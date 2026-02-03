Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Avanzado

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Asignatura Online de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Avanzado

Presentación

La formación en competencias digitales avanzadas pretende dotar al estudiantado de conocimientos y herramientas para adquirir un nivel profesional superior que le permita impulsar proyectos digitales y asesorar a otras personas en su recorrido de consecución de las competencias digitales. Nos referimos a personas transformadoras.

En este sentido, el objetivo del curso, que se enmarca en el programa formativo del itinerario de competencias digitales, es que el estudiante mejore sus procesos basados en TIC para expandirlos y hacer evolucionar su organización.

Este curso otorga una microcredencial.
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Competencias

Con la superación de esta asignatura se obtendrá la equivalencia con el certificado de ACTIC. Leer más

Partiendo de una situación práctica en la que se plantea la necesidad de una mejora en la digitalización, el estudiantado, por equipos, deberá elegir un ámbito de aplicación concreto. En cada ámbito se encontrarán una situación que los llevará a superar una serie de retos para aplicar a su proyecto concreto. Los ámbitos que se proyectan son los siguientes: centro educativo, formación de formadores y administración pública.

Este curso está orientado a mejorar estas competencias profesionales.
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Metodología 100% online

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    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

  • Formación del profesorado

    El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña reconoce este curso como formación permanente para el profesorado no universitario.

Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Avanzado

Contenidos

Contenidos

Este curso es de 6 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 150 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 6 meses

Teniendo en cuenta que se trata de un curso aplicado al entorno profesional, los contenidos, relativos a las áreas competenciales del perfil transformador de la ACTIC, se trabajan a partir de casos prácticos de los ámbitos de aplicación mencionados anteriormente, en los que el estudiante tiene que llevar a cabo una propuesta de proyecto transformador de una organización concreta basándose en cuatro retos.

Enlace al plan docente.

Este curso corresponde al nivel 6 del marco europeo de calificaciones (EQF), equivalente a un nivel de grado.

Objetivos y competencias

Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo

Los objetivos de la formación son:

  • Buscar información en la red optimizando los criterios sobre la base de un conocimiento de los motores de búsqueda, contrastando de forma crítica fuentes de información y siendo capaces de crear estructuras de trabajo y organización de la información en función de las necesidades, así como de analizar y representar datos de forma visual para apoyar procesos de decisión.
  • Convertirse en un ejemplo de comunicación en comunidades digitales asesorando a otras personas, planificando estrategias de comunicación e impulsando la colaboración entre los miembros de su organización.
  • Desarrollar contenidos digitales en diversos formatos y diseñarlos basándose en un uso avanzado de las herramientas de edición y publicación de estos contenidos, así como asesorar en este uso a otras personas.

Objetivos y competencias


Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo

Los objetivos de la formación son:

  • Buscar información en la red optimizando los criterios sobre la base de un conocimiento de los motores de búsqueda, contrastando de forma crítica fuentes de información y siendo capaces de crear estructuras de trabajo y organización de la información en función de las necesidades, así como de analizar y representar datos de forma visual para apoyar procesos de decisión.
  • Convertirse en un ejemplo de comunicación en comunidades digitales asesorando a otras personas, planificando estrategias de comunicación e impulsando la colaboración entre los miembros de su organización.
  • Desarrollar contenidos digitales en diversos formatos y diseñarlos basándose en un uso avanzado de las herramientas de edición y publicación de estos contenidos, así como asesorar en este uso a otras personas.
  • Recomendar sistemas de seguridad de sus espacios digitales, promoviendo medidas de privacidad y seguridad de los datos y dando estrategias para la gestión de la huella e identidad digitales de su organización.
  • Evaluar y seleccionar de forma crítica las posibilidades de las tecnologías digitales avanzadas en función de las necesidades, innovando digitalmente su entorno y proporcionando asesoramiento sobre problemas y aspectos técnicos.

El programa formativo del itinerario de competencias digitales parte de las siguientes áreas competenciales:

  • Búsqueda, gestión y análisis de la información.
  • Comunicación y colaboración.
  • Creación de contenidos, programación y fabricación de objetos.
  • Seguridad, bienestar y civismo.
  • Autonomía y resolución de problemas.

Las competencias se organizan en tres niveles. Este curso aborda el nivel 3 (avanzado), vinculado a la transformación digital.

Nivel avanzado: persona que ha alcanzado las competencias digitales más avanzadas para transformar e innovar la actual sociedad digital. La persona transformadora impulsa proyectos digitales y asesora a otras personas en su recorrido de consecución de las competencias digitales.

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

  • Utilizar tecnologías digitales para compartir datos, información y contenido digital.
  • Gestionar datos, información y contenido digitales.
  • Comunicación y colaboración digitales.
  • Utilizar software de comunicación y colaboración.
  • Colaborar utilizando tecnologías digitales.
  • Crear contenido digital.
  • Desarrollar contenido digital.
  • Gestionar la identidad digital.
  • Aplicar medidas de seguridad digital.
  • Identificar carencias en competencias digitales.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, calificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.)
Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Avanzado

Profesorado

Dirección de estudios

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedrático del área de Teoría e Historia de la Educación. Doctor en Pedagogía (UB). Ha sido educador social en el sector de personas con diversidad funcional, en protección a la infancia y en programas comunitarios. Investigador del LES. Es profesor de la UOC des del año 2004, dónde imparte docencia en el grado de Educación Social, el Máster de Psicopedagogía y el Doctorado en Educación y TIC (e-learning). Entre otros es autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicaciones UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Avanzado

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para la realización de este curso, se piden unos conocimientos equivalentes al nivel medio de la ACTIC, por lo que se dirige a personas activas en el uso de la tecnología.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

Con la superación de la asignatura Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Avanzado, se obtendrá la equivalencia con el certificado avanzado de ACTIC (Acreditación de Competencias Tecnológicas de la Información y la Comunicación) de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el Orden PDA/124/2018, de 24 de julio, por la cual se modifica la Orden PRE/135/2017, de 27 de junio.

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

Titulación


Con la superación de la asignatura Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Avanzado, se obtendrá la equivalencia con el certificado avanzado de ACTIC (Acreditación de Competencias Tecnológicas de la Información y la Comunicación) de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el Orden PDA/124/2018, de 24 de julio, por la cual se modifica la Orden PRE/135/2017, de 27 de junio.

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.

  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

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  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

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    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

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    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Avanzado

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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