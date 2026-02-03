Solicita información
Grado Online de Ingeniería Biomédica

Presentación

El grado de Ingeniería Biomédica de la UOC ofrece formación online interdisciplinar combinando ingeniería, informática y medicina. Poniendo el foco en la IA, la imagen médica y la bioinformática, el programa prepara para diseñar dispositivos médicos y liderar la medicina personalizada. Capacita para un mercado laboral en auge como el de la salud digital y la biotecnología, y lo hace desde la innovación tecnológica y el compromiso ético.
¿Por qué estudiar el grado de Ingeniería Biomédica en la UOC?

La UOC te ofrece una formación de excelencia en ingeniería biomédica, con un modelo 100 % en línea y flexible. Destacamos por:

  • Experiencia y referentes: La UOC suma 17 años de experiencia en salud digital y una trayectoria consolidada en formación tecnológica de alto nivel, orientada a la innovación y al mercado.
  • Interdisciplinariedad: Un programa orientado a la intervención en los principales ámbitos del sector biomédico: la industria farmacéutica y biotecnológica, los dispositivos médicos y la salud digital.
  • Metodología: Aprendizaje basado en retos reales (problem-based learning) y ética en el uso de la IA.
  • Éxito laboral: Alta empleabilidad y acceso a una red profesional consolidada.

Impulsa tu carrera en un sector estratégico con una formación orientada a la innovación y el mercado global.

Titulación oficial

El grado de Ingeniería Biomédica es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre:

Homologación

Legalización

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Grado de Ingeniería Biomédica

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
48
ECTS
Optativa
120
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

 

Formación básica

Créditos

Biología celular
6
Álgebra
6
Física I
6
Cálculo
6
Física II
6
Anatomía
6
Biología molecular
6
Fundamentos de programación
6
Biofísica
6
Bioquímica
6

 

Asignaturas obligatorias

Créditos

Ingeniería biomédica y tecnología digital
6
Inglés B2.1    
6
Inglés B2.2
6
Bioestadística
6
Fisiología
6
Bioinformática
6
Programación avanzada      
6
Biomecánica
6
Teoría de circuitos
6
Fisiopatología
6
Electrónica aplicada
6
Ingenieria computacional
6
Bioética
6
Ingenieria clínica
6
Gestión de proyectos
6
Sistemas de imagen biomédica
6
Modelización de sistemas biológicos
6
Ingeniería de materiales y biomateriales
6
Biosensores
6
Gestión de información biomédica
6
Trabajo final de grado
12

 

Asignaturas optativas

Créditos

Inteligencia artificial
6
Redes y sistemas distribuidos
6
Fuentes de datos biomédicos y web semántica
6
Fotónica aplicada
6
Implantes biomédicos
6
Ingeniería de tejidos
6
Ecosistemas de salud e ingeniería de organización
6
Telemedicina
6
Herramientas de salud digital
6
Introducción a la empresa
6
Farmacología
6
Prácticas
6
Minería de datos
6
Procesamiento de imágenes biomédicas
6
Fabricación aditiva
6
Sistemas de ayuda a la decisión
6
Medicina personalizada y de precisión
6
Iniciativa emprendedora
6
Neurociencias
6

 

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Semestres

Semestre 1

Créditos

Enginyeria biomèdica i tecnologia digital
6
Biologia cel·lular
6
Àlgebra
6
Física I
6
Anglès B2.1
6

 

Semestre 2

Créditos

Càlcul
6
Física II
6
Anglès B2.2
6
Anatomia
6
Biologia molecular
6

 

Semestre 3

Créditos

Fonaments de programació
6
Biofísica
6
Bioquímica
6
Bioestadística
6
Fisiologia
6

 

Semestre 4

Créditos

Bioinformàtica
6
Programació avançada
6
Biomecànica
6
Teoria de circuits
6
Fisiopatologia
6

 

Semestre 5

Créditos

Electrònica aplicada
6
Enginyeria computacional
6
Bioètica
6
Enginyeria clínica
6
Gestió de projectes
6

