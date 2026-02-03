Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Medio

Los objetivos que se persiguen con la formación son los siguientes:

Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo

Objetivos y competencias

Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo

Los objetivos que se persiguen con la formación son los siguientes:

Buscar información en la red utilizando las funcionalidades de los motores de búsqueda, contrastando los resultados para obtener información de calidad y siendo capaces de establecer estrategias personales de gestión de la información, así como de analizar, interpretar y representar datos de forma visual y creativa.

Convertirse en un ejemplo de comunicación en comunidades digitales, integrando y gestionando herramientas y redes sociales, siendo capaces de establecer normas para la colaboración y participando de forma activa y constructiva en la sociedad digital.

Desarrollar contenidos digitales complejos en distintos formatos y diseñarlos en coherencia con los públicos, objetivos o finalidades a las que responden, y ser capaces de aplicar estructuras básicas de programación.

Aplicar sistemas de seguridad de sus espacios digitales, así como medidas de privacidad, seguridad de los datos y salud y bienestar personal, y llevar a cabo estrategias para la gestión de su huella e identidad digitales.

Evaluar y seleccionar de forma crítica las posibilidades de las tecnologías digitales en función de las necesidades, y ser capaces de configurar dispositivos y herramientas digitales y de estar al día de las tendencias tecnológicas más relevantes.

El programa formativo del itinerario de Competencias Digitales parte de las siguientes áreas competenciales:

Búsqueda, gestión y análisis de la información.

Comunicación y colaboración.

Creación de contenidos, programación y fabricación de objetos.

Seguridad, bienestar y civismo.

Autonomía y resolución de problemas.

Las competencias se organizan en tres niveles. Este curso aborda el nivel 2 (medio). Está dirigido a personas que ya son activas en un entorno tecnológico y hace posible que sean más eficientes y productivas en el mundo digital.

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

Utilizar tecnologías digitales para compartir datos, información y contenido digital.

Gestionar datos, información y contenido digitales.

Comunicación y colaboración digitales.

Utilizar software de comunicación y colaboración.

Colaborar utilizando tecnologías digitales.

Crear contenido digital.

Desarrollar contenido digital.

Gestionar la identidad digital.

Aplicar medidas de seguridad digital.

Identificar carencias en competencias digitales.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, calificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.