento. Técnicas de orientación: Técnicas fundamentales específicas utilizadas para orientar a personas en los planos profesional o personal, por ejemplo con preguntas abiertas, creación de confianza, responsabilidad, etc. Tipología: conocimiento.

S- Competencias

Facilitar el acceso al mercado de trabajo : Mejorar las posibilidades de las personas de encontrar un trabajo, enseñando las cualificaciones y habilidades interpersonales requeridas, a través de programas de capacitación y desarrollo, talleres o proyectos de empleo. Tipología: habilidad / competencia.

: Mejorar las posibilidades de las personas de encontrar un trabajo, enseñando las cualificaciones y habilidades interpersonales requeridas, a través de programas de capacitación y desarrollo, talleres o proyectos de empleo. Tipología: habilidad / competencia. Elaborar perfiles : Crear un perfil de alguien esbozando las características, personalidad, habilidades y motivaciones de esta persona, a menudo utilizando la información obtenida a través de una entrevista o un cuestionario. Tipología: habilidad / competencia.

Afrontar los problemas con actitud crítica: Identificar los puntos fuertes y débiles de diversos conceptos abstractos y racionales, como cuestiones, opiniones y enfoques relacionados con una situación problemática específica, con el fin de formular soluciones y métodos alternativos para hacer frente a la situación. Tipología: habilidad / competencia.

: Crear un perfil de alguien esbozando las características, personalidad, habilidades y motivaciones de esta persona, a menudo utilizando la información obtenida a través de una entrevista o un cuestionario. Tipología: habilidad / competencia. Afrontar los problemas con actitud crítica: Identificar los puntos fuertes y débiles de diversos conceptos abstractos y racionales, como cuestiones, opiniones y enfoques relacionados con una situación problemática específica, con el fin de formular soluciones y métodos alternativos para hacer frente a la situación. Tipología: habilidad / competencia. Afrontar los problemas éticos en los servicios sociales : Aplicar los principios éticos del trabajo social para guiar la práctica y gestionar problemas éticos complejos, dilemas y conflictos de acuerdo con la conducta ocupacional, la ontología y el código de ética de las profesiones de los servicios sociales, participando en la toma de decisiones éticas mediante la aplicación de normas nacionales y, según corresponda, códigos internacionales de ética o declaraciones de principios. Tipología: habilidad / competencia..

: Aplicar los principios éticos del trabajo social para guiar la práctica y gestionar problemas éticos complejos, dilemas y conflictos de acuerdo con la conducta ocupacional, la ontología y el código de ética de las profesiones de los servicios sociales, participando en la toma de decisiones éticas mediante la aplicación de normas nacionales y, según corresponda, códigos internacionales de ética o declaraciones de principios. Tipología: habilidad / competencia.. Identificar necesidades de formación : Analizar los problemas de formación e identificar los requisitos formativos de una organización o grupo de personas, a fin de proporcionarles instrucciones adaptadas a su dominio, su perfil, sus medios y su problema. Tipología: habilidad /competencia

Promover la inclusión: Promover la inclusión en la asistencia sanitaria y los servicios sociales y respetar la diversidad de creencias, cultura, valores y preferencias, teniendo en cuenta la importancia de la igualdad y la diversidad. Tipología: habilidad / competencia.

: Analizar los problemas de formación e identificar los requisitos formativos de una organización o grupo de personas, a fin de proporcionarles instrucciones adaptadas a su dominio, su perfil, sus medios y su problema. Tipología: habilidad /competencia Promover la inclusión: Promover la inclusión en la asistencia sanitaria y los servicios sociales y respetar la diversidad de creencias, cultura, valores y preferencias, teniendo en cuenta la importancia de la igualdad y la diversidad. Tipología: habilidad / competencia. Cooperar a nivel interprofesional: Cooperar con personas de otros sectores en relación con la prestación de servicios sociales.Tipología: habilidad / competencia.

T- competencias transversales

Capacidades y competencias sociales y de comunicación

Comunicarse

Ayudar a otras personas

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, calificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.