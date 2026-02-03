Sol·licita informació
Grau Online d'Enginyeria Biomèdica

Presentació

El grau d'Enginyeria Biomèdica de la UOC ofereix formació online interdisciplinària combinant enginyeria, informàtica i medicina. Posant el focus en la IA, la imatge mèdica i la bioinformàtica, el programa prepara per dissenyar dispositius mèdics i liderar la medicina personalitzada. Capacita per a un mercat laboral en auge com el de la salut digital i la biotecnologia, i ho fa des de la innovació tecnològica i el compromís ètic.
Per què estudiar el grau d'Enginyeria Biomèdica a la UOC?

La UOC t'ofereix una formació d'excel·lència en enginyeria biomèdica, amb un model 100 % en línia i flexible. Destaquem per:

  • Expertesa i referents: La UOC suma 17 anys d'experiència en salut digital i una trajectòria consolidada en formació tecnològica d'alt nivell, orientada a la innovació i al mercat.
  • Interdisciplinarietat: Un programa orientat a la intervenció en els principals àmbits del sector biomèdic: la indústria farmacèutica i biotecnològica, els dispositius mèdics i la salut digital.
  • Metodologia: Aprenentatge basat en reptes reals (problem-based learning) i ètica en l'ús de la IA.
  • Èxit laboral: Alta ocupabilitat i accés a una xarxa professional consolidada.

Impulsa la teva carrera en un sector estratègic amb una formació orientada a la innovació i el mercat global.

Titulació oficial

El grau d'Enginyeria Biomèdica de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau d'Enginyeria Biomèdica

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
48
ECTS
Optativa
120
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

 

Formació bàsica

Crèdits

Biologia cel·lular
6
Àlgebra
6
Física I
6
Càlcul
6
Física II
6
Anatomia
6
Biologia molecular
6
Fonaments de programació
6
Biofísica
6
Bioquímica
6

 

Assignatures obligatòries

Crèdits

Enginyeria biomèdica i tecnologia digital
6
Anglès B2.1    
6
Anglès B2.2
6
Bioestadística
6
Fisiologia
6
Bioinformàtica
6
Programació avançada      
6
Biomecànica
6
Teoria de circuits
6
Fisiopatologia
6
Electrònica aplicada
6
Enginyeria computacional
6
Bioètica
6
Enginyeria clínica
6
Gestió de projectes
6
Sistemes d'imatge biomèdica
6
Modelització de sistemes biològics
6
Enginyeria de materials i biomaterials
6
Biosensors
6
Gestió d'informació biomèdica
6
Treball final de grau
12

 

Assignatures optatives

Crèdits

Intel·ligència artificial
6
Xarxes i sistemes distribuïts
6
Fonts de dades biomèdiques i web semàntic
6
Fotònica aplicada
6
Implants biomèdics
6
Enginyeria de teixits
6
Ecosistemes de salut i enginyeria d'organització
6
Eines de salut digital
6
Introducció a l'empresa
6
Farmacologia
6
Pràctiques
6
Mineria de dades        
6
Processament d'imatges biomèdiques
6
Fabricació additiva
6
Sistemes d'ajuda a la decisió
6
Medicina personalitzada i de precisió
6
Iniciativa emprenedora
6
Neurociències
6

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Semestres

Semestre 1

Crèdits

Enginyeria biomèdica i tecnologia digital
6
Biologia cel·lular
6
Àlgebra
6
Física I
6
Anglès B2.1
6

 

Semestre 2

Crèdits

Càlcul
6
Física II
6
Anglès B2.2
6
Anatomia
6
Biologia molecular
6

 

Semestre 3

Crèdits

Fonaments de programació
6
Biofísica
6
Bioquímica
6
Bioestadística
6
Fisiologia
6

 

Semestre 4

Crèdits

Bioinformàtica
6
Programació avançada
6
Biomecànica
6
Teoria de circuits
6
Fisiopatologia
6

 

Semestre 5

Crèdits

Electrònica aplicada
6
Enginyeria computacional
6
Bioètica
6
Enginyeria clínica
6
Gestió de projectes
6

 

Semestre 6

Crèdits

Sistemes d'imatge biomèdica
6
Modelització de sistemes biològics
6
Enginyeria de materials i biomaterials
6
Biosensors
6
Gestió d'informació biomèdica
6

