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Màster universitari Online en Enginyeria Informàtica

Presentació

El màster universitari online d'Enginyeria Informàtica de la UOC et permet aprofundir en l'estat de la qüestió actual dels diferents àmbits d'especialització de la informàtica. T'ofereix una visió global que t'ha de permetre tant proposar solucions innovadores als reptes tecnològics com ocupar càrrecs de responsabilitat entorn de la funció informàtica.
Titulacions oficials UOC

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Més informació

 

Sessió informativa del màster d'Enginyeria Informàtica

Connecta't online i en directe.
13 de juliol a les 18 h.

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Per què estudiar el màster universitari d'Enginyeria Informàtica a la UOC?

Si estudies el màster universitari d'Enginyeria Informàtica, obtindràs:

  • Coneixements avançats en intel·ligència artificial, desenvolupament per a dispositius mòbils, computació distribuïda, ciberseguretat, visualització de dades, usabilitat o direcció de projectes, entre altres.

  • Pràctica amb programari d'alguns d'aquests àmbits en els nostres laboratoris virtuals.

Reconeixement per a l'exercici de la professió d'enginyer informàtic i possibilitat de col·legiar-te, perquè segueix les recomanacions del Consell d'Universitats per a títols oficials habilitants.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 90

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sessió informativa del màster video link

Sessió informativa del màster

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Pla d'estudis

90
ECTS
78
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

 

Semestres (inici al setembre)

 

Semestres (inici al febrer)

Càrrega lectiva

El màster universitari d'Enginyeria Informàtica té una càrrega lectiva total de 90 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per adquirir les competències associades a l'assignatura. Un crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de feina de l'estudiant.

En funció de la via d'accés, cal cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS com a complements de formació. [ Per a més informació, es pot consultar l'apartat Requisits d'accés i titulació.

 

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari d'Enginyeria Informàtica, el treball final té 12 crèdits ECTS i consisteix en l'elaboració d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits al màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per acabar el programa, i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Per aquest motiu, per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat 60 crèdits ECTS.

En el màster universitari d'Enginyeria Informàtica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en alguna de les diverses àrees temàtiques establertes. En el moment de la matrícula, l'estudiant ha de triar l'àmbit de coneixement sobre el qual vol fer el treball final de màster. En algunes àrees, el tema del treball és proposat per l'equip docent; en altres, el pot proposar el mateix estudiant. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

Treball final


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari d'Enginyeria Informàtica, el treball final té 12 crèdits ECTS i consisteix en l'elaboració d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits al màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per acabar el programa, i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Per aquest motiu, per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat 60 crèdits ECTS.

En el màster universitari d'Enginyeria Informàtica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en alguna de les diverses àrees temàtiques establertes. En el moment de la matrícula, l'estudiant ha de triar l'àmbit de coneixement sobre el qual vol fer el treball final de màster. En algunes àrees, el tema del treball és proposat per l'equip docent; en altres, el pot proposar el mateix estudiant. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que ofereix l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fer el seguiment del projecte, a més d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes següents: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en què l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de cinc parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria del treball, (3) el producte dut a terme, (4) la presentació i exposició del treball, i (5) la resposta a les preguntes de la comissió d'avaluació durant la defensa.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent al Campus Virtual un cop s'hagi demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Recursos per a l'aprenentatge

El màster universitari d'Enginyeria Informàtica de la UOC utilitza una gran diversitat d'eines i tecnologies avançades, com les que fan servir avui dia els enginyers informàtics. Per exemple:

  • Maquinari i programari per a pràctiques de computació d'altes prestacions (clúster dedicat) i de sistemes distribuïts (Cloud d'Amazon, PlanetLab).

  • Llenguatges de programació més utilitzats (C, Java, Python).

  • Sistemes NoSQL i MongoDB.

  • Base de dades de Gartner.

En funció de les exigències de rendiment del programari, algunes aplicacions es poden baixar a l'ordinador de l'estudiant o es pot accedir, des de la mateixa aula, a màquines virtuals.

