Grau de Desenvolupament i proves de Software (titulació conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Grau Online de Desenvolupament i proves de Software (titulació conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Presentació

Els enginyers de programari qualificats estan molt sol·licitats arreu del món. Aquest programa de grau internacional 100 % en línia de 180 crèdits ECTS, impartit per la UOC, l'OUNL i la UNED, et prepara per triomfar en un món tecnològic en ràpida evolució. Adquireix coneixements pràctics de programació, experiència d'usuari, informàtica al núvol, desenvolupament d'aplicacions mòbils, sistemes i ciberseguretat, i llança la teva carrera com a professional del programari preparat per al futur. El grau interuniversitari de Desenvolupament i Proves de Software, el primer grau internacional de l'aliança europea OpenEU, es cursa completament en línia i ofereix una experiència d'aprenentatge mundial i intercultural que connecta estudiants internacionals.
Per què triar el grau interuniversitari de Desenvolupament i Proves de Software en línia de la UOC

Estudiar aquest grau internacional prepara l'estudiantat per:

  • Dissenyar, desenvolupar i mantenir solucions de programari innovadores i d'alta qualitat en totes les plataformes i dispositius.

  • Abordar reptes digitals complexos i avaluar tecnologies d'avantguarda per resoldre'ls.

  • Dominar la programació, les proves i l'arquitectura de programari, els sistemes al núvol i les millors pràctiques de gestió de TI.

  • Treballar en col·laboració amb equips i agents internacionals en contextos interculturals.

  • Promoure valors com la inclusivitat, l'accessibilitat, la sostenibilitat i la innovació ètica.

  • Aprofitar els avantatges d'un programa únic impartit per tres universitats europees líders en educació en línia (UOC, OUNL i UNED) com a part de l'aliança OpenEU, que fomenta l'excel·lència en l'educació digital i la creació de xarxes a escala mundial.

  • Estudiar una carrera professional a escala internacional en l'àmbit del desenvolupament i les proves de programari, la informàtica al núvol i l'administració de sistemes en diversos entorns digitals.

Per què triar el grau interuniversitari de Desenvolupament i Proves de Software en línia de la UOC


Estudiar aquest grau internacional prepara l'estudiantat per:

  • Dissenyar, desenvolupar i mantenir solucions de programari innovadores i d'alta qualitat en totes les plataformes i dispositius.

  • Abordar reptes digitals complexos i avaluar tecnologies d'avantguarda per resoldre'ls.

  • Dominar la programació, les proves i l'arquitectura de programari, els sistemes al núvol i les millors pràctiques de gestió de TI.

  • Treballar en col·laboració amb equips i agents internacionals en contextos interculturals.

  • Promoure valors com la inclusivitat, l'accessibilitat, la sostenibilitat i la innovació ètica.

  • Aprofitar els avantatges d'un programa únic impartit per tres universitats europees líders en educació en línia (UOC, OUNL i UNED) com a part de l'aliança OpenEU, que fomenta l'excel·lència en l'educació digital i la creació de xarxes a escala mundial.

  • Estudiar una carrera professional a escala internacional en l'àmbit del desenvolupament i les proves de programari, la informàtica al núvol i l'administració de sistemes en diversos entorns digitals.

Titulació oficial

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.

Els títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació corresponents de cada país.

Consulta més detalls sobre l'homologació i la legalització dels títols.
  • Inici

    18 febr. 2026

  • 100%

    Online

  • 180

    Crèdits

  • Idiomes: Anglès

  • Titulació oficial

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Juntament amb:

Formem part de:

Amb el suport de:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau de Desenvolupament i proves de Software (titulació conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Pla d'estudis

