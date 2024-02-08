Grado de Desarrollo y pruebas de Software (titulación conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Grado Online de Desarrollo y pruebas de Software (titulación conjunta: UOC,OUNL,UNED)
Presentación
Los ingenieros de software cualificados están muy solicitados en todo el mundo. Este programa de grado internacional 100 % en línea de 180 créditos ECTS, impartido por la UOC, la OUNL y la UNED, te prepara para triunfar en un mundo tecnológico en rápida evolución. Adquiere conocimientos prácticos de programación, experiencia de usuario, computación en la nube, desarrollo de aplicaciones móviles, sistemas y ciberseguridad, y lanza tu carrera como profesional del software preparado para el futuro. El grado interuniversitario de Desarrollo y Pruebas de Software, el primer grado internacional de la alianza europea OpenEU, se cursa completamente en línea y ofrece una experiencia de aprendizaje mundial e intercultural que conecta a estudiantes internacionales.
Hasta el 10% de dto. por matrícula anticipada.
Fracciona en cuotas tu grado.
¿Por qué elegir el grado interuniversitario de Desarrollo y Pruebas de Software en línea de la UOC?
Estudiar este grado internacional prepara al estudiantado para:
Diseñar, desarrollar y mantener soluciones de software innovadoras y de alta calidad en todas las plataformas y dispositivos.
Abordar retos digitales complejos y evaluar tecnologías de vanguardia para resolverlos.
Dominar la programación, las pruebas, la arquitectura de software, los sistemas en la nube y las mejores prácticas de gestión de TI.
Trabajar en colaboración con equipos y agentes internacionales en contextos interculturales.
Promover valores como la inclusividad, la accesibilidad, la sostenibilidad y la innovación ética.
Aprovechar las ventajas de un programa único impartido por tres universidades europeas líderes en educación en línea (UOC, OUNL y UNED) como parte de la alianza OpenEU, que fomenta la excelencia en la educación digital y la creación de redes a escala mundial.
Estudiar una carrera profesional a escala internacional en el ámbito del desarrollo de software, las pruebas, la computación en la nube y la administración de sistemas en diversos entornos digitales.
Diseñar, desarrollar y mantener soluciones de software innovadoras y de alta calidad en todas las plataformas y dispositivos.
Abordar retos digitales complejos y evaluar tecnologías de vanguardia para resolverlos.
Dominar la programación, las pruebas, la arquitectura de software, los sistemas en la nube y las mejores prácticas de gestión de TI.
Trabajar en colaboración con equipos y agentes internacionales en contextos interculturales.
Promover valores como la inclusividad, la accesibilidad, la sostenibilidad y la innovación ética.
Aprovechar las ventajas de un programa único impartido por tres universidades europeas líderes en educación en línea (UOC, OUNL y UNED) como parte de la alianza OpenEU, que fomenta la excelencia en la educación digital y la creación de redes a escala mundial.
Estudiar una carrera profesional a escala internacional en el ámbito del desarrollo de software, las pruebas, la computación en la nube y la administración de sistemas en diversos entornos digitales.
¿Por qué elegir el grado interuniversitario de Desarrollo y Pruebas de Software en línea de la UOC?
Estudiar este grado internacional prepara al estudiantado para:
Diseñar, desarrollar y mantener soluciones de software innovadoras y de alta calidad en todas las plataformas y dispositivos.
Abordar retos digitales complejos y evaluar tecnologías de vanguardia para resolverlos.
Dominar la programación, las pruebas, la arquitectura de software, los sistemas en la nube y las mejores prácticas de gestión de TI.
Trabajar en colaboración con equipos y agentes internacionales en contextos interculturales.
Promover valores como la inclusividad, la accesibilidad, la sostenibilidad y la innovación ética.
Aprovechar las ventajas de un programa único impartido por tres universidades europeas líderes en educación en línea (UOC, OUNL y UNED) como parte de la alianza OpenEU, que fomenta la excelencia en la educación digital y la creación de redes a escala mundial.
Estudiar una carrera profesional a escala internacional en el ámbito del desarrollo de software, las pruebas, la computación en la nube y la administración de sistemas en diversos entornos digitales.
Titulación oficial
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Los títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre la homologación y la legalización de los títulos.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.