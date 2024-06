Curs de Customer Analytics

Per què estudiar el curs online de Customer analytics?

Aquest curs s'orienta a millorar les competències professionals següents

Adquirir un coneixement pràctic de les tècniques emprades en l'anàlisi del client representa un avantatge clau que no només millorarà les estratègies i l'èxit de les vendes, sinó que també contribuirà al desenvolupament d'avantatges competitius sostenibles. Com més profunda sigui la nostra comprensió dels hàbits de compra i l'estil de vida dels nostres clients, així com dels diferents segments en els quals es poden classificar, més precises seran les nostres recomanacions de productes i serveis, i més alt serà el nivell d'èxit assolit.

Aquest programa t'ajudarà a comprendre com s'ha d'implementar una estratègia òptima per a la captura, gestió, anàlisi i generació de valor a partir de les dades del client. És una oportunitat per aprendre i aplicar ...