Durada

El màster universitari d'Enginyeria Informàtica s'ha dissenyat per poder-se cursar en un any i mig (tres semestres a temps complet) o en dos anys i mig (cinc semestres a temps parcial). Amb tot, no hi ha una durada màxima per acabar la titulació.

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC et permet ajustar la durada i el ritme dels estudis, segons les possibilitats de dedicació i la disponibilitat de temps que tinguis.

D'aquesta manera, pots decidir cada quadrimestre les assignatures que vols cursar. Per poder-ho fer, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a la teva disposició un tutor que t'ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Complements de formació

Els complements de formació són assignatures de nivell de grau que, en algunes vies d’accés, cal cursar addicionalment per assegurar un nivell mínim per iniciar el màster. Per a més informació, respecte a les vies d’accés, es pot consultar l'apartat Requisits d'accés i titulació.

No es requereix cap complement de formació per a aquelles persones que posseeixin una titulació oficial espanyola (grau, llicenciatura, enginyeria tècnica, diplomatura o segon cicle) en enginyeria informàtica.

Sí que hauran de cursar complements de formació les persones que accedeixin al màster com a::

  • Titulades en graus o enginyeries de telecomunicació, que han de cursar entre 12 i 18 ECTS de complements de formació.
  • Titulades en àmbits molt especialitzats d’informàtica, com, per exemple, graus en desenvolupament de programari, que han de cursar fins a 18 ECTS.
  • Titulades en graus de ciència de dades.

Complements de formació


Els complements de formació són assignatures de nivell de grau que, en algunes vies d’accés, cal cursar addicionalment per assegurar un nivell mínim per iniciar el màster. Per a més informació, respecte a les vies d’accés, es pot consultar l'apartat Requisits d'accés i titulació.

No es requereix cap complement de formació per a aquelles persones que posseeixin una titulació oficial espanyola (grau, llicenciatura, enginyeria tècnica, diplomatura o segon cicle) en enginyeria informàtica.

Sí que hauran de cursar complements de formació les persones que accedeixin al màster com a::

  • Titulades en graus o enginyeries de telecomunicació, que han de cursar entre 12 i 18 ECTS de complements de formació.
  • Titulades en àmbits molt especialitzats d’informàtica, com, per exemple, graus en desenvolupament de programari, que han de cursar fins a 18 ECTS.
  • Titulades en graus de ciència de dades. En aquest cas, només tenen accés al màster si, un cop analitzada la titulació per part de la Comissió d'Admissió (liderada per la direcció del programa), es determina que amb només 18 ECTS addicionals de complements de formació es garanteix la base de coneixements, habilitats i competències necessaris per cursar el màster. 
  • Titulades (nivell de grau universitari) en els àmbits d'enginyeria, física, matemàtiques, bioquímica o multimèdia, sempre que, addicionalment, tinguin estudis inacabats de nivell de grau d'enginyeria informàtica (amb un mínim de 36 crèdits ECTS aprovats). En aquest cas, poden demanar l'admissió al màster. Aquesta admissió queda supeditada al nombre de crèdits de complements de formació necessaris per assolir el perfil d'entrada, que no pot superar, en cap cas, els 18 ECTS. En el cas que s'hagin de cursar més ECTS de complements de formació, aquestes persones no tindran accés al màster(*).

El conjunt d’assignatures de complements de formació es detallen a continuació. En funció de la via d’accés, segons acabem de dir, caldrà cursar un subconjunt de com a màxim 18 ECTS.

  • Enginyeria del programari (6 ECTS)
  • Intel·ligència artificial (6 ECTS)
  • Xarxes i aplicacions d'internet (6 ECTS)
  • Estadística (6 ECTS)
  • Sistemes operatius (6 ECTS)
  • Estructura de computadors (6 ECTS)

 

Els complements de formació caldrà cursar-los obligatòriament el primer curs acadèmic.