 

Semestre 6

Créditos

Sistemes d'imatge biomèdica
6
Modelització de sistemes biològics
6
Enginyeria de materials i biomaterials
6
Biosensors
6
Gestió d'informació biomèdica
6

 

Semestre 7 (5 optatives per escollir) 

Créditos

Intel·ligència artificial
6
Xarxes i sistemes distribuïts
6
Fonts de dades biomèdiques i web semàntic
6
Fotònica aplicada
6
Implants biomèdics
6
Enginyeria de teixits
6
Ecosistemes de salut i enginyeria d'organització
6
Telemedicina
6
Eines de salut digital
6
Introducció a l'empresa
6
 
Farmacologia
6
Pràctiques
6

 

Semestre 8 (3 optatives per escollir + TFG)

Crédits

Mineria de dades
6
Processament d'imatges biomèdiques
6
Fabricació additiva
6
Sistemes d'ajuda a la decisió
6
Medicina personalitzada i de precisió
6
Iniciativa emprenedora
6
Neurociències
6
Treball final de grau
12

Prácticas

Tipología de la asignatura Optativa
Duración

 
 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas. Son prácticas académicas curriculares. 

Modalidad

 Presenciales y virtuales
Requisitos
 
No se pueden cursar en el mismo semestre del TFG. Si se quiere cursar la asignatura optativa de prácticas, habrá que hacerlo en el semestre anterior al del TFG.
 
AcompañamientoDurante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

Podéis encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas en el plan docente de la asignatura.

Consulta más detalles sobre las prácticas

Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo Final de Grado

Los estudios del grado de Ingeniería Biomédica culminan con la elaboración del trabajo final de grado (TFG), una asignatura obligatoria de 12 créditos ECTS que permite al estudiante integrar y aplicar, de forma transversal, los conocimientos y las competencias adquiridos a lo largo del programa.

El TFG consiste en el desarrollo de un proyecto individual de carácter aplicado o investigador, orientado a la resolución de problemas reales del ámbito de la ingeniería biomédica. Esta asignatura tiene como objetivo principal evaluar el logro de las competencias del título. Por este motivo, para matricularse hay que tener superado un número determinado de créditos del grado.

Cada estudiante cuenta con el acompañamiento de un tutor o tutora académico de la UOC, que tiene un papel clave en la orientación, seguimiento y calidad del proceso de desarrollo del trabajo.

El trabajo final de grado concluye con una defensa ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que valora tanto el proyecto como la capacidad del estudiante para comunicar y justificar los resultados obtenidos.

Consulta más detalles sobre los trabajos finales

Duración

El grado de Ingeniería Biomédica tiene una duración mínima estimada de cuatro años académicos distribuidos en ocho cuatrimestres, con una carga total de 240 créditos ECTS.

Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC te permite ajustar la duración y el ritmo de tus estudios según tus posibilidades de dedicación y la disponibilidad de tiempo que tengas.

De esta manera, podrás decidir en cada semestre qué asignaturas quieres cursar. Para ello, en el momento de formalizar la matrícula, la UOC pone a tu disposición un tutor o tutora que te ofrece asistencia directa y el asesoramiento que necesites.
Grado de Ingeniería Biomédica

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

En el caso de este grado, se permite el reconocimiento de un máximo de 60 ECTS por estudios de formación profesional de grado superior, según el artículo 10.7 del RD 822/2021 (se adjunta el convenio).

Además, y según el artículo 130.6 del RD 659/2023, de 18 de julio, por el cual se desarrolla la ordenación del sistema de formación profesional (Ministerio de Educación y Formación Profesional), si, además de la titulación de técnico superior de formación profesional, se alega la titulación de un máster de formación profesional con relación directa con este grado, se prevé un reconocimiento de hasta un máximo de 15 créditos ECTS adicionales.