180
ECTS
48
ECTS
Bàsica
24
ECTS
Optativa
96
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Assignatures

Assignatures de formació bàsica
Crèdits
Treball en equip a la xarxa (OUNL)
6
Metodologia del software (OUNL)
6
Fonaments de programació (OUNL)
6
Fonaments matemàtics I (UOC)
6
Fonaments matemàtics II (OUNL)
6
Fonaments de sistemes d'informació (OUNL)
6
Pràctiques de programació (OUNL)
6
Assignatures obligatòries
Crèdits
Llenguatges i estàndards web (UOC)
6
Estructura de computadors (UOC)
6
Programació web (UOC)
6
Disseny i programació orientada a objectes (OUNL)
6
Anàlisi i disseny amb patrons (UOC)
6
Sistemes operatius (UOC)
6
Interacció persona-ordinador (UNED)
6
Xarxes i aplicacions d'internet (UOC)
6
Ús de bases de dades (UOC)
6
Disseny d'estructures de dades (UOC)
6
Arquitectura del software (UOC)
6
Administració de xarxes i sistemes operatius (UOC)
6
Disseny de bases de dades (UOC)
6
Proves de software (OUNL)
6
Cloud computing (UOC)
6
Desenvolupament d'aplicacions mòbils (UOC)
6
Treball final de grau (UOC, OUNL,UNED)
12
Assignatures optatives
Crèdits
Blockchain i contractes intel·ligents (UNED)
6
Sistemes distribuïts (UOC)
6
Pràctiques en empresa (UOC)
12
Seguretat en xarxes de computadors (UOC)
6
Competència comunicativa (UOC)
6
Sistemes encastats (UOC)
6

 

Primera matrícula (ESPRIA):

Si et matricules per primera vegada en el grau de Desenvolupament i Proves de Software (interuniversitari: UOC, OUNL, UNED), et recomanem que t'inscriguis en un —o en una part— dels paquets d'assignatures següents:

 

Assignatures del paquet 1
Crèdits ECTS
Fonaments de programació
6
Metodologia del software
6
Llenguatges i estàndards web
6

Assignatures del paquet 2
Crèdits ECTS
Fonaments de computadors
6
Fonaments matemàtics I
6
Treball en equip a la xarxa
6

Aquests paquets d'assignatures ofereixen una sèrie d'avantatges:

  • No hi ha activitats avaluables programades per al mateix dia.

  • Hi ha un cert grau de flexibilitat per completar determinades activitats.

Si estàs començant el grau amb crèdits reconeguts o tens preguntes sobre la matriculació, el teu tutor o tutora acadèmic et proporcionarà orientació personalitzada.

 

Semestres

La taula següent presenta un exemple de distribució de les assignatures del grau de Desenvolupament i Proves de Software. S'hi mostra com es poden organitzar les assignatures al llarg de sis semestres, tenint en compte que cada semestre comprèn 30 crèdits ECTS, per gaudir d'una experiència d'aprenentatge equilibrada i progressiva. Aquest model pretén orientar el futur alumnat en la planificació de la seva trajectòria acadèmica en el transcurs del programa.

 

Semestres
Crèdits
Primer semestre
Crèdits
Treball en equip a la xarxa (formació bàsica)
6
Metodologia del software (formació bàsica)
6
Fonaments de programació (formació bàsica)
6
Fonaments de computadors (formació bàsica)
6
Fonaments matemàtics I (formació bàsica)
6
Segon semestre
Crèdits
Fonaments de sistemes d'informació (formació bàsica)
6
Llenguatges i estàndards web (obligatòria)
6
Pràctiques de programació (formació bàsica)
6
Estructura de computadors (obligatòria)
6
Fonaments matemàtics II (formació bàsica)
6
Tercer semestre
Crèdits
Programació web (obligatòria)
6
Disseny i programació orientada a objectes (obligatòria)
6
Anàlisi i disseny amb patrons (obligatòria)
6
Sistemes operatius (obligatòria)
6
Interacció persona ordinador (obligatòria)
6
Quart semestre
Crèdits
Xarxes i aplicacions d'internet (obligatòria)
6
Ús de bases de dades (obligatòria)
6
Disseny d'estructures de dades (obligatòria)
6
Arquitectura del software (obligatòria)
6
Administració de xarxes i sistemes operatius (obligatòria)
6
Cinquè semestre
Crèdits
Disseny de bases de dades (obligatòria)
6
Proves de software (obligatòria)
6
Cloud computing (obligatòria)
6
Assignatura optativa I
6
Assignatura optativa II
6
Sisè semestre
Crèdits
Desenvolupament d'aplicacions mòbils (obligatòria)
6
Assignatura optativa III
6
Assignatura optativa IV
6
Treball final de grau (obligatori)
12

Càrrega lectiva

El pla d'estudis del grau interuniversitari de Desenvolupament i Proves de Software comprèn 180 crèdits ECTS. El nivell del grau correspon al nivell 6 MEC del Marc de qualificacions de l'espai europeu d'educació superior (QF-EHEA).

