Curs d'Introducció a la Gamificació a Través de Casos Pràctics

En el curs d'Introducció a la ludificació a través de casos pràctics t'explicarem què és la ludificació (i què no és) i et presentarem els elements clau per dissenyar i implementar una bona solució a través de marcs de disseny. Junts ens embarcarem en una fantàstica aventura per estudiar quina aplicació té en diferents camps, a través de l'estudi d'eines tecnològiques que actualment estan a l'abast de tothom.

Aquest curs atorga una microcredencial.