Los másteres de formación profesional que se considera que tienen relación directa con este grado son:

  • Fabricación aditiva
  • Inteligencia artificial

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Según tu CFGS de origen, puedes convalidar hasta 60 créditos del grado de Ingeniería Biomédica.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

Si se lleva a cabo el reconocimiento de créditos conjuntos entre título propio y experiencia profesional, el total de créditos por reconocer no deberá superar el 15 % del creditaje del grado.
Grado de Ingeniería Biomédica

Profesorado

Dirección de estudios

  • Daniel Riera Terrén
    Daniel Riera Terrén

    Doctor en Ingeniería Informática por la UAB. Director de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Su actividad docente se centra en la inteligencia artificial, y la modelización, simulación y optimización de sistemas. Su ámbito de investigación gira en torno al desarrollo de algoritmos híbridos (combinando IA, OR y CP) para la resolución de problemas combinatorios, y el diseño de ludificación.

  • Salvador Macip Maresma
    Salvador Macip Maresma

    Doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de Barcelona. Profesor de Medicina Molecular en el Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Leicester, donde dirige el Mechanisms of Cancer and Ageing Laboratory.
    Profesor de pregrado y posgrado desde 2008. Ha publicado más de cincuenta artículos en revistas biomédicas indexadas en PubMed. Ha publicado libros de divulgación científica y colabora regularmente con varios medios de comunicación.

Grado de Ingeniería Biomédica

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El grado de Ingeniería Biomédica ofrece un abanico cada vez mayor de salidas profesionales en varios sectores:

Hospitales y centros de salud

  • Ingeniero/a clínico/a: gestión, mantenimiento y evaluación de tecnología sanitaria
  • Técnico/a en sistemas de monitorización y telemedicina
  • Responsable de proyectos de innovación tecnológica en servicios de salud
  • Apoyo a la adopción de soluciones de salud digital e inteligencia artificial

Empresas fabricantes de dispositivos médicos

  • Diseñador/a y desarrollador/a de dispositivos biomédicos
  • Técnico/a en validación y mejora de productos sanitarios
  • Especialista en simulación y modelado de sistemas fisiológicos
  • Responsable de calidad y normativas aplicadas a productos médicos

Laboratorios de investigación y desarrollo (I+D)

  • Investigador/a en bioinformática, imagen médica o inteligencia artificial aplicada a la salud

Empleabilidad

La empleabilidad de nuestros estudiantes es clave para el éxito de la UOC. Identificamos las competencias clave que demanda el mercado laboral y las incluimos en los planes de estudios. También te empoderamos para que seas tú quien decida y gestione tu carrera

Objetivos

Los objetivos específicos se estructuran en las siguientes áreas:

1. Desarrollo de conocimientos avanzados:

  • Proveer de una base sólida en matemáticas, física, química y biología molecular y celular, así como en disciplinas específicas de la ingeniería biomédica, como biomecánica, biofísica y biomateriales, para lograr un entendimiento teórico y práctico que incluya desde los fundamentos hasta la vanguardia del conocimiento.

2. Aplicación de conocimientos en contextos complejos:

  • Capacitar al estudiantado para aplicar sus conocimientos en entornos especializados del ámbito biomédico abordando la complejidad de los sistemas biológicos mediante el uso de inteligencia artificial, deep learning, bioestadística y bioinformática.
  • Fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en modelos computacionales avanzados para la promoción de la salud, así como para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, garantizando un enfoque riguroso, fundamentado en principios científicos y tecnológicos.

3. Innovación y resolución de problemas:

  • Fomentar la capacidad de diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas innovadoras y disruptivas en áreas clave como la inteligencia artificial, la bioinformática, la nanotecnología, la fabricación aditiva y la telemedicina, integrando la transferencia de conocimiento y el impacto social para una aplicación responsable y sostenible.

4. Diseño y desarrollo de tecnología biomédica:

  • Formar a profesionales con habilidades para diseñar, desarrollar y evaluar dispositivos médicos, implantes, sistemas biomecánicos, electrónica biomédica y biosensores adaptados a las necesidades del sector sanitario.
  • Promover la mejora de los sistemas de prevención, diagnóstico y tratamiento mediante la integración de tecnologías avanzadas y el análisis de datos biomédicos complejos.