Pràctiques

Tipus de matèria

Optativa.

Durada

12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Es tracta de pràctiques acadèmiques i pràctiques curriculars.

Modalitat

Modalitat presencial, semipresencial o a distància.

Requisits

Haver superat 120 crèdits ECTS.

Assessorament

L'estudiantat rebrà orientació personalitzada d'una persona instructora especialitzada en el seu camp durant totes les pràctiques. L'equip de gestió acadèmica i el grup operatiu de coordinació de pràctiques supervisaran els processos dels acords i garantiran un seguiment i un suport eficaços.

Empreses col·laboradores

● NTT DATA Spain, SLU

● NTT DATA Infrastructures Engineering

● Digimaster, SA

● BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny de Barcelona

● School of Creative Music

● LCC Wireless Communications Services España, SA

● Projects & Facilities Management, SL

● Axians Espanya

● Dotgainen
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Projecte final de grau

Tots els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Desenvolupament i Proves de Software (interuniversitari: UOC, OUNL, UNED), aquest treball equival a 12 crèdits ECTS.

El treball individual pot tenir forma de projecte, producte, informe o estudi i serveix com a síntesi de les competències i els coneixements adquirits al llarg del programa. És una assignatura obligatòria per avaluar el domini que té l'estudiantat de les habilitats bàsiques relacionades amb el grau. Cal tenir en compte que la matriculació en aquesta assignatura requereix haver obtingut 120 crèdits ECTS dins del programa.

Sol·licitud i matriculació

En el grau de Desenvolupament i Proves de Software (interuniversitari: UOC, OUNL, UNED), l'estudiantat ha de triar una àrea específica d'especialització per al treball final. Per matricular-se en aquesta assignatura, primer cal presentar una sol·licitud formal. L'admissió està subjecta a l'aprovació de l'equip acadèmic del programa.

Projecte final de grau


Tots els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Desenvolupament i Proves de Software (interuniversitari: UOC, OUNL, UNED), aquest treball equival a 12 crèdits ECTS.

El treball individual pot tenir forma de projecte, producte, informe o estudi i serveix com a síntesi de les competències i els coneixements adquirits al llarg del programa. És una assignatura obligatòria per avaluar el domini que té l'estudiantat de les habilitats bàsiques relacionades amb el grau. Cal tenir en compte que la matriculació en aquesta assignatura requereix haver obtingut 120 crèdits ECTS dins del programa.

Sol·licitud i matriculació

En el grau de Desenvolupament i Proves de Software (interuniversitari: UOC, OUNL, UNED), l'estudiantat ha de triar una àrea específica d'especialització per al treball final. Per matricular-se en aquesta assignatura, primer cal presentar una sol·licitud formal. L'admissió està subjecta a l'aprovació de l'equip acadèmic del programa. Al llarg d'aquest procés, la tutoria de la UOC exerceix un paper fonamental a l'hora de proporcionar orientació, informació i suport en la selecció del tema del treball final.

Tutoria i supervisió

El treball final s'elabora de forma individual i sota la supervisió de la direcció que es designi per al treball, que guiarà l'estudiantat durant tot el procés per garantir un progrés satisfactori. El director o directora és la persona responsable d'assessorar sobre el desenvolupament del concepte, la recerca, la metodologia, la documentació dels resultats i la preparació per a la defensa del treball final.

Defensa i avaluació del treball final

Després d'acabar el treball final, el projecte es presentarà davant d'un comitè d'avaluació format per tres membres. La defensa es farà de manera remota mitjançant videoconferència.

Les qualificacions finals es determinaran en funció de tres components:

  1. Progrés i desenvolupament continus del treball

  2. Qualitat i exhaustivitat del treball final presentat (projecte, informe, producte o estudi)

  3. Eficàcia i claredat de la defensa oral

Per obtenir més informació sobre les assignatures i el procés de sol·licitud, l'estudiantat ha de consultar el personal acadèmic o posar-se en contacte amb la secretaria del campus.


