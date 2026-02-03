Grau Online d'Enginyeria Biomèdica
Presentació
El grau d'Enginyeria Biomèdica de la UOC ofereix formació online interdisciplinària combinant enginyeria, informàtica i medicina. Posant el focus en la IA, la imatge mèdica i la bioinformàtica, el programa prepara per dissenyar dispositius mèdics i liderar la medicina personalitzada. Capacita per a un mercat laboral en auge com el de la salut digital i la biotecnologia, i ho fa des de la innovació tecnològica i el compromís ètic.
Per què estudiar el grau d'Enginyeria Biomèdica a la UOC?
La UOC t'ofereix una formació d'excel·lència en enginyeria biomèdica, amb un model 100 % en línia i flexible. Destaquem per:
- Expertesa i referents: La UOC suma 17 anys d'experiència en salut digital i una trajectòria consolidada en formació tecnològica d'alt nivell, orientada a la innovació i al mercat.
- Interdisciplinarietat: Un programa orientat a la intervenció en els principals àmbits del sector biomèdic: la indústria farmacèutica i biotecnològica, els dispositius mèdics i la salut digital.
- Metodologia: Aprenentatge basat en reptes reals (problem-based learning) i ètica en l'ús de la IA.
- Èxit laboral: Alta ocupabilitat i accés a una xarxa professional consolidada.
Impulsa la teva carrera en un sector estratègic amb una formació orientada a la innovació i el mercat global.
Titulació oficial
El grau d'Enginyeria Biomèdica de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre:
-
Inici
23 set. 2026
-
100%
Online
-
240
Crèdits
-
Idiomes: Català, Castellà
-
Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.