(*) Per aquelles persones titulades en aquests àmbits que no tinguin estudis del grau en enginyeria informàtica o no en tinguin suficients,, posem a la seva disposició  el ”Curs preparatori d'accés al màster d'enginyeria informàtica” que dona aquesta base de coneixements addicionals imprescindibles en enginyeria informàtica.Per accedir a aquest curs preparatori, cal que sol·licitis l'accés al màster per tal que el tutor et pugui assessorar en la matrícula d'aquest curs.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en TIC
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de les TIC: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en les TIC i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.
Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Professorat

Direcció de programa

  • Josep Maria Marco Simó
    Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya. Docent en l’àmbit de management de TI (especialment en Gestió de Projectes i Aprovisionament de TI) i en fonaments de ciencia de dades. La seva recerca se centra en la provisió de serveis, sistemes i tecnologies de la informació (SSTI), i en la gestió de la relació amb proveïdors d’SSTI, especialment en el sector públic.
Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Sortides professionals

Sortides professionals

Les persones que acabin el màster universitari d'Enginyeria Informàtica de la UOC podran dur a terme la seva activitat tant en l'àmbit de la direcció de les TIC (estratègica i operativa) com en l'àmbit del desenvolupament tècnic i científic. Podran accedir, entre altres, a les professions i els rols següents:

  • Director/a TIC, com a líder de projectes, equips i organitzacions del sector TIC.

  • Enginyer/a de programari, per gestionar el procés de desenvolupament d'aplicacions amb l'objectiu de garantir-ne la qualitat i la usabilitat, i assegurar la satisfacció dels usuaris.

  • Arquitecte/a de sistemes, per dissenyar aplicacions distribuïdes o avaluar el rendiment de xarxes i sistemes.

  • Consultor/a de sistemes d'informació, per assessorar sobre estratègia en tecnologies de la informació, la distribució de continguts multimèdia a internet o la gestió de la seguretat informàtica.

  • Desenvolupador/a d'aplicacions i sistemes de seguretat per a dispositius mòbils, mitjançant les tecnologies més actuals.

Sortides professionals


Les persones que acabin el màster universitari d'Enginyeria Informàtica de la UOC podran dur a terme la seva activitat tant en l'àmbit de la direcció de les TIC (estratègica i operativa) com en l'àmbit del desenvolupament tècnic i científic. Podran accedir, entre altres, a les professions i els rols següents:

  • Director/a TIC, com a líder de projectes, equips i organitzacions del sector TIC.

  • Enginyer/a de programari, per gestionar el procés de desenvolupament d'aplicacions amb l'objectiu de garantir-ne la qualitat i la usabilitat, i assegurar la satisfacció dels usuaris.

  • Arquitecte/a de sistemes, per dissenyar aplicacions distribuïdes o avaluar el rendiment de xarxes i sistemes.

  • Consultor/a de sistemes d'informació, per assessorar sobre estratègia en tecnologies de la informació, la distribució de continguts multimèdia a internet o la gestió de la seguretat informàtica.

  • Desenvolupador/a d'aplicacions i sistemes de seguretat per a dispositius mòbils, mitjançant les tecnologies més actuals.

  • Científic/a de la computació, per desenvolupar aplicacions de càlcul paral·lel intensiu i simulacions de sistemes reals, aplicar tècniques d'intel·ligència artificial a la resolució de problemes complexos, o explotar i visualitzar grans volums de dades.

Objectius

L'objectiu formatiu principal del màster universitari d'Enginyeria Informàtica de la UOC és preparar l'estudiantat per poder exercir la professió d'enginyer informàtic, d'acord amb les recomanacions del Consell d'Universitats pel que fa a títols oficials habilitants. Aquest objectiu principal es concreta en dos objectius secundaris: 

  1. La formació en aspectes de direcció de les TIC, tant en la part més estratègica com en la part més operacional, incloent-hi la direcció d'equips de persones i de projectes complexos.

  2. L'aprofundiment en diferents àmbits tecnològics i en la seva integració com un tot en la proposta, el disseny i la implantació de solucions TIC. Aquests àmbits tecnològics inclouen l'enginyeria del programari i la usabilitat; la intel·ligència artificial, la simulació i la visualització de dades; la ciberseguretat i la distribució de continguts, i la computació distribuïda i d'altes prestacions, a més de la de dispositius mòbils.

