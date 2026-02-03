En el máster de psicopedagogía se ofrece la posibilidad de realizar un trabajo final en alguno de los 4 ámbitos establecidos: Intervención psicopedagógica en el ámbito formal, Intervención psicopedagógica en el ámbito socioeducativo y comunitario, Investigación psicopedagógica en el ámbito formal, o Investigación psicopedagógica en el ámbito socioeducativo y comunitario.

El trabajo final de master consiste en la realización de un proyecto o memoria individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del master de psicopedagogía. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de master concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el master universitario de Psicopedagogía el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

Trabajo Final

Los estudios de master concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el master universitario de Psicopedagogía el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de master consiste en la realización de un proyecto o memoria individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del master de psicopedagogía. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el máster de psicopedagogía se ofrece la posibilidad de realizar un trabajo final en alguno de los 4 ámbitos establecidos: Intervención psicopedagógica en el ámbito formal, Intervención psicopedagógica en el ámbito socioeducativo y comunitario, Investigación psicopedagógica en el ámbito formal, o Investigación psicopedagógica en el ámbito socioeducativo y comunitario. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere realizar su trabajo de final de MU. Para matricularse del trabajo final, previamente es necesario haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, información y gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y hace el seguimiento del proyecto y le asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una exposición del trabajo, que se lleva a cabo de manera síncrona ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que la evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria o proyecto final realizado y (3) la defensa del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, es necesario consultar el plan docente, en la Secretaría del Campus una vez se ha pedido el acceso al programa.

Consulta más detalles sobre el Trabajo Final.