5. Habilidades profesionales y éticas:

  • Preparar a los estudiantes para trabajar en equipos multidisciplinares y liderar proyectos en el ámbito biomédico, desarrollando competencias en comunicación, gestión de proyectos y resolución de problemas complejos.
  • Fomentar la formación científica con el objetivo de capacitar a los graduados para diseñar y llevar a cabo investigaciones en bioingeniería, y de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo de nuevas tecnologías.
  • Garantizar una comprensión profunda de las implicaciones éticas, legales y sociales en la investigación y aplicación de tecnologías biomédicas.

6. Comunicación y transferencia del conocimiento:

  • Garantizar que los egresados son capaces de comunicar de forma clara y precisa ideas, metodologías y soluciones a públicos diversos, con lo que se promueve la transferencia del conocimiento científico y tecnológico.

Perfiles

El perfil de diploma abarca áreas estratégicas como el diseño y la gestión de dispositivos médicos, los sistemas de diagnóstico, la inteligencia artificial aplicada a la salud, la bioinformática, la medicina personalizada, la ingeniería de tejidos y la telemedicina. Estas competencias permiten a los titulados liderar proyectos de innovación, facilitar la integración de tecnologías emergentes en los entornos asistenciales, gestionar datos clínicos de forma segura y ética, y participar en equipos multidisciplinares en contextos sanitarios, industriales y de investigación.

La inserción y movilidad laboral de los egresados es amplia, e incluye sectores como la industria biomédica y biotecnológica, los hospitales y centros de salud, las empresas de tecnologías sanitarias, las start-ups del ámbito digital, los centros de investigación y los organismos reguladores. Además, el grado proporciona una base sólida para acceder a programas de máster y doctorado en campos como la ingeniería biomédica, la salud digital y otras disciplinas afines.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el grado, el estudiante será capaz de:

  • Aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional.
  • Actuar de forma honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, incorporando la perspectiva de género, tanto en la práctica
  • académica como en la profesional.
  • Interpretar información científica de bases de datos especializadas mediante herramientas de
  • documentación y análisis crítico, y asegurar su aplicación y actualización en contextos clínicos,
  • biosanitarios y de ingeniería biomédica.
  • Actualizar conocimientos y metodologías en el ámbito biomédico, incorporando avances
  • tecnológicos y científicos de forma continua.
  • Resolver problemas en ingeniería biomédica mediante principios científicos, algoritmos
  • especializados y un enfoque multidisciplinar, considerando sus implicaciones éticas, sociales y profesionales.
  • Formular hipótesis y procesar datos en investigación biomédica, aplicando metodologías para la generación de conocimiento y soluciones innovadoras.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado de Ingeniería Biomédica

Requisitos de acceso

Conocimientos previos

Se recomienda acceder al grado de Ingeniería Biomédica desde la modalidad de Ciencias y Tecnología del bachillerato, sin perjuicio de poder hacerlo desde otras modalidades. 

Para cursar el grado, también es recomendable tener una base sólida de matemáticas, física, biología y química, equivalente a la de bachillerato, atendiendo al grado de relevancia de estas materias en el conjunto del plan de estudios. 

Grado de Ingeniería Biomédica

Matrícula y precio

Precios

Precios por crédito Precio
Precio por crédito
20,42 €/cr*
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje
16,58 €/cr*
Precio por crédito de asignaturas convalidadas
4,08 €/cr*
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente
54,54 € *
Servicios de apoyo al aprendizaje
114,97 € ***
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña (Decreto 113/2024) para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Pago fraccionado

Sin intereses

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás hacer una propuesta de matrícula habiendo elegido las asignaturas que quieres cursar durante el semestre. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

 

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 28 de octubre al 11 de diciembre tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

