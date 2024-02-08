Grado de Desarrollo y pruebas de Software (titulación conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Solicita información
Grado Online de Desarrollo y pruebas de Software (titulación conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Presentación

Los ingenieros de software cualificados están muy solicitados en todo el mundo. Este programa de grado internacional 100 % en línea de 180 créditos ECTS, impartido por la UOC, la OUNL y la UNED, te prepara para triunfar en un mundo tecnológico en rápida evolución. Adquiere conocimientos prácticos de programación, experiencia de usuario, computación en la nube, desarrollo de aplicaciones móviles, sistemas y ciberseguridad, y lanza tu carrera como profesional del software preparado para el futuro. El grado interuniversitario de Desarrollo y Pruebas de Software, el primer grado internacional de la alianza europea OpenEU, se cursa completamente en línea y ofrece una experiencia de aprendizaje mundial e intercultural que conecta a estudiantes internacionales.
¿Por qué elegir el grado interuniversitario de Desarrollo y Pruebas de Software en línea de la UOC?

Estudiar este grado internacional prepara al estudiantado para:

  • Diseñar, desarrollar y mantener soluciones de software innovadoras y de alta calidad en todas las plataformas y dispositivos.

  • Abordar retos digitales complejos y evaluar tecnologías de vanguardia para resolverlos.

  • Dominar la programación, las pruebas, la arquitectura de software, los sistemas en la nube y las mejores prácticas de gestión de TI.

  • Trabajar en colaboración con equipos y agentes internacionales en contextos interculturales.

  • Promover valores como la inclusividad, la accesibilidad, la sostenibilidad y la innovación ética.

  • Aprovechar las ventajas de un programa único impartido por tres universidades europeas líderes en educación en línea (UOC, OUNL y UNED) como parte de la alianza OpenEU, que fomenta la excelencia en la educación digital y la creación de redes a escala mundial.

  • Estudiar una carrera profesional a escala internacional en el ámbito del desarrollo de software, las pruebas, la computación en la nube y la administración de sistemas en diversos entornos digitales.

Titulación oficial

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Los títulos  se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).  

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.  

Consulta más detalles sobre la homologación y la legalización de los títulos.
  • Inicio

    18 feb 2026

  • 100%

    Online

  • 180

    Créditos

  Idiomas: Inglés

  Titulación oficial

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Juntamente con:

Formamos parte de:

Con el apoyo de:

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado de Desarrollo y pruebas de Software (titulación conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Plan de estudios

180
ECTS
48
ECTS
Básica
24
ECTS
Optativa
96
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Asignaturas

Tipología
Créditos
Asignaturas de formación básica
Créditos
Trabajo en equipo en la red (OUNL)
6
Metodología del software (OUNL)
6
Fundamentos de programación (OUNL)
6
Fundamentos matemáticos I (UOC)
6
Fundamentos matemáticos II (OUNL)
6
Fundamentos de sistemas de información (OUNL)
6
Prácticas de programación (OUNL)
6
Asignaturas obligatorias
Créditos
Lenguajes y estándares web (UOC)
6
Estructura de computadores (UOC)
6
Programación web (UOC)
6
Diseño y programación orientada a objetos (OUNL)
6
Análisis y diseño con patrones (UOC)
6
Sistemas operativos (UOC)
6
Interacción persona-ordenador (UNED)
6
Redes y aplicaciones de internet (UOC)
6
Uso de bases de datos (UOC)
6
Diseño de estructuras de datos (UOC)
6
Arquitectura del software (UOC)
6
Administración de redes y sistemas operativos (UOC)
6
Diseño de bases de datos (UOC)
6
Pruebas de software (OUNL)
6
Cloud computing (UOC)
6
Desarrollo de aplicaciones móviles (UOC)
6
Trabajo final de grado (UOC, OUNL, UNED)
12
Asignaturas optativas
Créditos
Blockchain y contratos inteligentes (UNED)
6
Sistemas distribuidos (UOC)
6
Prácticas en empresa (UOC)
12
Seguridad en redes de computadores (UOC)
6
Competencia comunicativa (UOC)
6
Sistemas empotrados (UOC)
6

 

Primera matrícula (ESPRIA):

Si te matriculas por primera vez en el grado de Desarrollo y Pruebas de Software (interuniversitario: UOC, OUNL, UNED), te recomendamos que te inscribas en uno —o en una parte— de los siguientes paquetes de asignaturas:

 

Asignaturas del paquete 1
Créditos ECTS
Fundamentos de programación
6
Metodología del software
6
Lenguajes y estándares web
6

Asignaturas del paquete 2
Créditos ECTS
Fundamentos de computadores
6
Fundamentos matemáticos I
6
Trabajo en equipo en la red
6

Estos paquetes de asignaturas ofrecen una serie de ventajas:

  • No hay actividades evaluables programadas para el mismo día.