+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Recursos per a l'aprenentatge

Des del principi, es faciliten a l'alumnat recursos d'aprenentatge per a cada assignatura a fi que dugui a terme el seu procés d'aprenentatge. 

La naturalesa d'aquests recursos és molt diversa i sempre s'adapta a les necessitats de l'assignatura: es pot tractar de recursos desenvolupats per la UOC específicament per a aquest programa o de recursos externs de qualitat i rigor acadèmic reconeguts. A més, al llarg del programa, l'estudiantat té accés al programari i a les bases de dades que s'utilitzen habitualment en el sector.

Per complir els requisits tècnics, es recomana tenir un ordinador portàtil o de sobretaula amb un sistema operatiu de 64 bits, almenys 8 GB de RAM i 25 GB d'espai en disc. L'ordinador ha d'admetre la instal·lació sense restriccions del programari necessari per a les diferents assignatures.

Durada

Aquest programa d'educació a distància s'imparteix a través d'un campus virtual que ofereix modalitats d'estudi flexibles i asíncrones. Està pensat per completar-se en 3 anys en el cas d'estudiants a temps complet i en fins a 6 anys en el cas d'estudiants a temps parcial, sense un mínim de matriculació per semestre.

Atesa la seva flexibilitat, s'espera que la majoria de l'alumnat estudiï a temps parcial. Les càrregues de treball recomanades són:

  • Temps parcial: 2-3 assignatures (12-18 crèdits ECTS) per semestre

  • Temps complet: fins a 5 assignatures (30 crèdits ECTS) per semestre

La matriculació en més de 6 assignatures requereix una aprovació formal basada en els antecedents acadèmics i les circumstàncies personals.

És molt important que el teu tutor o tutora t'orienti a l'hora de determinar el nombre d'assignatures en què t'has de matricular cada semestre.

El reconeixement de crèdits per estudis previs et pot permetre acabar el grau abans de temps.

Durada


Aquest programa d'educació a distància s'imparteix a través d'un campus virtual que ofereix modalitats d'estudi flexibles i asíncrones. Està pensat per completar-se en 3 anys en el cas d'estudiants a temps complet i en fins a 6 anys en el cas d'estudiants a temps parcial, sense un mínim de matriculació per semestre.

Atesa la seva flexibilitat, s'espera que la majoria de l'alumnat estudiï a temps parcial. Les càrregues de treball recomanades són:

  • Temps parcial: 2-3 assignatures (12-18 crèdits ECTS) per semestre

  • Temps complet: fins a 5 assignatures (30 crèdits ECTS) per semestre

La matriculació en més de 6 assignatures requereix una aprovació formal basada en els antecedents acadèmics i les circumstàncies personals.

És molt important que el teu tutor o tutora t'orienti a l'hora de determinar el nombre d'assignatures en què t'has de matricular cada semestre.

El reconeixement de crèdits per estudis previs et pot permetre acabar el grau abans de temps.

Grau de Desenvolupament i proves de Software (titulació conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Reconeixement de l'experiència professional

El reconeixement de crèdits no pot superar el 15 % del nombre total de crèdits del títol (180 crèdits ECTS).

Grau de Desenvolupament i proves de Software (titulació conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Professorat

Direcció dels Estudis

  • Daniel Riera Terrén
    Daniel Riera Terrén

    Doctor en Enginyeria Informàtica per la UAB. Director dels Estudis dInformàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. La seva activitat docent se centra en la intel·ligència artificial, i la modelització, simulació i optimització de sistemes.El seu àmbit de recerca gira a l’entorn del desenvolupament d’algorismes híbrids (combinant IA, OR i CP) per a la resolució de problemes combinatoris, i el disseny de ludificació.

