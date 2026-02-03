Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Avanzado

Asignatura Online de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Avanzado
Presentación
La formación en competencias digitales avanzadas pretende dotar al estudiantado de conocimientos y herramientas para adquirir un nivel profesional superior que le permita impulsar proyectos digitales y asesorar a otras personas en su recorrido de consecución de las competencias digitales. Nos referimos a personas transformadoras.
En este sentido, el objetivo del curso, que se enmarca en el programa formativo del itinerario de competencias digitales, es que el estudiante mejore sus procesos basados en TIC para expandirlos y hacer evolucionar su organización.
Este curso otorga una microcredencial.
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Con la superación de esta asignatura se obtendrá la equivalencia con el certificado de ACTIC. Leer más
Partiendo de una situación práctica en la que se plantea la necesidad de una mejora en la digitalización, el estudiantado, por equipos, deberá elegir un ámbito de aplicación concreto. En cada ámbito se encontrarán una situación que los llevará a superar una serie de retos para aplicar a su proyecto concreto. Los ámbitos que se proyectan son los siguientes: centro educativo, formación de formadores y administración pública.
Este curso está orientado a mejorar estas competencias profesionales.
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Formación del profesorado
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña reconoce este curso como formación permanente para el profesorado no universitario.