  • Existe un cierto grado de flexibilidad para completar determinadas actividades.

Si estás comenzando el grado con créditos reconocidos o tienes preguntas sobre la matriculación, tu tutor o tutora académico te proporcionará orientación personalizada.

 

Semestres

La tabla siguiente presenta un ejemplo de distribución de las asignaturas del grado de Desarrollo y Pruebas de Software. Muestra cómo pueden organizarse las asignaturas a lo largo de seis semestres, teniendo en cuenta que cada semestre comprende 30 créditos ECTS, para disfrutar de una experiencia de aprendizaje equilibrada y progresiva. Este modelo pretende orientar al futuro alumnado en la planificación de su trayectoria académica en el transcurso del programa.

Semestres
Créditos
Primer semestre
Créditos
Trabajo en equipo en la red (formación básica)
6
Metodología del software (formación básica)
6
Fundamentos de programación (formación básica)
6
Fundamentos de computadores (formación básica)
6
Fundamentos matemáticos I (formación básica)
6
Segundo semestre
Créditos
Fundamentos de sistemas de información (formación básica)
6
Lenguajes y estándares web (obligatoria)
6
Prácticas de programación (formación básica)
6
Estructura de computadores (obligatoria)
6
Fundamentos matemáticos II (formación básica)
6
Tercer semestre
Créditos
Programación web (obligatoria)
6
Diseño y programación orientada a objetos (obligatoria)
6
Análisis y diseño con patrones (obligatoria)
6
Sistemas operativos (obligatoria)
6
Interacción persona ordenador (obligatoria)
6
Cuarto semestre
Créditos
Redes y aplicaciones de internet (obligatoria)
6
Uso de bases de datos (obligatoria)
6
Estructuras de datos (obligatoria)
6
Arquitectura del software (obligatoria)
6
Administración de redes y sistemas operativos (obligatoria)
6
Quinto semestre
Créditos
Diseño de bases de datos (obligatoria)
6
Pruebas de software (obligatoria)
6
Cloud computing (obligatoria)
6
Asignatura optativa I
6
Asignatura optativa II
6
Sexto semestre
Créditos
Desarrollo de aplicaciones móviles (obligatoria)
6
Asignatura optativa III
6
Asignatura optativa IV
6
Trabajo final de grado (obligatorio)
12

El plan de estudios del grado interuniversitario de Desarrollo y Pruebas de Software comprende 180 créditos ECTS. El nivel del grado corresponde al nivel 6 MEC del Marco de cualificaciones del espacio europeo de educación superior (QF-EHEA).

Prácticas

Tipo de materia

Optativa.

Duración

12 créditos ECTS, lo que equivale aproximadamente a 300 horas. Se trata de prácticas académicas y prácticas curriculares.

Modalidad

Modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

Requisitos

Haber superado 120 créditos ECTS.

Asesoramiento

El estudiantado recibirá orientación personalizada de una persona instructora especializada en su campo durante todas las prácticas. El equipo de gestión académica y el grupo operativo de coordinación de prácticas supervisarán los procesos de los acuerdos y garantizarán un seguimiento y un apoyo eficaces.

Empresas colaboradoras

● NTT DATA Spain, SLU

● NTT DATA Infrastructures Engineering

● Digimaster, SA

● BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona

● School of Creative Music

● LCC Wireless Communications Services España, SA

● Projects & Facilities Management, SL

● Axians España

● Dotgainen
Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Proyecto final de grado

Todos los estudios de grado culminan con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Desarrollo y Pruebas de Software (interuniversitario: UOC, OUNL, UNED), dicho trabajo equivale a 12 créditos ECTS.

Este trabajo individual puede tener forma de proyecto, producto, informe o estudio y sirve como síntesis de las competencias y los conocimientos adquiridos a lo largo del programa. Es una asignatura obligatoria para evaluar el dominio que tiene el estudiantado respecto de las habilidades básicas relacionadas con el grado. Hay que tener en cuenta que la matriculación en esta asignatura requiere haber obtenido 120 créditos ECTS dentro del programa.