 

Semestre 7 (5 optatives per escollir) 

Crèdits

Intel·ligència artificial
6
Xarxes i sistemes distribuïts
6
Fonts de dades biomèdiques i web semàntic
6
Fotònica aplicada
6
Implants biomèdics
6
Enginyeria de teixits
6
Ecosistemes de salut i enginyeria d'organització
6
Telemedicina
6
Eines de salut digital
6
Introducció a l'empresa
6
 
Farmacologia
6
Pràctiques
6

 

Semestre 8 (3 optatives per escollir + TFG)

Crèdits

Mineria de dades
6
Processament d'imatges biomèdiques
6
Fabricació additiva
6
Sistemes d'ajuda a la decisió
6
Medicina personalitzada i de precisió
6
Iniciativa emprenedora
6
Neurociències
6
Treball final de grau
12

Pràctiques

Tipologia de l' assignatura Optativa
Durada

 
 6 crédits ECTS, equivalents a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques  curriculars. 

Modalitat

 Presencials i virtuals
Requisits
 
No es poden fer el mateix semestre del TFG. Si es vol cursar l'assignatura optativa de pràctiques, s'ha de fer el semestre anterior al del TFG.
 
Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura.

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball Final de Grau

Els estudis del grau d'Enginyeria Biomèdica culminen amb l'elaboració del treball final de grau (TFG), una assignatura obligatòria de 12 crèdits ECTS que permet a l'estudiant integrar i aplicar, de manera transversal, els coneixements i les competències adquirits al llarg del programa.

El TFG consisteix en el desenvolupament d'un projecte individual de caràcter aplicat o investigador, orientat a la resolució de problemes reals de l'àmbit de l'enginyeria biomèdica. Aquesta assignatura té com a objectiu principal avaluar l'assoliment de les competències del títol. Per aquest motiu, per matricular-s'hi cal haver superat un nombre determinat de crèdits del grau.

Cada estudiant té l'acompanyament d'un tutor o tutora acadèmic de la UOC, que exerceix un paper clau en l'orientació, el seguiment i la qualitat del procés de desenvolupament del treball.

El treball final de grau conclou amb una defensa davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres, que valora tant el projecte com la capacitat de l'estudiant per comunicar i justificar els resultats obtinguts.

Durada

El grau d'Enginyeria Biomèdica té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC et permet ajustar la durada i el ritme dels teus estudis segons les possibilitats de dedicació i la disponibilitat de temps que tinguis.

D'aquesta manera, podràs decidir cada semestre quines assignatures vols cursar. Per fer-ho, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a la teva disposició un tutor o tutora que t'ofereix assistència directa i l'assessorament que necessitis.
Grau d'Enginyeria Biomèdica

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

En el cas d'aquest grau, es permet el reconeixement d'un màxim de 60 ECTS per estudis de formació professional de grau superior, segons l'article 10.7 de l'RD 822/2021 (s'adjunta el conveni).

A més, i segons l'article 130.6 de l'RD 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional (Ministeri d'Educació i Formació Professional), si, a més de la titulació de tècnic superior de formació professional, s'al·lega la titulació d'un màster de formació professional amb relació directa amb aquest grau, es preveu un reconeixement de fins a un màxim de 15 crèdits ECTS addicionals.

Els màsters de formació professional que es considera que tenen relació directa amb aquest grau són:

  • Fabricació additiva
  • Intel·ligència artificial
  • Cultius cel·lulars

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Segons el teu CFGS d'origen, pots convalidar fins a 60 crèdits del grau d'Enginyeria Biomèdica.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

Si es fa el reconeixement de crèdits conjunts entre títol propi i experiència professional, el total de crèdits per reconèixer no ha de superar el 15 % del creditatge del grau.
Grau d'Enginyeria Biomèdica

Professorat

Direcció d'estudis

  • Daniel Riera Terrén
    Daniel Riera Terrén

    Doctor en Enginyeria Informàtica per la UAB. Director dels Estudis dInformàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. La seva activitat docent se centra en la intel·ligència artificial, i la modelització, simulació i optimització de sistemes.El seu àmbit de recerca gira a l’entorn del desenvolupament d’algorismes híbrids (combinant IA, OR i CP) per a la resolució de problemes combinatoris, i el disseny de ludificació.

