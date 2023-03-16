Grado de Desarrollo y Pruebas de Software

Se trata de la primera titulación oficial internacional de la UOC, ofrecida en colaboración con la Universidad Abierta de los Países Bajos (OUNL) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el marco de la alianza OpenEU , que está coordinada por la UOC y conformada por diez universidades y diecisiete associated partners que incluyen asociaciones académicas, empresariales, rurales, municipales y civiles de toda Europa para crear una universidad abierta paneuropea y transformar la educación digital en el continente. Este grado se ofrecerá solo en inglés y tendrá una carga académica total de 180 créditos, en línea con la estructura habitual de los grados europeos.

Con esta formación, el estudiantado dominará el desarrollo de software desde la conceptualización hasta la implementación, el testeo y el mantenimiento. La titulación da respuesta a la demanda de expertos en desarrollo y testeo de software, que sigue creciendo, y abre la puerta a una profesión con una proyección excelente y unos salarios competitivos.

El director académico de este nuevo grado es Javier Cánovas , profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Según él, "el despliegue de este nuevo programa dentro de la alianza OpenEU ofrece una oportunidad única para aprender, en un entorno internacional e innovador, una profesión clave en nuestra sociedad del conocimiento, en la que las competencias de desarrollo y testeo del software sostienen su base tecnológica".

Máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados

La UOC responde a la demanda de perfiles analíticos transversales con el lanzamiento de este nuevo máster universitario, un título oficial diseñado para romper con la brecha digital en profesionales de las ciencias sociales y humanidades, con una estructura modular de tres itinerarios de especialización. El programa permite al estudiantado orientarse hacia la inteligencia de negocio en organizaciones, profundizando en la analítica de clientes, operaciones y recursos humanos para la toma de decisiones corporativas. Asimismo, ofrece una especialidad en Estrategia y Política de Datos, centrada en la gobernanza, la cultura analítica y el diseño de indicadores económicos y sociales para instituciones. Finalmente, el itinerario en Ciencia de Datos Aplicada a Ciencias Sociales capacita en técnicas avanzadas de investigación, como el análisis de textos, el estudio de redes sociales y comunidades, y la modelización y predicción mediante aprendizaje automático.

El director de este nuevo máster oficial será el profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación Josep Cobarsí .

Máster universitario de Psicopedagogía

Con un enfoque claramente profesionalizador y dirigido a la práctica, el nuevo plan de estudios del máster hace hincapié en el desarrollo de competencias para asesorar y acompañar procesos de mejora e innovación educativa, especialmente orientados a la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación y a la construcción de entornos educativos inclusivos en varios contextos educativos y comunitarios.

El objetivo es capacitar a los profesionales de la psicopedagogía para ejercer como promotores del cambio y de la transformación educativa. Asimismo, el nuevo plan de estudios prepara al psicopedagogo para actuar como asesor en el uso de la inteligencia artificial en los ecosistemas educativos, promoviendo la integración para potenciar la inclusión y la personalización del aprendizaje, siempre bajo criterios éticos y normativos.

La directora de este nuevo máster oficial será la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación Rosa Maria Mayordomo .

Máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA)

En un momento en que la IA y las normativas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) redefinen la economía, el rol directivo tradicional ha quedado obsoleto. El nuevo perfil ejecutivo que demandan las empresas requiere una combinación híbrida: dominio de las tecnologías emergentes y competencias personales (soft skills) para gestionar equipos diversos. El nuevo MBA destaca por formar agentes de cambio: profesionales preparados para liderar y transformar organizaciones —tanto las ya existentes como en el lanzamiento de nuevas iniciativas—, integrando la sostenibilidad como motor estratégico y no como una obligación. Una dirección de empresas pensada para el futuro inmediato.

La directora de esta oferta renovada es la profesora de los Estudios de Economía y Empresa Laura Lamolla .

Cursos breves

La UOC complementará la nueva oferta académica con cuatro diplomas de experto de:

● Salud Digital, que proporcionará el conocimiento específico del uso avanzado de la IA en la evaluación, prevención, diagnóstico, tratamiento y gestión de pacientes en un entorno clínico.

● Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria (UOC-Cruz Roja), que ofrece un enfoque integral y profesionalizador en la gestión de operaciones en entornos complejos, con un énfasis estratégico en la gestión del equipo humano.

● Dirección de Comunicación Interna UOC-DIRCI, para adquirir las competencias y conocimientos necesarios en el ámbito profesional de la comunicación corporativa.

● Comunicación Transmedia.

Nuevas microcredenciales

Las microcredenciales son la gran apuesta formativa de la UOC para promover la empleabilidad. Estos cursos ofrecen a la ciudadanía una vía para acreditar competencias profesionales con una formación de corta duración. Este año unas mil personas han cursado una de las más de 100 microcredencials que ofrece la UOC. El curso que viene, el catálogo se ampliará con 23 nuevos cursos más, en los siguientes ámbitos:

● Inteligencia Artificial: aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial generativa para la investigación científica, IA para la toma de decisiones (nueva soft skill de UOC Skills Lab ).

● Programación y Análisis de Datos: instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos, preguntas analíticas, datos y extracción de conocimiento y nuevos niveles de la Escuela de Programación en Python, Javascript y R.

● Educación e Igualdad: educar para la igualdad; ¿quién diseña el futuro?, género, tecnología y el reto de la equidad; multilingüismo en el aula de infantil; enseñanza asíncrona: diseño pedagógico y capacitación para docentes de educación infantil.

● Ciencia Política: geopolítica de los conflictos, gestión de datos aplicada a la ciencia política.

● Alimentación y Deporte: biología y fisiología aplicada al deporte; alimentación y actividad física en las diferentes etapas de la vida; alimentos, cocina y deporte; valoración integral del deportista; nuevas tendencias en alimentación.

● Actualización Jurídica: retos actuales en la extinción del contrato de trabajo: más allá de la norma.

● Sostenibilidad: comunicación en sostenibilidad y criterios ASG.