Solicitud y matriculación

En el grado de Desarrollo y Pruebas de Software (interuniversitario: UOC, OUNL, UNED), el estudiantado debe elegir un área específica de especialización para el trabajo final. Para matricularse en esta asignatura, primero hay que presentar una solicitud formal. La admisión está sujeta a la aprobación del equipo académico del programa.

En el grado de Desarrollo y Pruebas de Software (interuniversitario: UOC, OUNL, UNED), el estudiantado debe elegir un área específica de especialización para el trabajo final. Para matricularse en esta asignatura, primero hay que presentar una solicitud formal. La admisión está sujeta a la aprobación del equipo académico del programa. A lo largo de este proceso, la tutoría de la UOC desempeña un papel fundamental a la hora de proporcionar orientación, información y apoyo en la selección del tema del trabajo final.

Recursos para el aprendizaje

Desde el principio, se facilitan al alumnado recursos de aprendizaje para cada asignatura con el fin de que lleve a cabo su proceso de aprendizaje. 

La naturaleza de dichos recursos es muy diversa y siempre se adapta a las necesidades de la asignatura: puede tratarse de recursos desarrollados por la UOC específicamente para este programa o de recursos externos de calidad y rigor académico reconocidos. Además, a lo largo del programa, el estudiantado tiene acceso al software y a las bases de datos que se utilizan habitualmente en el sector.

Para cumplir los requisitos técnicos, se recomienda tener un ordenador portátil o de sobremesa con un sistema operativo de 64 bits, al menos 8 GB de RAM y 25 GB de espacio en disco. El ordenador debe admitir la instalación sin restricciones del software necesario para las distintas asignaturas.

 

Duración

Este programa de educación a distancia se imparte a través de un campus virtual que ofrece modalidades de estudio flexibles y asíncronas. Está pensado para completarse en 3 años en el caso de estudiantes a tiempo completo y hasta en 6 años en el caso de estudiantes a tiempo parcial, sin un mínimo de matriculación por semestre.

Dada su flexibilidad, se espera que la mayoría del alumnado estudie a tiempo parcial. Las cargas de trabajo recomendadas son:

  • Tiempo parcial: 2-3 asignaturas (12-18 créditos ECTS) por semestre

  • Tiempo completo: hasta 5 asignaturas (30 créditos ECTS) por semestre

La matriculación en más de 6 asignaturas requiere una aprobación formal basada en los antecedentes académicos y las circunstancias personales.

Es muy importante que tu tutor o tutora te oriente a la hora de determinar el número de asignaturas en las que debes matricularte cada semestre.

El reconocimiento de créditos por estudios previos puede permitirte acabar el grado antes de tiempo.

Grado de Desarrollo y pruebas de Software (titulación conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

Grado de Desarrollo y pruebas de Software (titulación conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Profesorado

Dirección de los Estudios

  • Daniel Riera Terrén
    Daniel Riera Terrén

    Doctor en Ingeniería Informática por la UAB. Director de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Su actividad docente se centra en la inteligencia artificial, y la modelización, simulación y optimización de sistemas. Su ámbito de investigación gira en torno al desarrollo de algoritmos híbridos (combinando IA, OR y CP) para la resolución de problemas combinatorios, y el diseño de ludificación.

Grado de Desarrollo y pruebas de Software (titulación conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Este programa dota al estudiantado de las competencias básicas necesarias para el ejercicio profesional en el desarrollo de software. Las personas graduadas estarán preparadas para desempeñar una amplia variedad de funciones, entre ellas:

  • Programador/a de software

  • Programador/a

  • Ingeniero/a de software

  • Analista de sistemas

  • Desarrollador/a de aplicaciones web o móviles

  • Técnico/a de control de calidad (QA) de software o probador/a

Además, el plan de estudios fomenta las habilidades de administración de sistemas y redes, lo que permite al estudiantado perseguir carreras como:

  • Administrador/a de sistemas

  • Administrador/a de redes

Las personas graduadas estarán preparadas para trabajar en:

  • Empresas tecnológicas

  • Empresas emergentes digitales

  • Empresas de servicios sanitarios y financieros

  • Entidades gubernamentales y ONG

  • Empresas energéticas y de sostenibilidad

  • Empresas aeroespaciales y de defensa

  • Empresas de videojuegos y entretenimiento

Objetivos

Las personas graduadas del grado de Desarrollo y Pruebas de Software estarán capacitadas para diseñar e implementar software usable, eficiente y de alta calidad en diversos ámbitos de aplicación. Demostrarán su capacidad para analizar problemas con un nivel adecuado de abstracción, identificarán elementos clave, valorarán soluciones de vanguardia y seleccionarán y aplicarán el enfoque más eficaz. Además, tendrán en cuenta la implementación, la administración y el mantenimiento de los sistemas que desarrollen.