  • Salvador Macip Maresma
    Salvador Macip Maresma

    Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Catedràtic de Medicina Molecular al Departament de Biologia Molecular i Cel·lular a la Universitat de Leicester, on dirigeix el Mechanisms of Cancer and Ageing Laboratory.
    Docent de pregrau i postgrau des del 2008. Ha publicat més de cinquanta articles en revistes biomèdiques indexades a PubMed. Ha publicat onze llibres de divulgació científica i col·labora regularment amb diversos mitjans fent difusió de la ciència.

Grau d'Enginyeria Biomèdica

Sortides professionals

Sortides professionals

El grau d'Enginyeria Biomèdica ofereix un ventall cada cop més gran de sortides professionals en diversos sectors:

Hospitals i centres de salut

  • Enginyer/a clínic/a: gestió, manteniment i avaluació de tecnologia sanitària
  • Tècnic/a en sistemes de monitoratge i telemedicina
  • Responsable de projectes d'innovació tecnològica en serveis de salut
  • Suport a l'adopció de solucions de salut digital i intel·ligència artificial

Empreses fabricants de dispositius mèdics

  • Dissenyador/a i desenvolupador/a de dispositius biomèdics
  • Tècnic/a en validació i millora de productes sanitaris
  • Especialista en simulació i modelatge de sistemes fisiològics
  • Responsable de qualitat i normatives aplicades a productes mèdics

Laboratoris de recerca i desenvolupament (R+D)

  • Investigador/a en bioinformàtica, imatge mèdica o intel·ligència artificial aplicada a la salut

Ocupabilitat

L’ocupabilitat dels nostres estudiants és clau per a l'èxit de la UOC. Identifiquem les competències clau que el mercat laboral demana i les incloem en els plans d’estudis. També t’empoderem perquè siguis tu qui decideixi i gestioni la teva carrera professional a través de serveis d’orientació de carrera.

Objectius

Els objectius específics s'estructuren en les següents àrees:

1. Desenvolupament de Coneixements Avançats:

  • Proveir una base sòlida en matemàtiques, física, química, biologia molecular i cel·lular, així com en disciplines específiques de l'enginyeria biomèdica, com a biomecànica, biofísica i biomaterials, per a aconseguir un enteniment teòric i pràctic que abasti des dels fonaments fins a l'avantguarda del coneixement.

2. Aplicació de Coneixements en Contextos Complexos:

  • Capacitar a l'estudiantat per a aplicar els seus coneixements en entorns especialitzats de l'àmbit biomèdic, abordant la complexitat dels sistemes biològics mitjançant l'ús d'intel·ligència artificial, deep learning, bioestadística i bioinformàtica.
  • Fomentar el desenvolupament de solucions innovadores basades en models computacionals avançats per a la promoció de la salut, així com per a la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, garantint un enfocament rigorós, fonamentat en principis científics i tecnològics.

3. Innovació i Resolució de Problemes:

  • Fomentar la capacitat de dissenyar, desenvolupar i implementar solucions tecnològiques innovadores i disruptives en àrees clau com a intel·ligència artificial, bioinformàtica, nanotecnologia, fabricació additiva i telemedicina, integrant la transferència de coneixement i l'impacte social per a una aplicació responsable i sostenible.

4. Disseny i Desenvolupament de Tecnologia Biomèdica:

  • Formar professionals amb habilitats per a dissenyar, desenvolupar i avaluar dispositius mèdics, implants, sistemes biomecànics electrònica biomèdica i biosensors adaptats a les necessitats del sector sanitari.
  • Promoure la millora dels sistemes de prevenció, diagnòstic i tractament mitjançant la integració de tecnologies avançades i anàlisis de dades biomèdiques complexes.

5. Habilitats Professionals i Ètiques:

  • Preparar als estudiants per a treballar en equips multidisciplinaris i liderar projectes en l'àmbit biomèdic, desenvolupant competències en comunicació, gestió de projectes i resolució de problemes complexos.
  • Fomentar la formació científica, capacitant als graduats per a dissenyar i dur a terme recerques en bioenginyeria, contribuint a l'avenç del coneixement i al desenvolupament de noves tecnologies.
  • Garantir una comprensió profunda de les implicacions ètiques, legals i socials en la recerca i aplicació de tecnologies biomèdiques.

