Curs de Programació de Llenguatge de Programació en Python

En l'actualitat, la capacitat de programar és una de les habilitats més buscades en el món professional. En aquest context, Python és un dels llenguatges més valorats per la seva simplicitat i eficàcia en la creació d'aplicacions per a l'anàlisi de dades i l'ús d'intel·ligència artificial. Per això, és cada vegada més utilitzat en àmbits com el màrqueting digital, l'anàlisi financera, la salut o la logística.

Aquest curs atorga una microcredencial.