Grau de Desenvolupament i proves de Software (titulació conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Sortides professionals

Sortides professionals

Aquest programa dota l'estudiantat de les competències bàsiques necessàries per a l'exercici professional en el desenvolupament de programari. Les persones graduades estaran preparades per desenvolupar una àmplia varietat de funcions, entre les quals hi ha:

  • Programador/a de programari

  • Programador/a

  • Enginyer/a de programari

  • Analista de sistemes

  • Desenvolupador/a d'aplicacions web o mòbils

  • Tècnic/a de control de qualitat (QA) de programari o provador/a

A més, el pla d'estudis fomenta les habilitats d'administració de sistemes i xarxes, la qual cosa permet a l'estudiantat perseguir carreres com ara:

  • Administrador/a de sistemes

  • Administrador/a de xarxes

Les persones graduades estaran preparades per treballar en:

 

  • Empreses tecnològiques

  • Empreses emergents digitals

  • Empreses de serveis sanitaris i financers

  • Entitats governamentals i ONG

  • Empreses energètiques i de sostenibilitat

  • Empreses aeroespacials i de defensa

  • Empreses de videojocs i entreteniment

Objectius

Les persones graduades del grau de Desenvolupament i Proves de Software estaran capacitades per dissenyar i implementar programari usable, eficient i d'alta qualitat en diversos àmbits d'aplicació. Demostraran la seva capacitat per analitzar problemes amb un nivell adequat d'abstracció, identificaran elements clau, valoraran solucions d'avantguarda i seleccionaran i aplicaran l'enfocament més eficaç. A més, tindran en compte la implementació, l'administració i el manteniment dels sistemes que desenvolupin.

Per donar suport a aquestes competències, el programa proporciona una base sòlida de desenvolupament de programari —incloent-hi programació, proves, algoritmes, gestió de dades, enginyeria de programari i usabilitat— i coneixements bàsics sobre infraestructura de TI, com ara arquitectura de computadors, sistemes operatius, xarxes i tecnologies al núvol. L'estudiantat adquirirà experiència pràctica en diverses plataformes (escriptori, web, mòbil, encastada) i amb diversos llenguatges de programació, eines i serveis.

Objectius


Les persones graduades del grau de Desenvolupament i Proves de Software estaran capacitades per dissenyar i implementar programari usable, eficient i d'alta qualitat en diversos àmbits d'aplicació. Demostraran la seva capacitat per analitzar problemes amb un nivell adequat d'abstracció, identificaran elements clau, valoraran solucions d'avantguarda i seleccionaran i aplicaran l'enfocament més eficaç. A més, tindran en compte la implementació, l'administració i el manteniment dels sistemes que desenvolupin.

Per donar suport a aquestes competències, el programa proporciona una base sòlida de desenvolupament de programari —incloent-hi programació, proves, algoritmes, gestió de dades, enginyeria de programari i usabilitat— i coneixements bàsics sobre infraestructura de TI, com ara arquitectura de computadors, sistemes operatius, xarxes i tecnologies al núvol. L'estudiantat adquirirà experiència pràctica en diverses plataformes (escriptori, web, mòbil, encastada) i amb diversos llenguatges de programació, eines i serveis. Atesa la naturalesa dinàmica d'aquest àmbit, les persones graduades estaran preparades per adaptar-se a les tecnologies emergents i als contextos professionals en constant evolució.

A més, aplicaran metodologies de gestió de projectes i les millors pràctiques del sector per garantir la qualitat del programari i el seu lliurament puntual. També rebran formació per comunicar-se i col·laborar eficaçment dins d'equips multidisciplinaris i amb agents externs.

Finalment, en comprendre l'impacte social del programari, integraran els principis de sostenibilitat, inclusió, igualtat de gènere i accessibilitat en la seva pràctica professional.

 

Perfils

El grau interuniversitari de Desenvolupament i Proves de Software en línia proporciona els coneixements i les habilitats necessaris per desenvolupar una àmplia gamma de funcions professionals dins del sector tecnològic, incloent-hi enginyeria de programari, desenvolupament web i d'aplicacions, control de qualitat, anàlisi de sistemes i administració de xarxes. El programa, que està dissenyat per fomentar tant l'excel·lència tècnica com la responsabilitat social, integra valors com la igualtat, l'accessibilitat i la sostenibilitat. Això garanteix que les persones graduades no només posseeixin una bona preparació per a les exigències del mercat laboral digital, sinó que també estiguin en condicions per contribuir de manera significativa a un panorama tecnològic més inclusiu i ètic.

