Asignatura de Formación e inserción sociolaboral

Asignatura Online de Formación e inserción sociolaboral
Presentación
El trabajo puede ser un potente mecanismo de integración y de socialización, pero el incremento de las desigualdades sociales y la precarización del empleo están debilitando esa función.
Es por este motivo, que se ha vuelto más necesario, si cabe, abordar las situaciones de exclusión del mercado de trabajo desde una perspectiva integral y holística, lo que implica considerar las necesidades y condiciones de vida de las personas en un contexto amplio.
En este sentido, la educación social tiene un papel muy importante y valioso en el campo de la formación y de la inserción sociolaboral. Porque partiendo de reconocer los obstáculos y dificultades que impone el mercado de trabajo, puede proponer y poner en marcha estrategias y actuaciones que faciliten la inserción de las personas y colectivos que se encuentran en situación de exclusión y de vulnerabilidad.
Este curso otorga una microcredencial.
Es por este motivo, que se ha vuelto más necesario, si cabe, abordar las situaciones de exclusión del mercado de trabajo desde una perspectiva integral y holística, lo que implica considerar las necesidades y condiciones de vida de las personas en un contexto amplio.
En este sentido, la educación social tiene un papel muy importante y valioso en el campo de la formación y de la inserción sociolaboral. Porque partiendo de reconocer los obstáculos y dificultades que impone el mercado de trabajo, puede proponer y poner en marcha estrategias y actuaciones que faciliten la inserción de las personas y colectivos que se encuentran en situación de exclusión y de vulnerabilidad.
Este curso otorga una microcredencial.
Esta asignatura pertenece al grado de Educación Social
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
Este curso va dirigido a personas interesadas en comprender y analizar el papel que la educación social puede tener en el campo de la formación y de la inserción sociolaboral de las personas y colectivos que se encuentran en situación de exclusión y de vulnerabilidad. A partir de casos concretos se establecerán pautas y mecanismos de actuación que guíen posibles intervenciones en la esfera formativa y laboral. Se hará desde un enfoque holístico, reflexivo y crítico que permita contribuir a la formación de una ciudadanía inclusiva.
Este curso se orienta a mejorar estas competencias professionales.
Este curso se orienta a mejorar estas competencias professionales.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.
-
Formación del profesorado
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña reconoce este curso como formación permanente para el profesorado no universitario.