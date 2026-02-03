Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Avanzado

La formación en competencias digitales avanzadas pretende dotar al estudiantado de conocimientos y herramientas para adquirir un nivel profesional superior que le permita impulsar proyectos digitales y asesorar a otras personas en su recorrido de consecución de las competencias digitales. Nos referimos a personas transformadoras.

En este sentido, el objetivo del curso, que se enmarca en el programa formativo del itinerario de competencias digitales, es que el estudiante mejore sus procesos basados en TIC para expandirlos y hacer evolucionar su organización.

Este curso otorga una microcredencial.