Competències

Coneixements

En acabar el grau, l'estudiantat serà capaç de:

  • Entendre els principis científics i matemàtics subjacents al desenvolupament de programari.

  • Descriure com funcionen els ordinadors i les xarxes centrant-se en les característiques rellevants per al programari.

  • Reconèixer el paper de les TIC en diferents tipus d'organitzacions.

  • Descriure cada etapa del cicle de vida del desenvolupament de programari, juntament amb els seus objectius i reptes.

  • Explicar els llenguatges de programació, les eines i les tecnologies, i saber quan cal utilitzar-los.

 Habilitats

Les persones graduades seran capaces de:

  • Dissenyar, crear i provar aplicacions de programari en diferents plataformes i àmbits.

  • Mesurar i garantir la qualitat del programari en termes de rendiment, seguretat, facilitat d'ús i correcció.

  • Gestionar xarxes i sistemes informàtics equilibrant els recursos i les necessitats de seguretat.

Competències


Coneixements

En acabar el grau, l'estudiantat serà capaç de:

  • Entendre els principis científics i matemàtics subjacents al desenvolupament de programari.

  • Descriure com funcionen els ordinadors i les xarxes centrant-se en les característiques rellevants per al programari.

  • Reconèixer el paper de les TIC en diferents tipus d'organitzacions.

  • Descriure cada etapa del cicle de vida del desenvolupament de programari, juntament amb els seus objectius i reptes.

  • Explicar els llenguatges de programació, les eines i les tecnologies, i saber quan cal utilitzar-los.

 Habilitats

Les persones graduades seran capaces de:

  • Dissenyar, crear i provar aplicacions de programari en diferents plataformes i àmbits.

  • Mesurar i garantir la qualitat del programari en termes de rendiment, seguretat, facilitat d'ús i correcció.

  • Gestionar xarxes i sistemes informàtics equilibrant els recursos i les necessitats de seguretat.

  • Manejar les dades d'una manera eficient per garantir-ne el rendiment i l'accessibilitat.

  • Crear experiències d'usuari que satisfacin els objectius i les expectatives dels usuaris.

  • Analitzar els problemes i triar les tecnologies i les solucions adequades.

  • Redactar propostes de projectes de desenvolupament que reflecteixin les condicions actuals del mercat i la tecnologia.

  • Comunicar-se amb claredat en anglès, utilitzant terminologia professional i acadèmica relacionada amb el programari.

Competències

L'estudiantat estarà preparat per a:

  • Col·laborar eficaçment en entorns acadèmics i professionals.

  • Planificar i presentar projectes de desenvolupament, i defensar-ne els resultats davant de persones expertes.

  • Adaptar-se a les tecnologies en evolució, les demandes del mercat i els canvis socials.

  • Utilitzar les TIC en un context professional i acadèmic.

  • Actuar èticament, respectant la diversitat i els drets humans.

Grau de Desenvolupament i proves de Software (titulació conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Requisits d'accés

Coneixements previs

Requisits d'admissió específics per a aquest grau

Atès que totes les assignatures d'aquest grau s'imparteixen íntegrament en anglès, les persones sol·licitants han d'acreditar un nivell mínim de B2, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). 

Per fer-ho, han de presentar un dels documents següents:

– Un certificat oficial d'anglès de nivell B2 o superior (Cambridge, IELTS, TOEFL, etc.). 

– Una prova d'haver completat amb èxit cursos d'anglès de nivell B2 en un programa universitari o en un centre d'idiomes acreditat.

– Una prova d'haver completat l'educació secundària o superior en anglès a l'estranger. 

– Un títol de llengües estrangeres amb almenys 30 crèdits ECTS en anglès que cobreixi les quatre habilitats (expressió oral, comprensió oral, lectura i expressió escrita).

– El resultat acreditat d'una prova de nivell (per exemple, LinguaSkill) que demostri un domini del nivell B2 en expressió oral, comprensió oral, lectura i expressió escrita.

