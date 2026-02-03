Detalle de precios de másters universitarios
La matrícula de las asignaturas que forman parte de un plan de estudios de máster universitario se formaliza de forma semestral.
La UOC tiene la voluntad de facilitar el acceso a la universidad al máximo número de personas; por ello, en el caso de los grados y másteres universitarios, tú decides el número de asignaturas de las que te matriculas.
Para saber el precio de los estudios, consulta la página específica del programa que quieras cursar.
¿Cómo se calcula el precio de la matrícula en la UOC?
El precio se compone de una parte fija (cada vez que el estudiante se matricula) y una parte variable (en función del número de créditos de los que se matricula).
En las titulaciones universitarias oficiales del Espacio Europeo de Educación Superior, la unidad de medida de las asignaturas es el crédito. Un crédito equivale a 25 horas e incluye tanto las horas destinadas a enseñanzas teóricas y prácticas como otras actividades académicas que el estudiante debe realizar para superar la asignatura de forma satisfactoria.
Precios vigentes para el curso académico 2026-2027 (sujetos a revisión anual)
Precios para estudiantes con nacionalidad fuera de la Unión Europea sin residencia en España. Tendrán la misma consideración que los países de la UE: Andorra, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Los estudiantes con nacionalidad de fuera de la Unión Europea sin residencia en el Estado español no pueden beneficiarse de la subvención pública, motivo por el cual los precios indicados en las tablas deben multiplicarse por 1,45.
|Precio fijo (por matrícula)
|Precio
|Gestión de la matrícula y del expediente
|54,54€
|Servicios de apoyo al aprendizaje
|122,44€
|Precio variable (por crédito)
|Precio
|Precio del crédito con bonificación UOC para másters no habilitantes
|25,82 €
|Precio del crédito para másters habilitantes y Máster Universitario de Ingeniería Informática
|20,42 €
|Herramientas y recursos para el aprendizaje
|18,30 €
El precio por crédito así como el de la gestión de matrícula y del expediente está fijado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña mediante un Decreto que se aprueba cada curso académico. Dicho Decreto determina los precios públicos de los servicios académicos para las universidades públicas de Cataluña y la UOC.
El concepto de Herramientas y recursos para el aprendizaje corresponde a los contenidos y herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar las actividades de aprendizaje que la UOC pone al alcance de sus estudiantes desde las aulas y por medio de la Biblioteca y los entornos virtuales de aprendizaje. Pueden ser creados exprofeso por la UOC o bien externos, de propiedad ajena a la UOC con adquisición previa o gestión de derechos o licencias.
Se priorizan los recursos de aprendizaje digitales, pero algunos recursos de proveedores ajenos a la UOC solo están en soporte analógico. En este caso, están sometidos a un IVA del 4%, asociado al envío, a diferencia de los recursos digitales que están exentos. Si, excepcionalmente, hay que mandar los recursos en soporte físico, no hay costo añadido.
El concepto de Servicios de soporte al aprendizaje corresponde al mantenimiento de todos los servicios indispensables para el desarrollo de la docencia, de las infraestructuras físicas y tecnológicas y la atención personalizada que la UOC pone a disposición del estudiante a lo largo del semestre (entorno virtual, pruebas de evaluación, etc.).
Consultar los apartados Descuentos e Incrementos de vuestro programa para obtener el detalle de otras particularidades que pueden hacer variar el precio. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
Descuentos
Situaciones específicas
Descuento para estudiantes con discapacidad, familia numerosa, matrícula de honor o víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja.
Matrícula anticipada
Hasta el 8 % de descuento en el precio total de la matrícula de grados y másteres universitarios.
Comunidad UOC
Hasta el 7 % de descuento en el precio de la matrícula para los miembros de la comunidad UOC.