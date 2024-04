El diploma d'especialització d’Estratègia de Dades i Business Analytics s'adreça a un perfil funcional i empresarial interessat a adquirir o completar la seva formació en mètodes, tècniques i eines d'anàlisis i mineria de dades i en la utilització de tecnologies d'intel·ligència de negoci, a nivell d'usuari avançat. Així com de conèixer eines i marc de referència que habiliten la transformació cap a una organització orientada a dades.

Especialitats i assignatures

E2. Estratègia de Dades

Aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil més empresarial capacitats pràctiques per gestionar les dades com a actiu de valor per mitjà del govern de dades, així com per iniciar i liderar la transformació cap a una organització orientada a dades.

Es compon de les assignatures següents:

Data governance (6 crèdits): en aquesta assignatura, l'estudiant es familiaritza amb el govern de dades, una pràctica que uneix persones, processos i tecnologia per canviar la forma en què les dades són adquirides, gestionades, mantingudes, transformades en informació, compartides en el context de l'organització com a coneixement comú i sistemàticament obtingudes per l'empresa per millorar la rendibilitat. L'estudiant treballa amb eines ofimàtiques (DOC, XLS, PPT) i amb eines especialitzades per al desenvolupament d'un programa de govern de dades (Trifacta, Collibra).

Estratègia i cultura analítica (6 crèdits): en aquesta assignatura, l'estudiant es familiaritza amb el concepte d’organització orientada a dades, i com liderar, iniciar i gestionar aquesta transformació organitzacional i cultural. Al llarg de l’assignatura l’estudiant treballar amb diferents marcs de referència que permeten avaluar la situació actual de l’organització, la seva maduresa, les seves capacitats i dissenyar un full de ruta estratègic.

E4. Anàlisi de Negoci

Aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil més empresarial casos pràctics d'ús de la intel·ligència de negoci tant en l'estratègia d'empresa com en la gestió operativa dels processos de negoci més importants: màrqueting i vendes, operacions i logística, recursos humans, etc.

Es compon de les assignatures següents:

Customer analytics (6 crèdits): en aquesta assignatura, l'estudiant estudia l'ús d'eines d'intel·ligència de negoci (business intelligence) i analítica de negoci en una de les àrees més desenvolupades i de més impacte. S'hi analitzen els conceptes i les bones pràctiques de recerca de mercat, gestió de les vendes i les relacions amb els clients, i anàlisi i predicció del comportament dels clients (customer analytics).

Operations analytics (6 crèdits): s'hi treballen els usos de la intel·ligència de negoci (business intelligence) i l'analítica de negoci en la cadena de subministrament (aprovisionament, producció, gestió de magatzems, transport i distribució al punt de venda) i les noves aplicacions vinculades a la internet de les coses (IoT) i els sistemes d'informació geogràfica.

People Analytics (6 crèdits): l'analítica de recursos humans (HR analytics), també anomenada people analytics, és l'aplicació de tècniques sofisticades de mineria de dades i analítica de negoci (business analytics) a les dades de recursos humans. Mitjançant un cas pràctic, l'estudiant veurà com es poden aplicar aquestes tècniques per a una gestió estratègica eficaç dels recursos humans, de manera que els objectius de negoci es puguin complir d'una manera ràpida i eficient, amb l'obtenció d'un rendiment òptim sobre el capital humà.

Durant el curs, l'estudiant treballa amb eines ofimàtiques (XLS, PPT), estadístiques (R/Rstidio), de creació de quadres de comandament i anàlisi (Tableau), i MLaaS (Machine Learning as a Service) (BigML).