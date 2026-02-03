Assignatura Online de Competències Digitals per a la Ciutadania. Nivell Mitjà
Presentació
La formació en competències digitals en un nivell mitjà vol dotar els estudiants de coneixements i eines per treballar i desenvolupar-se fent un ús intensiu de les TIC i aprofitant-les al màxim per ser més creatius i productius. Ens referim a persones actives en entorns digitals.
En aquest sentit, l'objectiu del curs, que s'emmarca en el programa formatiu de l'itinerari de Competències Digitals, és que l'estudiant millori els processos basats en TIC per desenvolupar-se en l'àmbit digital.
Aquest curs atorga una microcredencial.
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Amb la superació d'aquesta assignatura s'obté l'equivalència amb el certificat ACTIC. Llegeix-ne més
Partint de situacions pràctiques en què es planteja la necessitat d'una millora en l'ús de les tecnologies digitals, l'estudiantat haurà de superar una sèrie de reptes de manera col·laborativa.
Aquest curs s'orienta a millorar aquestes competències professionals.
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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Formació del professorat
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya reconeix aquest curs com a formació permanent per al professorat no universitari.