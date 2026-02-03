Máster universitario Online en Psicopedagogía
Presentación
El nuevo máster online de Psicopedagogía responde a la creciente necesidad de profesionales con formación avanzada. El programa se centra en el asesoramiento para promover prácticas educativas basadas en la inclusión y la equidad. También potencia la personalización del aprendizaje y el enfoque competencial. Esta intervención se aplica tanto en centros educativos como en el ámbito local y comunitario.
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¿Por qué estudiar el máster universitario de Psicopedagogía de la UOC?
Este máster universitario de Psicopedagogía te formará para:
- Asesorar en el diseño, desarrollo y evaluación de ecosistemas de aprendizaje inclusivos, equitativos y personalizados en los ámbitos escolar y comunitario.
- Asesorar en la concreción del currículum y en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación competencial.
- Promover la inclusión y la personalización del aprendizaje.
- Utilizar las TIC y la IA de manera crítica para favorecer la inclusión y la mejora educativa bajo principios éticos.
- Fomentar el trabajo en red, el liderazgo de equipos y la autoregulación profesional.
Información importante si quieres acceder a la Bolsa de trabajo de personal docente en Cataluña:
Consulte las enseñanzas que puede impartir en función de su titulación haciendo clic en este enlace.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
10 mar 2027
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.