6. Comunicació i Transferència del Coneixement:

  • Garantir que els egressats siguin capaços de comunicar de manera clara i precisa idees, metodologies i solucions a públics diversos, promovent la transferència del coneixement científic i tecnològic.

Perfils

El perfil de diploma comprèn àrees estratègiques com el disseny i la gestió de dispositius mèdics, els sistemes de diagnòstic, la intel·ligència artificial aplicada a la salut, la bioinformàtica, la medicina personalitzada, l'enginyeria de teixits i la telemedicina. Aquestes competències permeten als titulats liderar projectes d'innovació, facilitar la integració de tecnologies emergents en els entorns assistencials, gestionar dades clíniques de manera segura i ètica, i participar en equips multidisciplinaris en contextos sanitaris, industrials i de recerca.

La inserció i la mobilitat laboral dels egressats és àmplia, i inclou sectors com la indústria biomèdica i biotecnològica, els hospitals i centres de salut, les empreses de tecnologies sanitàries, les start-ups de l'àmbit digital, els centres de recerca i els organismes reguladors. A més, el grau proporciona una base sòlida per accedir a programes de màster i doctorat en camps com l'enginyeria biomèdica, la salut digital i altres disciplines afins.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el grau, l'estudiant serà capaç de:

  • Aplicar les tecnologies digitals en els àmbits acadèmic i professional.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, i incorporant la perspectiva de gènere, tant en la pràctica
  • acadèmica com en la professional.
  • Interpretar informació científica de bases de dades especialitzades mitjançant eines de
  • documentació i anàlisi crítica, i assegurar-ne l'aplicació i l'actualització en contextos clínics,
  • biosanitaris i d'enginyeria biomèdica.
  • Actualitzar coneixements i metodologies en l'àmbit biomèdic, incorporant avenços
  • tecnològics i científics de manera contínua.
  • Resoldre problemes en enginyeria biomèdica mitjançant principis científics, algorismes
  • especialitzats i un enfocament multidisciplinari, tot considerant-ne les implicacions ètiques, socials i professionals.

  • Formular hipòtesis i processar dades en recerca biomèdica, tot aplicant metodologies per a la generació de coneixement i solucions innovadores.
  • Defensar arguments científics i tecnològics amb pensament crític, tot fonamentant
  • les decisions en evidència disponible.
  • Dissenyar sistemes i dispositius biomèdics amb materials adequats tot garantint-ne la seguretat, la fiabilitat i el compliment normatiu.
  • Avaluar tecnologies i processos en biomedicina considerant criteris de qualitat, sostenibilitat, impacte social i principis ètics.
  • Desenvolupar solucions digitals i tecnològiques en entorns de salut assegurant-ne la interoperabilitat, la fiabilitat i l'accessibilitat.
  • Col·laborar en equips multidisciplinaris comunicant la informació de manera clara i adequada en diferents contextos acadèmics i professionals.
  • Organitzar equips de treball en contextos científics, tecnològics i professionals, tot aplicant metodologies de gestió, planificant tasques, avaluant recursos i garantint la consecució d'objectius.
  • Generar projectes innovadors amb un enfocament en la creativitat, la sostenibilitat i la gestió eficient en enginyeria biomèdica.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat pel rànquing CYD 2025.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau d'Enginyeria Biomèdica

Requisits d'accés

Coneixements previs

Es recomana accedir al grau d'Enginyeria Biomèdica des de la modalitat de Ciències i Tecnologia del batxillerat, sense perjudici que es pugui fer des d'altres modalitats. 

Per cursar el grau, també és recomanable tenir una base sòlida de matemàtiques, física, biologia i química, equivalent a la de batxillerat, atès el grau de rellevància d'aquestes matèries en el conjunt del pla d'estudis. 

Grau d'Enginyeria Biomèdica

Matrícula i preu

Preus

Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit
20,42 €/cr*
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge
16,58 €/cr*
Preu per crèdit d'assignatures convalidades
4,08 €/cr*
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient
54,54 € *
Serveis de suport a l'aprenentatge
114,97 € ***
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya (Decret 113/2024) per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya (Decret 113/2024) per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Pagament fraccionat

Sense interessos

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu fer una proposta de matrícula havent triat les assignatures que voleu cursar durant el semestre.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 28 d'octubre a l'11 de desembre tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

