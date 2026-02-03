Máster universitario Online en Ingeniería Informática
Presentación
El máster online universitario de Ingeniería Informática de la UOC te permite profundizar en el estado de la cuestión actual de los distintos ámbitos de especialización de la informática. Te ofrece una visión global que te permitirá tanto proponer soluciones innovadoras a los retos tecnológicos como ocupar cargos de responsabilidad en torno a la función informática.
Estudios que te preparan para tus retos profesionales.
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13 de julio a las 19 h.
¿Por qué estudiar el máster universitario de Ingeniería Informática en la UOC?
Si estudias el máster universitario de Ingeniería Informática, obtendrás:
Conocimientos avanzados en inteligencia artificial, desarrollo para dispositivos móviles, computación distribuida, ciberseguridad, visualización de datos, usabilidad o dirección de proyectos, entre otros.
Práctica con software de algunos de estos ámbitos en nuestros laboratorios virtuales.
Reconocimiento para el ejercicio de la profesión de ingeniero informático y posibilidad de colegiarte, porque sigue las recomendaciones del Consejo de Universidades para títulos oficiales habilitantes.
Conocimientos avanzados en inteligencia artificial, desarrollo para dispositivos móviles, computación distribuida, ciberseguridad, visualización de datos, usabilidad o dirección de proyectos, entre otros.
Práctica con software de algunos de estos ámbitos en nuestros laboratorios virtuales.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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90
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.