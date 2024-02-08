Grado de Desarrollo y pruebas de Software (titulación conjunta: UOC,OUNL,UNED)

En el grado de Desarrollo y Pruebas de Software (interuniversitario: UOC, OUNL, UNED), el estudiantado debe elegir un área específica de especialización para el trabajo final. Para matricularse en esta asignatura, primero hay que presentar una solicitud formal. La admisión está sujeta a la aprobación del equipo académico del programa.

Este trabajo individual puede tener forma de proyecto, producto, informe o estudio y sirve como síntesis de las competencias y los conocimientos adquiridos a lo largo del programa. Es una asignatura obligatoria para evaluar el dominio que tiene el estudiantado respecto de las habilidades básicas relacionadas con el grado. Hay que tener en cuenta que la matriculación en esta asignatura requiere haber obtenido 120 créditos ECTS dentro del programa.

Proyecto final de grado

Solicitud y matriculación

En el grado de Desarrollo y Pruebas de Software (interuniversitario: UOC, OUNL, UNED), el estudiantado debe elegir un área específica de especialización para el trabajo final. Para matricularse en esta asignatura, primero hay que presentar una solicitud formal. La admisión está sujeta a la aprobación del equipo académico del programa. A lo largo de este proceso, la tutoría de la UOC desempeña un papel fundamental a la hora de proporcionar orientación, información y apoyo en la selección del tema del trabajo final.

Tutoría y supervisión

El trabajo final se elabora de forma individual y bajo la supervisión de la dirección que se designe para el trabajo, que guiará al estudiantado durante todo el proceso para garantizar un progreso satisfactorio. El director o directora es la persona responsable de asesorar sobre el desarrollo del concepto, la investigación, la metodología, la documentación de los resultados y la preparación para la defensa del trabajo final.

Defensa y evaluación del trabajo final

Tras terminar el trabajo final, el proyecto se presentará ante un comité de evaluación compuesto por tres miembros. La defensa se hará de forma remota mediante videoconferencia.

Las calificaciones finales se determinarán en función de tres componentes:

Progreso y desarrollo continuos del trabajo Calidad y exhaustividad del trabajo final presentado (proyecto, informe, producto o estudio) Eficacia y claridad de la defensa oral

Para obtener más información sobre las asignaturas y el proceso de solicitud, el estudiantado debe consultar al personal académico o ponerse en contacto con la secretaría del campus.



