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Propera inscripció: octubre

Màster universitari Online en Psicopedagogia

Presentació

El nou màster online de Psicopedagogia respon a la creixent necessitat de professionals amb formació avançada. El programa se centra en l’assessorament per promoure pràctiques educatives basades en la inclusió i l’equitat. També potencia la personalització de l’aprenentatge i l’enfocament competencial. Aquesta intervenció s’aplica tant en centres educatius com en l’àmbit local i comunitari.
El teu màster, per menys de 2.600 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu màster.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en educació”

Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar el màster universitari de Psicopedagogia de la UOC?

Aquest màster universitari de Psicopedagogia et formarà per:

  • Assessorar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’ecosistemes d’aprenentatge inclusius, equitatius i personalitzats en els àmbits escolar i comunitari.
  • Assessorar en la concreció del currículum i en els processos d’ensenyament, aprenentatge i avaluació competencial.
  • Promoure la inclusió i la personalització de l’aprenentatge. 
  • Utilitzar les TIC i la IA de manera crítica per afavorir la inclusió i la millora educativa sota principis ètics
  • Fomentar el treball en xarxa, el lideratge d'equips i l'autoregulació professional.

Informació important si vols accedir a la Borsa de treball de personal docent a Catalunya: 

Consulteu els ensenyaments que podeu impartir en funció de la vostra titulació fent clic en aquest enllaç.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    10 març 2027

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Psicopedagogia

Pla d'estudis

60
ECTS
10
ECTS
Optativa
35
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final
9
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Assignatures obligatòries
Crèdits
Pràctica psicopedagògica i currículum inclusiu
5
Pràctica psicopedagògica i l'aprenentatge competencial
5
Escola i comunitat
5
Avaluació i intervenció psicopedagògica
5
Inclusió i necessitats específiques de suport educatiu
5
Recerca aplicada a la millora de la pràctica professional
5
Personalització de l'aprenentatge
5
Pràcticum
9
Treball final de màster
6

 

Assignatures optatives
Crèdits
Projectes i plans de centre des d'una perspectiva psicopedagògica
5
Avaluació i intervenció psicopedagògica en trastorns del desenvolupament, de l'aprenentatge i de la conducta
5
Avaluació i intervenció psicopedagògica en discapacitat intel·lectual, motriu i sensorial
5
Intervenció psicopedagògica en contextos de diversitat cultural
5
Intervenció psicopedagògica en relació amb infància en situació de vulnerabilitat
5
Intervenció psicopedagògica davant situacions crítiques o d'emergència
5

 

 

Planificació en un any

Semestre 1
Tipologia i crèdits
Pràctica psicopedagògica i currículum inclusiu
Obligatòria
5
Pràctica psicopedagògica i l'aprenentatge competencial
Obligatòria
5
Escola i comunitat
Obligatòria
5
Avaluació i intervenció psicopedagògica
Obligatòria
5
Inclusió i necessitats específiques de suport educatiu
Obligatòria
5
Recerca aplicada a la millora de la pràctica professional
Obligatòria
5
TOTAL SEMESTRE 1
30 ECTS

 

Semestre 2
Tipologia i crèdits
Personalització de l'aprenentatge
Obligatòria
5
Optativa 1
Optativa
5
Optativa 2
Optativa
5
Pràcticum
Obligatòria
9
Treball final de màster
Obligatòria
6
TOTAL SEMESTRE 2
30 ECTS

 

Planificació en un any i mig

Semestre 1
Tipologia i crèdits
Pràctica psicopedagògica i currículum inclusiu
Obligatòria
5
Inclusió i necessitats específiques de suport educatiu
Obligatòria
5
Escola i comunitat
Obligatòria
5
Avaluació i intervenció psicopedagògica
Obligatòria
5
TOTAL SEMESTRE 1
20 ECTS

 

Semestre 2
Tipologia i crèdits
Pràctica psicopedagògica i l'aprenentatge competencial
Obligatòria
5
Recerca aplicada a la millora de la pràctica professional
Obligatòria
5
Personalització de l'aprenentatge
Obligatòria
5
Optativa 1
Optativa
5
TOTAL SEMESTRE 2
20 ECTS

 

Semestre 3
Tipologia i crèdits
Optativa 2
Optativa
5
Pràcticum
Obligatòria
9
Treball final de màster
Obligatòria
6
TOTAL SEMESTRE 3
20 ECTS

 

Planificació en dos anys

Semestre 1
Tipologia i crèdits
Pràctica psicopedagògica i currículum inclusiu
Obligatòria
5
Inclusió i necessitats específiques de suport educatiu
Obligatòria
5
Avaluació i intervenció psicopedagògica
Obligatòria
5
TOTAL SEMESTRE 1
15 ECTS

 

Semestre 2
Tipologia i crèdits
Escola i comunitat
Obligatòria
5
Pràctica psicopedagògica i l'aprenentatge competencial
Obligatòria
5
Recerca aplicada a la millora de la pràctica professional
Obligatòria
5
TOTAL SEMESTRE 2
15 ECTS

 

Semestre 3
Tipologia i crèdits
Personalització de l'aprenentatge
Obligatòria
5
Optativa 1
Optativa
5
Optativa 2
Optativa
5
TOTAL SEMESTRE 3
15 ECTS

 

Semestre 4
Tipologia i crèdits
Pràcticum
Obligatòria
9
Treball final de màster
Obligatòria
6
TOTAL SEMESTRE 4
15 ECTS

Càrrega lectiva

Per a l'obtenció del títol és necessari haver superat 60 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en diferents blocs:

  • 35 crèdits ECTS d’assignatures obligatòries
  • 10 crèdits ECTS d’assignatures optatives
  • 9 crèdits ECTS de pràctiques externes
  • 6 crèdits ECTS corresponents al Treball final de màster

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaObligatòria

Durada

9 crèdits ECTS, que equivalen a 225 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial.

