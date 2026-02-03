Grado Online de Ingeniería Biomédica
Presentación
El grado de Ingeniería Biomédica de la UOC ofrece formación online interdisciplinar combinando ingeniería, informática y medicina. Poniendo el foco en la IA, la imagen médica y la bioinformática, el programa prepara para diseñar dispositivos médicos y liderar la medicina personalizada. Capacita para un mercado laboral en auge como el de la salud digital y la biotecnología, y lo hace desde la innovación tecnológica y el compromiso ético.
Fracciona en cuotas tu grado.
Estudios que te preparan para tus retos profesionales.
¿Por qué estudiar el grado de Ingeniería Biomédica en la UOC?
La UOC te ofrece una formación de excelencia en ingeniería biomédica, con un modelo 100 % en línea y flexible. Destacamos por:
- Experiencia y referentes: La UOC suma 17 años de experiencia en salud digital y una trayectoria consolidada en formación tecnológica de alto nivel, orientada a la innovación y al mercado.
- Interdisciplinariedad: Un programa orientado a la intervención en los principales ámbitos del sector biomédico: la industria farmacéutica y biotecnológica, los dispositivos médicos y la salud digital.
- Metodología: Aprendizaje basado en retos reales (problem-based learning) y ética en el uso de la IA.
- Éxito laboral: Alta empleabilidad y acceso a una red profesional consolidada.
Impulsa tu carrera en un sector estratégico con una formación orientada a la innovación y el mercado global.
Titulación oficial
El grado de Ingeniería Biomédica es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
El grado de Ingeniería Biomédica es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre:
-
Inicio
23 sept 2026
-
100%
Online
-
240
Créditos
-
Idiomas: Español, Catalán
-
Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.