Para respaldar estas competencias, el programa proporciona una base sólida de desarrollo de software —incluyendo programación, pruebas, algoritmos, gestión de datos, ingeniería de software y usabilidad— y conocimientos básicos sobre infraestructura de TI, como arquitectura de computadores, sistemas operativos, redes y tecnologías en la nube. El estudiantado adquirirá experiencia práctica en distintas plataformas (escritorio, web, móvil, empotrada) y con varios lenguajes de programación, herramientas y servicios.

Perfiles

El grado interuniversitario de Desarrollo y Pruebas de Software en línea proporciona los conocimientos y las habilidades necesarios para desempeñar una amplia gama de funciones profesionales dentro del sector tecnológico, incluyendo ingeniería de software, desarrollo web y de aplicaciones, control de calidad, análisis de sistemas y administración de redes. El programa, que está diseñado para fomentar tanto la excelencia técnica como la responsabilidad social, integra valores como la igualdad, la accesibilidad y la sostenibilidad. Esto garantiza que las personas graduadas no solo posean una buena preparación para las exigencias del mercado laboral digital, sino que también estén en condiciones para contribuir de forma significativa a un panorama tecnológico más inclusivo y ético.

Competencias

Conocimientos

Al finalizar el grado, el estudiantado será capaz de:

  • Entender los principios científicos y matemáticos que subyacen al desarrollo de software.

  • Describir cómo funcionan los ordenadores y las redes centrándose en las características relevantes para el software.

  • Reconocer el papel de las TIC en diferentes tipos de organizaciones.

  • Describir cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software, junto con sus objetivos y retos.

  • Explicar los lenguajes de programación, las herramientas y las tecnologías, y saber cuándo utilizarlos.

 Habilidades

Las personas graduadas serán capaces de:

  • Diseñar, crear y probar aplicaciones de software en diferentes plataformas y ámbitos.

  • Medir y garantizar la calidad del software en términos de rendimiento, seguridad, facilidad de uso y corrección.

  • Gestionar redes y sistemas informáticos equilibrando los recursos y las necesidades de seguridad.

Competencias

El estudiantado estará preparado para:

  • Colaborar eficazmente en entornos académicos y profesionales.

  • Planificar y presentar proyectos de desarrollo, y defender los resultados delante de personas expertas.

  • Adaptarse a las tecnologías en evolución, las demandas del mercado y los cambios sociales.

  • Utilizar las TIC en un contexto profesional y académico.

  • Actuar éticamente, respetando la diversidad y los derechos humanos.

Grado de Desarrollo y pruebas de Software (titulación conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Requisitos de acceso

Conocimientos previos

Requisitos de admisión específicos para este grado

Dado que todas las asignaturas de este grado se imparten íntegramente en inglés, las personas solicitantes deben acreditar un nivel mínimo de B2, según el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER). 

Para ello, deben presentar uno de los siguientes documentos:

– Un certificado oficial de inglés de nivel B2 o superior (Cambridge, IELTS, TOEFL, etc.). 

– Una prueba de haber completado con éxito cursos de inglés de nivel B2 en un programa universitario o en un centro de idiomas acreditado.

– Una prueba de haber completado la educación secundaria o superior en inglés en el extranjero. 

– Un título de lenguas extranjeras con al menos 30 créditos ECTS en inglés que cubra las cuatro habilidades (expresión oral, comprensión oral, lectura y expresión escrita).

– El resultado acreditado de una prueba de nivel (por ejemplo, 

Grado de Desarrollo y pruebas de Software (titulación conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Matrícula y precio

Precios

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.
Concepto Precio
Precio por crédito
20,42 €/cr*
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje
16,58 €/cr*
Precio por crédito de asignaturas convalidadas
4,08 €/cr*
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Sin intereses

Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente
54,54 € *
Servicios de apoyo al aprendizaje
114,97 € ***
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual
Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás hacer una propuesta de matrícula habiendo elegido las asignaturas que quieres cursar durante el semestre. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

 

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