Objectius


L'objectiu formatiu principal del màster universitari d'Enginyeria Informàtica de la UOC és preparar l'estudiantat per poder exercir la professió d'enginyer informàtic, d'acord amb les recomanacions del Consell d'Universitats pel que fa a títols oficials habilitants. Aquest objectiu principal es concreta en dos objectius secundaris: 

  1. La formació en aspectes de direcció de les TIC, tant en la part més estratègica com en la part més operacional, incloent-hi la direcció d'equips de persones i de projectes complexos.

  2. L'aprofundiment en diferents àmbits tecnològics i en la seva integració com un tot en la proposta, el disseny i la implantació de solucions TIC. Aquests àmbits tecnològics inclouen l'enginyeria del programari i la usabilitat; la intel·ligència artificial, la simulació i la visualització de dades; la ciberseguretat i la distribució de continguts, i la computació distribuïda i d'altes prestacions, a més de la de dispositius mòbils.

Els objectius formatius es plantegen per ser aplicats tenint en compte aspectes ètics i de sostenibilitat. Així mateix, capaciten l'estudiant per oferir, en l'acció professional, una visió àmplia i innovadora de les tecnologies necessàries per construir les millors solucions, tant per a una organització i els seus grups d'interès com per a la societat en general, en què les TIC tenen una presència massiva en tots els àmbits.

 

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster universitari d'Enginyeria Informàtica s'adreça a estudiants que vulguin dur a terme la seva carrera professional en el món de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquesta titulació complementa i amplia la formació del grau d'Enginyeria Informàtica, amb una atenció especial a la feina en contextos amplis i multidisciplinaris. Les persones de perfil tècnic poden actualitzar els seus coneixements i assolir capacitats per ocupar càrrecs de responsabilitat dins d'organitzacions TIC.

A més, el màster universitari d'Enginyeria Informàtica dona accés a programes oficials de doctorat. Això vol dir que aquest programa també s'adreça a persones interessades a fer una carrera de recerca en l'àmbit de la informàtica.

Resultats d'aprenentatge

El màster d'Enginyeria Informàtica de la UOC compleix les recomanacions del Consell d'Universitats sobre el disseny de títols oficials de màster en l'àmbit de l'enginyeria informàtica (Resolució de 8 de juny de 2009 de la Secretaria General d'Universitats).

El màster universitari d'Enginyeria Informàtica permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Coneixements o continguts (knowledge)

En acabar el màster universitari, l'estudiant haurà adquirit les competències següents:

  • Demostrar una comprensió profunda i crítica del caràcter i la relació dels processos necessaris per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, els sistemes, els serveis, les aplicacions i els productes informàtics.

  • Mostrar un domini crític del procés de direcció i gestió de la fabricació i posada en marxa d'equips i sistemes informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

Resultats d'aprenentatge


El màster d'Enginyeria Informàtica de la UOC compleix les recomanacions del Consell d'Universitats sobre el disseny de títols oficials de màster en l'àmbit de l'enginyeria informàtica (Resolució de 8 de juny de 2009 de la Secretaria General d'Universitats).

El màster universitari d'Enginyeria Informàtica permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Coneixements o continguts (knowledge)

En acabar el màster universitari, l'estudiant haurà adquirit les competències següents:

  • Demostrar una comprensió profunda i crítica del caràcter i la relació dels processos necessaris per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, els sistemes, els serveis, les aplicacions i els productes informàtics.

  • Mostrar un domini crític del procés de direcció i gestió de la fabricació i posada en marxa d'equips i sistemes informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

  • Dominar críticament la legislació, les normatives i la deontologia professional aplicables a l'exercici de la professió de l'enginyeria informàtica.

  • Demostrar un domini del funcionament i la interrelació dels mecanismes de gestió, certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.

