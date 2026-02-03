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Asignatura Online de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Medio

Presentación

La formación en competencias digitales en un nivel medio pretende dotar a los estudiantes de conocimientos y herramientas para trabajar y desarrollarse llevando a cabo un uso intensivo de las TIC y sacándoles el máximo rendimiento para ser más creativos y productivos. Nos referimos a personas activas en entornos digitales.

En este sentido, el objetivo del curso, que se enmarca en el programa formativo del itinerario de Competencias Digitales, es que el estudiante mejore sus procesos basados en TIC para desarrollarse en el ámbito digital.

Este curso otorga una microcredencial.
Matrícula abierta: ¡últimos días!

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Competencias

Con la superación de esta asignatura se obtendrá la equivalencia con el certificado de ACTIC. Leer más

Partiendo de situaciones prácticas en las que se plantea la necesidad de una mejora en el uso de las tecnologías digitales, el estudiantado deberá superar una serie de retos de forma colaborativa.

Este curso está orientado a mejorar estas competencias profesionales.
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Metodología 100% online

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Acompañamiento personalizado

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    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

  • Formación del profesorado

    El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña reconoce este curso como formación permanente para el profesorado no universitario.

Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Medio

Contenidos

Contenidos

Teniendo en cuenta que se trata de un curso aplicado al entorno profesional, los contenidos, relativos a las áreas competenciales del perfil activo de la ACTIC, se trabajan a partir de retos.

Este curso es de 6 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 150 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 6 meses.

Enlace al plan docente.

Objetivos y competencias

Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo

Los objetivos que se persiguen con la formación son los siguientes:

  • Buscar información en la red utilizando las funcionalidades de los motores de búsqueda, contrastando los resultados para obtener información de calidad y siendo capaces de establecer estrategias personales de gestión de la información, así como de analizar, interpretar y representar datos de forma visual y creativa.
  • Convertirse en un ejemplo de comunicación en comunidades digitales, integrando y gestionando herramientas y redes sociales, siendo capaces de establecer normas para la colaboración y participando de forma activa y constructiva en la sociedad digital. 
  • Desarrollar contenidos digitales complejos en distintos formatos y diseñarlos en coherencia con los públicos, objetivos o finalidades a las que responden, y ser capaces de aplicar estructuras básicas de programación.

Objetivos y competencias


Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo

Los objetivos que se persiguen con la formación son los siguientes:

  • Buscar información en la red utilizando las funcionalidades de los motores de búsqueda, contrastando los resultados para obtener información de calidad y siendo capaces de establecer estrategias personales de gestión de la información, así como de analizar, interpretar y representar datos de forma visual y creativa.
  • Convertirse en un ejemplo de comunicación en comunidades digitales, integrando y gestionando herramientas y redes sociales, siendo capaces de establecer normas para la colaboración y participando de forma activa y constructiva en la sociedad digital. 
  • Desarrollar contenidos digitales complejos en distintos formatos y diseñarlos en coherencia con los públicos, objetivos o finalidades a las que responden, y ser capaces de aplicar estructuras básicas de programación.
  • Aplicar sistemas de seguridad de sus espacios digitales, así como medidas de privacidad, seguridad de los datos y salud y bienestar personal, y llevar a cabo estrategias para la gestión de su huella e identidad digitales.
  • Evaluar y seleccionar de forma crítica las posibilidades de las tecnologías digitales en función de las necesidades, y ser capaces de configurar dispositivos y herramientas digitales y de estar al día de las tendencias tecnológicas más relevantes.

El programa formativo del itinerario de Competencias Digitales parte de las siguientes áreas competenciales:

  • Búsqueda, gestión y análisis de la información.
  • Comunicación y colaboración.
  • Creación de contenidos, programación y fabricación de objetos.
  • Seguridad, bienestar y civismo.
  • Autonomía y resolución de problemas.

 Las competencias se organizan en tres niveles. Este curso aborda el nivel 2 (medio). Está dirigido a personas que ya son activas en un entorno tecnológico y hace posible que sean más eficientes y productivas en el mundo digital.

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

  • Utilizar tecnologías digitales para compartir datos, información y contenido digital.
  • Gestionar datos, información y contenido digitales.
  • Comunicación y colaboración digitales.
  • Utilizar software de comunicación y colaboración.
  • Colaborar utilizando tecnologías digitales.
  • Crear contenido digital.
  • Desarrollar contenido digital.
  • Gestionar la identidad digital.
  • Aplicar medidas de seguridad digital.
  • Identificar carencias en competencias digitales.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, calificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Medio

Profesorado

Dirección de estudios

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedrático del área de Teoría e Historia de la Educación. Doctor en Pedagogía (UB). Ha sido educador social en el sector de personas con diversidad funcional, en protección a la infancia y en programas comunitarios. Investigador del LES. Es profesor de la UOC des del año 2004, dónde imparte docencia en el grado de Educación Social, el Máster de Psicopedagogía y el Doctorado en Educación y TIC (e-learning). Entre otros es autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicaciones UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Medio

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para la realización de este curso, se piden unos conocimientos equivalentes al nivel inicial de la ACTIC, por lo que se dirige a personas que ya participan en el mundo digital.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

Con la superación de la asignatura Competencias digitales para la ciudadanía. Nivel medio, se obtendrá la equivalencia del certificado medio de ACTIC (acreditación de competencias tecnológicas de la información y la comunicación) de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con la Orden PDA/124/2018, de 24 de julio, por la que se modifica la Orden PRE/135/2017, de 27 de junio.

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

Titulación


Con la superación de la asignatura Competencias digitales para la ciudadanía. Nivel medio, se obtendrá la equivalencia del certificado medio de ACTIC (acreditación de competencias tecnológicas de la información y la comunicación) de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con la Orden PDA/124/2018, de 24 de julio, por la que se modifica la Orden PRE/135/2017, de 27 de junio.

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.

  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

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  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

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    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Medio

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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