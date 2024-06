Curs d'Avaluació per a l'aprenentatge amb suport de les TIC

Aquest curs s'orienta a millorar les competències professionals següents

En el curs Avaluació per a l'aprenentatge amb el suport de les TIC, s'aborden diferents instruments, eines i estratègies per a l'avaluació i es dona una importància especial al portafolis, per demostrar els diferents aprenentatges competencials, així com per afavorir un diàleg continu, facilitant un retorn pedagògic i un seguiment al llarg del procés d'aprenentatge.

És un programa breu de 2 crèdits ECTS, la qual cosa equival a 50-60 hores de durada.

D'acord amb la disposició addicional de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, aquest curs té la consideració de formació permanent adreçada al professorat d'ensenyament no universitari i, per tant, té els mateixos efectes administratius que les activitats dutes a terme pel Departament d'Educació.

Forma part d'un conjunt de tres cursos independents, però complementaris entre si, de dos crèdits ECTS cadascun,...