  • Mostrar un coneixement profund i aplicat del disseny, la configuració i el funcionament de sistemes operatius i servidors, i de les aplicacions i els sistemes basats en computació distribuïda.

  • Dominar els processos de modelatge, disseny, definició d'arquitectures, configuració, manteniment i administració tecnològica d'aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.

  • Mostrar un domini profund del funcionament i l'organització d'internet, les tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, el programari intermediari i els serveis.

  • Demostrar la comprensió profunda i crítica del procés de determinació de les necessitats d'informació en un context determinat i del procés de construcció del sistema d'informació derivat.

  • Dominar els processos avançats de computació d'altes prestacions i aplicar mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.

  • Dominar els processos de disseny i desenvolupament de sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats, ubics i mòbils.

  • Demostrar un domini del funcionament dels mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.

  • Demostrar la comprensió profunda i crítica dels processos per a la creació i l'explotació d'entorns virtuals, i per a la creació, la gestió i la distribució de continguts multimèdia, basats en metodologies, tècniques i disposicions de computació gràfica.

  • Dominar críticament els principis de conceptualització, disseny, desenvolupament i avaluació de la interacció entre persona i ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.

  • Dominar l'anàlisi, la selecció i l'aplicació o el desplegament de les tècniques i les eines de mercat de prevenció, protecció i detecció d'atacs a un sistema informàtic.

  • Demostrar un domini dels processos per identificar, examinar i avaluar els riscos principals d'un domini informàtic, i dissenyar estratègies per gestionar-los.

  • Dominar les tècniques i els models per a la visualització de dades que permetin transmetre, de manera adequada al públic, la informació o els resultats d'un projecte de ciència de dades.

     

Habilitats o destreses (skills)

En acabar el màster universitari, l'estudiant haurà adquirit les competències següents:

  • Dissenyar productes, serveis, processos o instal·lacions en els diferents àmbits de l'enginyeria informàtica, complint les normatives vigents, assegurant la qualitat del servei, i respectant els principis de sostenibilitat i ètics.

  • Dirigir, gestionar o coordinar projectes en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica d'acord amb els principis ètics, de qualitat i de sostenibilitat.

  • Exercir la direcció general, la direcció tècnica i la direcció de projectes de recerca, de desenvolupament i d'innovació en empreses i centres tecnològics de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, d'acord amb els principis ètics, de qualitat i de sostenibilitat.

  • Aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, la regulació i la normalització de la informàtica, d'acord amb els principis de comportament ètic.

  • Comunicar, oralment i per escrit, les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

  • Utilitzar el modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria informàtica.

  • Desenvolupar els processos de direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

  • Desenvolupar els processos de planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica, d'acord amb els criteris ètics, de qualitat i de sostenibilitat, i en entorns de treball multidisciplinaris.

 

Competències (competences)

En acabar el màster universitari, l'estudiant haurà adquirit les competències següents:

  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per millorar aquestes pràctiques.

  • Integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria informàtica, amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

  • Posar en pràctica un aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

  • Elaborar, presentar i defensar un projecte integral d'enginyeria informàtica de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències adquirides en l'ensenyament.

  • Idear i proposar solucions originals, a partir dels coneixements, en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

  • Resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i integrar coneixements.

  • Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris d'acord amb els principis de comportament ètic.

 

Competències pròpies de la UOC

  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

  • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Requisits d'accés

Requisits acadèmics

Per accedir directament al màster universitari d'Enginyeria Informàtica cal estar en disposició d'un dels títols següents:

  • Grau d'Enginyeria Informàtica o Llicenciatura en Enginyeria Informàtica (nivell 2 del MECES).

  • Enginyeria tècnica informàtica (qualsevol especialitat), o Diplomatura en informàtica (qualsevol especialitat) (nivell 2 del MECES).

  • Segon cicle d'Enginyeria Informàtica (nivell 3 del MECES).

Qui estigui en possessió d'algun títol especialitzat de l'àmbit de l'enginyeria informàtica i de sistemes diferent dels anteriors (com per exemple, un grau de desenvolupament del programari) també pot accedir al màster, tot i que haurà de cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de Complements de formació.

