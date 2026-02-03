Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Medio

Asignatura Online de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Medio
Presentación
La formación en competencias digitales en un nivel medio pretende dotar a los estudiantes de conocimientos y herramientas para trabajar y desarrollarse llevando a cabo un uso intensivo de las TIC y sacándoles el máximo rendimiento para ser más creativos y productivos. Nos referimos a personas activas en entornos digitales.
En este sentido, el objetivo del curso, que se enmarca en el programa formativo del itinerario de Competencias Digitales, es que el estudiante mejore sus procesos basados en TIC para desarrollarse en el ámbito digital.
Este curso otorga una microcredencial.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Con la superación de esta asignatura se obtendrá la equivalencia con el certificado de ACTIC. Leer más
Partiendo de situaciones prácticas en las que se plantea la necesidad de una mejora en el uso de las tecnologías digitales, el estudiantado deberá superar una serie de retos de forma colaborativa.
Este curso está orientado a mejorar estas competencias profesionales.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.
-
Formación del profesorado
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña reconoce este curso como formación permanente para el profesorado no universitario.