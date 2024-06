L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple. Es tracta tant de materials didàctics preparats per l'equip d'experts per a la seva activitat docent com de recursos externs.

Les eines de programari que s'utilitzaran en el curs de Data lakes són components de l'ecosistema Apache (Hive, Spark, Spark Streaming, Sqoop, Nifi, Flume, Kafka, Atlas i Ranger), així com Kibana i Elasticsearch en un desplegament cloud. Es recomana disposar de màquines i SO de 64 bits i 4 GB de RAM com a mínim (8 GB recomanats).