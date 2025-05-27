Grau de Desenvolupament i proves de Software (titulació conjunta: UOC,OUNL,UNED)

Grau Online de Desenvolupament i proves de Software (titulació conjunta: UOC,OUNL,UNED)
Presentació
Els enginyers de programari qualificats estan molt sol·licitats arreu del món. Aquest programa de grau internacional 100 % en línia de 180 crèdits ECTS, impartit per la UOC, l'OUNL i la UNED, et prepara per triomfar en un món tecnològic en ràpida evolució. Adquireix coneixements pràctics de programació, experiència d'usuari, informàtica al núvol, desenvolupament d'aplicacions mòbils, sistemes i ciberseguretat, i llança la teva carrera com a professional del programari preparat per al futur. El grau interuniversitari de Desenvolupament i Proves de Software, el primer grau internacional de l'aliança europea OpenEU, es cursa completament en línia i ofereix una experiència d'aprenentatge mundial i intercultural que connecta estudiants internacionals.
Fins al 10% de dte. per matrícula anticipada.
Fracciona en quotes el teu grau.
Per què triar el grau interuniversitari de Desenvolupament i Proves de Software en línia de la UOC
Estudiar aquest grau internacional prepara l'estudiantat per:
Dissenyar, desenvolupar i mantenir solucions de programari innovadores i d'alta qualitat en totes les plataformes i dispositius.
Abordar reptes digitals complexos i avaluar tecnologies d'avantguarda per resoldre'ls.
Dominar la programació, les proves i l'arquitectura de programari, els sistemes al núvol i les millors pràctiques de gestió de TI.
Treballar en col·laboració amb equips i agents internacionals en contextos interculturals.
Promoure valors com la inclusivitat, l'accessibilitat, la sostenibilitat i la innovació ètica.
Aprofitar els avantatges d'un programa únic impartit per tres universitats europees líders en educació en línia (UOC, OUNL i UNED) com a part de l'aliança OpenEU, que fomenta l'excel·lència en l'educació digital i la creació de xarxes a escala mundial.
Estudiar una carrera professional a escala internacional en l'àmbit del desenvolupament i les proves de programari, la informàtica al núvol i l'administració de sistemes en diversos entorns digitals.
Estudiar aquest grau internacional prepara l'estudiantat per:
Titulació oficial
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Els títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació corresponents de cada país.
Consulta més detalls sobre l'homologació i la legalització dels títols.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.