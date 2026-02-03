Asignatura de Formación e inserción sociolaboral

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Asignatura Online de Formación e inserción sociolaboral

Presentación

El trabajo puede ser un potente mecanismo de integración y de socialización, pero el incremento de las desigualdades sociales y la precarización del empleo están debilitando esa función.

Es por este motivo, que se ha vuelto más necesario, si cabe, abordar las situaciones de exclusión del mercado de trabajo desde una perspectiva integral y holística, lo que implica considerar las necesidades y condiciones de vida de las personas en un contexto amplio.

En este sentido, la educación social tiene un papel muy importante y valioso en el campo de la formación y de la inserción sociolaboral. Porque partiendo de reconocer los obstáculos y dificultades que impone el mercado de trabajo, puede proponer y poner en marcha estrategias y actuaciones que faciliten la inserción de las personas y colectivos que se encuentran en situación de exclusión y de vulnerabilidad.

Este curso otorga una microcredencial.

Esta asignatura pertenece al grado de Educación Social
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Asignaturas libres

Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.

Este curso va dirigido a personas interesadas en comprender y analizar el papel que la educación social puede tener en el campo de la formación y de la inserción sociolaboral de las personas y colectivos que se encuentran en situación de exclusión y de vulnerabilidad. A partir de casos concretos se establecerán pautas y mecanismos de actuación que guíen posibles intervenciones en la esfera formativa y laboral. Se hará desde un enfoque holístico, reflexivo y crítico que permita contribuir a la formación de una ciudadanía inclusiva.

Este curso se orienta a mejorar estas competencias professionales.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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  • Formación del profesorado

    El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña reconoce este curso como formación permanente para el profesorado no universitario.

Asignatura de Formación e inserción sociolaboral

Contenidos

Contenidos

Este curso es de 6 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 150 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 4.5 meses.

Enlace al plan docente.

Este curso corresponde al nivel 6 del marco europeo de calificaciones (EQF), equivalente a un nivel de grado.

Objetivos y competencias

Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

Objetivos:
* Conocer los diferentes argumentos que han constituido el trabajo tal y como se entiende actualmente.
* Saber relacionar las funciones del trabajo con las condiciones sociales.
* Conocer las principales orientaciones de las políticas ocupacionales actuales.
* Vincular la práctica de formación, orientación e inserción laborales con el marco educativo.
* Identificar los principales rasgos estructurales de los mercados de trabajo actuales.
* Ubicar los rasgos que definen el lazo social en la actualidad.
* Enmarcar la dimensión laboral en su carácter de anclaje subjetivo y social.
* Posibilitar una aproximación conceptualizada de la práctica de la orientación formativa y laboral.
* Obtener un marco de análisis de herramientas formativas dirigidas a la inserción sociolaboral de colectivos en exclusión.

Objetivos y competencias


Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

Objetivos:
* Conocer los diferentes argumentos que han constituido el trabajo tal y como se entiende actualmente.
* Saber relacionar las funciones del trabajo con las condiciones sociales.
* Conocer las principales orientaciones de las políticas ocupacionales actuales.
* Vincular la práctica de formación, orientación e inserción laborales con el marco educativo.
* Identificar los principales rasgos estructurales de los mercados de trabajo actuales.
* Ubicar los rasgos que definen el lazo social en la actualidad.
* Enmarcar la dimensión laboral en su carácter de anclaje subjetivo y social.
* Posibilitar una aproximación conceptualizada de la práctica de la orientación formativa y laboral.
* Obtener un marco de análisis de herramientas formativas dirigidas a la inserción sociolaboral de colectivos en exclusión.
* Disponer de herramientas para identificar los conocimientos que facilitan el proceso de inserción sociolaboral.

Competencias:
* Reflexividad y autocrítica en torno al propio trabajo y en sus implicaciones.
* Adaptación a nuevas situaciones y problemáticas sociales a través del aprendizaje permanente.
* Compromiso ético con las personas, las instituciones y la práctica profesional.
* Identificación y emisión de juicios razonados sobre problemas socioeducativos para mejorar la práctica profesional.
* Diagnóstico de situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de acciones socioeducativas.
* Diseño de planes, programas y actividades de intervención socioeducativa en diferentes contextos.
* Aplicación de metodologías específicas de la acción socioeducativa.

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

K- Conocimientos

  • Mercado de trabajo: Las tendencias, el funcionamiento y las fluctuaciones del mercado laboral, las opciones profesionales, los salarios, los sindicatos, la población activa y la oferta y la demanda de determinadas profesiones de un sector. Tipología: conocimiento.
  • Técnicas de orientación: Técnicas fundamentales específicas utilizadas para orientar a personas en los planos profesional o personal, por ejemplo con preguntas abiertas, creación de confianza, responsabilidad, etc. Tipología: conocimiento.

S- Competencias

  • Facilitar el acceso al mercado de trabajo: Mejorar las posibilidades de las personas de encontrar un trabajo, enseñando las cualificaciones y habilidades interpersonales requeridas, a través de programas de capacitación y desarrollo, talleres o proyectos de empleo. Tipología: habilidad / competencia.
  • Elaborar perfiles: Crear un perfil de alguien esbozando las características, personalidad, habilidades y motivaciones de esta persona, a menudo utilizando la información obtenida a través de una entrevista o un cuestionario. Tipología: habilidad / competencia.
    Afrontar los problemas con actitud crítica: Identificar los puntos fuertes y débiles de diversos conceptos abstractos y racionales, como cuestiones, opiniones y enfoques relacionados con una situación problemática específica, con el fin de formular soluciones y métodos alternativos para hacer frente a la situación. Tipología: habilidad / competencia.
  • Afrontar los problemas éticos en los servicios sociales: Aplicar los principios éticos del trabajo social para guiar la práctica y gestionar problemas éticos complejos, dilemas y conflictos de acuerdo con la conducta ocupacional, la ontología y el código de ética de las profesiones de los servicios sociales, participando en la toma de decisiones éticas mediante la aplicación de normas nacionales y, según corresponda, códigos internacionales de ética o declaraciones de principios. Tipología: habilidad / competencia..
  • Identificar necesidades de formación: Analizar los problemas de formación e identificar los requisitos formativos de una organización o grupo de personas, a fin de proporcionarles instrucciones adaptadas a su dominio, su perfil, sus medios y su problema. Tipología: habilidad /competencia
    Promover la inclusión: Promover la inclusión en la asistencia sanitaria y los servicios sociales y respetar la diversidad de creencias, cultura, valores y preferencias, teniendo en cuenta la importancia de la igualdad y la diversidad. Tipología: habilidad / competencia.
  • Cooperar a nivel interprofesional: Cooperar con personas de otros sectores en relación con la prestación de servicios sociales.Tipología: habilidad / competencia.

T- competencias transversales

  • Capacidades y competencias sociales y de comunicación
    Comunicarse
    Ayudar a otras personas

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, calificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Formación e inserción sociolaboral

Profesorado

Asignatura de Formación e inserción sociolaboral

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener el reconocimiento académico de 6 créditos en caso de matricularte al grado de Educación Social de la UOC.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener el reconocimiento académico de 6 créditos en caso de matricularte al grado de Educación Social de la UOC.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

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    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

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Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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