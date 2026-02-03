El precio por crédito así como el de la gestión de matrícula y del expediente está fijado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña mediante un Decreto que se aprueba cada curso académico. Dicho Decreto determina los precios públicos de los servicios académicos para las universidades públicas de Cataluña y la UOC.



El concepto de Herramientas y recursos para el aprendizaje corresponde a los contenidos y herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar las actividades de aprendizaje que la UOC pone al alcance de sus estudiantes desde las aulas y por medio de la Biblioteca y los entornos virtuales de aprendizaje. Pueden ser creados exprofeso por la UOC o bien externos, de propiedad ajena a la UOC con adquisición previa o gestión de derechos o licencias.

Se priorizan los recursos de aprendizaje digitales, pero algunos recursos de proveedores ajenos a la UOC solo están en soporte analógico. En este caso, están sometidos a un IVA del 4%, asociado al envío, a diferencia de los recursos digitales que están exentos. Si, excepcionalmente, hay que mandar los recursos en soporte físico, no hay costo añadido.

El concepto de Servicios de soporte al aprendizaje corresponde al mantenimiento de todos los servicios indispensables para el desarrollo de la docencia, de las infraestructuras físicas y tecnológicas y la atención personalizada que la UOC pone a disposición del estudiante a lo largo del semestre (entorno virtual, pruebas de evaluación, etc.).

Consultar los apartados Descuentos e Incrementos de vuestro programa para obtener el detalle de otras particularidades que pueden hacer variar el precio. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.