Curs de Capacitat intrínseca, exercici físic i reserva cognitiva

Per envellir de manera saludable segons la nova visió de l'OMS, és necessari adquirir una perspectiva longitudinal, de tota la vida, per potenciar la capacitat intrínseca, o la reserva orgànica de cadascú, i fomentar una bona interacció amb l'entorn. El curs proporciona eines pràctiques per mesurar aquesta reserva.

Aquest curs s'orienta a millorar les competències professionals següents.

Com a pilars d'intervenció, aquest curs parlarà de com es pot trencar el comportament sedentari i prescriure l'exercici físic per millorar la funció física, el primer pilar de l'envelliment saludable; del concepte de reserva cognitiva, com s'avalua la capacitat cognitiva i de les possibles intervencions per mantenir-la; i, finalment, com tots dos aspectes, físic i cognitiu, interaccionen i s'integren i de com podem dissenyar plans de millora integral, sobretot orientats a la comunitat.