Requisits acadèmics


Per accedir directament al màster universitari d'Enginyeria Informàtica cal estar en disposició d'un dels títols següents:

  • Grau d'Enginyeria Informàtica o Llicenciatura en Enginyeria Informàtica (nivell 2 del MECES).

  • Enginyeria tècnica informàtica (qualsevol especialitat), o Diplomatura en informàtica (qualsevol especialitat) (nivell 2 del MECES).

  • Segon cicle d'Enginyeria Informàtica (nivell 3 del MECES).

Qui estigui en possessió d'algun títol especialitzat de l'àmbit de l'enginyeria informàtica i de sistemes diferent dels anteriors (com per exemple, un grau de desenvolupament del programari) també pot accedir al màster, tot i que haurà de cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de Complements de formació.

També pot accedir al màster universitari d'Enginyeria Informàtica de la UOC qui estigui en disposició d'un dels títols següents. En aquests casos, caldrà cursar complements de formació:

  • Persones titulades en graus o enginyeries de telecomunicació, que han de cursar entre 12 i 18 ECTS de complements de formació.

  • Persones titulades en graus de ciència de dades. En aquest cas, només tenen accés al màster si, un cop analitzada la titulació per part de la Comissió d'Admissió (liderada per la direcció del programa), es determina que amb només 18 ECTS addicionals de complements de formació es garanteix la base de coneixements, habilitats i competències necessaris per cursar el màster. En cas que s'hagin de cursar més ECTS de complements de formació, aquestes persones no tindran accés al màster.

Amb caràcter excepcional, hi poden accedir les persones titulades (nivell de grau universitari) en els àmbits d'enginyeria, física, bioquímica, multimèdia i matemàtiques, sempre que, addicionalment, tinguin estudis inacabats d'enginyeria informàtica (amb un mínim de 36 crèdits ECTS aprovats). En aquest cas, poden demanar l'admissió al màster i el tutor els assessorarà sobre la viabilitat o no de l’accés. També poden demanar aquest assesorament del tutor en el cas que no tinguin estudis del grau en enginyeria informàtica perquè poden fer el Curs preparatori d'accés al màster d'enginyeria informàtica que dona aquesta base de coneixements addicionals imprescindibles en enginyeria informàtica. 

 

 

Criteris d'admissió

En cas de no disposar de cap de les titulacions que donen accés directe aquest màster, però sí d'una titulació d'enginyeria, matemàtiques, física o multimèdia, la UOC ofereix el : 

  • Curs preparatori d'accés al màster universitari d’Enginyeria Informàtica

Un cop superat el curs, l'estudiantat podrà tornar a demanar l'accés i l'admissió al màster.

Per poder accedir a aquest curs preparatori, cal que sol·licitis l’accés al màster per tal que el tutor t'assessori.

Perfil d'ingrés recomanat

Les titulacions d'ingrés recomanat són les titulacions oficials espanyoles (grau, enginyeria tècnica o segon cicle) d'enginyeria informàtica. Les persones que tinguin aquestes titulacions no han de cursar cap complement de formació.

Només en alguns casos en què la titulació cursada en aquest àmbit estigui molt especialitzada en algun dels camps de l'enginyeria informàtica (com ara el desenvolupament del programari), pot ser necessari cursar fins a 18 ECTS de complements de formació.

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 
Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.
90 Crèdits
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 90 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1,5 anys)5.790 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (3 anys)6.580€ Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per facilitar la incorporació i l'assessorament a l'estudiantat, les matrícules efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de "Recursos per a l'aprenentatge" i "Serveis de suport a l'aprenentatge". En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10% de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

 

Beca Caixa Enginyers

La Universitat Oberta de Catalunya, en col·laboració amb Fundació Caixa Enginyers convoca 2 beques de matrícula per un import de 3000 € cada una per a cursar el Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació o el Màster universitari en Enginyeria Informàtica el curs 2023-2024.

Informació de la beca

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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