Grau de Desenvolupament i proves de Software (titulació conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Matrícula i preu

Preus

*Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.
Concepte Preu
Preu per crèdit
20,42 €/cr*
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge
16,58 €/cr*
Preu per crèdit d'assignatures convalidades
4,08 €/cr*
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Sense interessos

Aquests preus estan subjectes als descomptes (família nombrosa, discapacitats...) i increments (titulats universitaris a centres públics, estudiants amb nacionalitat de fora de la Unió Europea no residents a Espanya...) estipulats al Decret de preus. Per a més informació consulta els apartats "Descomptes" i "Recàrrecs".

Omple el formulari lateral Vols més informació? i els nostres assessors es posaran en contacte amb tu per oferir-te un pressupost a mida amb els descomptes, les bonificacions i les facilitats de pagament que et corresponguin, així com el detall de recàrrecs que puguin aplicar al teu cas.

La UOC és una Universitat de servei públic que vol facilitar l'accés i seguiment dels estudis universitaris al màxim nombre de persones, per això no es requereix un nombre mínim de crèdits per matrícula.

_____________

* Preus públics. La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC.

Aquests preus estan subjectes als descomptes (família nombrosa, discapacitats...) i increments (titulats universitaris a centres públics, estudiants amb nacionalitat de fora de la Unió Europea no residents a Espanya...) estipulats al Decret de preus. Per a més informació consulta els apartats "Descomptes" i "Recàrrecs".

Omple el formulari lateral Vols més informació? i els nostres assessors es posaran en contacte amb tu per oferir-te un pressupost a mida amb els descomptes, les bonificacions i les facilitats de pagament que et corresponguin, així com el detall de recàrrecs que puguin aplicar al teu cas.

La UOC és una Universitat de servei públic que vol facilitar l'accés i seguiment dels estudis universitaris al màxim nombre de persones, per això no es requereix un nombre mínim de crèdits per matrícula.

_____________

* Preus públics. La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2024-2025 al Decret 113/2024, de 18 de juny.

** El  concepte d'Eines i recursos per a l'aprenentatge correspon als continguts i eines tecnològiques necessàries per a desenvolupar les activitats d'aprenentatge que la UOC posa a l'abast dels seus estudiants des de les aules i per mitjà de la Biblioteca i els entorns virtuals d'aprenentatge. Poden ser creats per la UOC o bé externs, de propietat aliena a la UOC amb adquisició prèvia o gestió de drets o llicències.

Es prioritzen els recursos d'aprenentatge digitals, però alguns recursos de proveïdors aliens a la UOC només són en suport analògic. En aquest cas, estan sotmesos a un IVA del 4 %, associat a l'enviament, a diferència dels recursos digitals que n'estan exempts. Si, excepcionalment, cal enviar els recursos en suport físic, no hi ha cost afegit.

*** El concepte de Serveis de suport a l'aprenentatge correspon al manteniment de tots els serveis indispensables per al desenvolupament de la docència, de les infraestructures físiques i tecnològiques i l'atenció personalitzada que la Universitat posa a disposició de l'estudiant al llarg del semestre (entorn virtual, proves d'avaluació,  etc.).

Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient
54,54 € *
Serveis de suport a l'aprenentatge
114,97 € ***
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu fer una proposta de matrícula havent triat les assignatures que voleu cursar durant el semestre.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 28 d'octubre a l'11 de desembre tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Preguntes freqüents

Tens dubtes? Donem resposta a les teves preguntes sobre la nostra oferta formativa, el model d’aprenentatge o tràmits, entre altres temes.

 

L'opinió dels nostres graduats

Graduades i graduats de la UOC t'expliquen en primera persona com han viscut el procés d'aprenentatge amb nosaltres i com la nostra metodologia els ha permès compaginar feina, estudis i vida personal.

Tenir una flexibilitat d'horaris absoluta em va permetre fer el màster

Daniel Marchante

Realment em trobo realitzada. Ara, quan parlo, sé del que parlo.

Helena Guillén

La UOC t'ofereix competències, perquè el que necessites és saber-te adaptar en cada moment

Manel Vicenç

Volia créixer professionalment. La UOC m'ha ofert no estancar-me

Alba Camacho

Des de que vaig acabar el grau, he tingut un desenvolupament a la meva empresa

José Miguel González

