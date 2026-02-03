Assignatura Online de Competències Digitals per a la Ciutadania. Nivell Avançat
Presentació
La formació en competències digitals avançades té l'objectiu de dotar l'estudiantat de coneixements i eines per adquirir un nivell professional superior que li permeti impulsar projectes digitals i assessorar altres persones en el seu recorregut d'assoliment de les competències digitals. Ens referim a persones transformadores.
En aquest sentit, l'objectiu del curs, que s'emmarca dins el programa formatiu de l'itinerari de competències digitals, és que l'estudiant millori els processos basats en TIC per expandir-los i fer-ne evolucionar l'organització.
Aquest curs atorga una microcredencial.
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Amb la superació d'aquesta assignatura s'obté l'equivalència amb el certificat ACTIC. Llegeix-ne més
A partir d'una situació pràctica en què es planteja la necessitat d'una millora en la digitalització, l'estudiantat, per equips, haurà de triar un àmbit d'aplicació concret. En cada àmbit trobaran una situació que els portarà a superar una sèrie de reptes que hauran d'aplicar al seu projecte concret. Els àmbits que es projecten són els següents: centre educatiu, formació de formadors i administració pública.
Aquest curs s'orienta a millorar aquestes competències professionals.
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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Formació del professorat
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya reconeix aquest curs com a formació permanent per al professorat no universitari.