Requisits

Cal haver superat 25 crèdits obligatoris. Cal cursar les hores presencials durant tot el semestre, sense compactar-les.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic. La tasca d'aquests dos tutors és assegurar que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques.

Pràctiques


Tipologia de l'assignaturaObligatòria

Durada

9 crèdits ECTS, que equivalen a 225 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial.

Requisits

Cal haver superat 25 crèdits obligatoris. Cal cursar les hores presencials durant tot el semestre, sense compactar-les.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic. La tasca d'aquests dos tutors és assegurar que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball Final

Els estudis de màster conclouen amb l’elaboració d’un treball final. En el màster universitari de Psicopedagogia el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de màster consisteix en la realització d’un projecte o memòria individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster de psicopedagogia. És una assignatura que l’estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l’avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d’aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster de psicopedagogia s’ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels 4 àmbits establerts: Intervenció psicopedagògica en l'àmbit formal, Intervenció psicopedagògica en l'àmbit socioeducatiu i comunitari, Investigació psicopedagògica en l'àmbit formal, o Investigació psicopedagògica en l'àmbit socioeducatiu i comunitari. L’estudiant haurà de triar l’àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de MU.

Treball Final


Els estudis de màster conclouen amb l’elaboració d’un treball final. En el màster universitari de Psicopedagogia el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de màster consisteix en la realització d’un projecte o memòria individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster de psicopedagogia. És una assignatura que l’estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l’avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d’aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster de psicopedagogia s’ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels 4 àmbits establerts: Intervenció psicopedagògica en l'àmbit formal, Intervenció psicopedagògica en l'àmbit socioeducatiu i comunitari, Investigació psicopedagògica en l'àmbit formal, o Investigació psicopedagògica en l'àmbit socioeducatiu i comunitari. L’estudiant haurà de triar l’àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de MU. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l’equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l’orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l’acompanyament necessari per tal que l’estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l’encarregat d’orientar l’estudiant i fa el seguiment del projecte i l’assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l’estudiant ha defer una exposició del treball, que es porta a terme de manera síncrona davant una comissió d’avaluació formada per tres membres, que l’avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l’elaboració del treball, (2) la memòria o projecte final realitzat i (3) la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s’ha demanat l’accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Durada

El màster universitari de Psicopedagogia té una durada mínima estimada d’un any acadèmic distribuït en 2 semestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC et permet ajustar la durada i el ritme dels teus estudis, segons les possibilitats de dedicació i la disponibilitat de temps que tinguis.

D'aquesta manera, podràs decidir cada semestre les assignatures que vols cursar. Per a això, en el moment de formalitzar la teva matrícula, la UOC posa a la teva disposició un tutor que t’ofereix assistència directa i l'assessorament que necessitis.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en educació
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de l'educació: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'educació i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Psicopedagogia

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Psicopedagogia

Professorat

Direcció dels estudis

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedràtic de l'àrea de Teoria i Història de l'Educació. Doctor en Pedagogia (UB). Ha estat educador social en el sector de persones amb diversitat funcional, en protecció a la infància i en programes comunitaris. Investigador del LES. És professor de la UOC des de l'any 2004, on imparteix docència en el grau d'Educació Social, el Màster de Psicopedagogia i el Doctorat en Educació i TIC (e-learning). Entre d'altres és autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicacions UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Màster universitari en Psicopedagogia

Sortides professionals

Sortides professionals

ATENCIÓ! Les sortides professionals d'aquest màster són determinades per la titulació de grau amb la que s'hagi accedit. Cal consultar amb el Departament d'Educació de la comunitat autònoma per tal de conèixer els detalls.

Perfils professionals:

  • El màster de Psicopedagogia ofereix una formació avançada orientada a l’avaluació, l’orientació, l’assessorament i la intervenció en contextos educatius i socioeducatius, amb una atenció especial a la inclusió i a la diversitat.
  • Les persones titulades adquireixen una formació especialitzada que els proporciona les competències necessàries per analitzar, dissenyar i desenvolupar actuacions orientades a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge en diferents contextos.

Àmbits d’actuació professional

  • Les persones titulades en el màster poden desenvolupar funcions vinculades a:
  • Assessorament i orientació educativa: disseny, implementació i avaluació de programes educatius inclusius, així com planificació de currículums adaptats i estratègies d’atenció a la diversitat.

Sortides professionals


ATENCIÓ! Les sortides professionals d'aquest màster són determinades per la titulació de grau amb la que s'hagi accedit. Cal consultar amb el Departament d'Educació de la comunitat autònoma per tal de conèixer els detalls.

Perfils professionals:

  • El màster de Psicopedagogia ofereix una formació avançada orientada a l’avaluació, l’orientació, l’assessorament i la intervenció en contextos educatius i socioeducatius, amb una atenció especial a la inclusió i a la diversitat.
  • Les persones titulades adquireixen una formació especialitzada que els proporciona les competències necessàries per analitzar, dissenyar i desenvolupar actuacions orientades a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge en diferents contextos.

Àmbits d’actuació professional

  • Les persones titulades en el màster poden desenvolupar funcions vinculades a:
  • Assessorament i orientació educativa: disseny, implementació i avaluació de programes educatius inclusius, així com planificació de currículums adaptats i estratègies d’atenció a la diversitat.
  • Avaluació i intervenció psicopedagògica: identificació de necessitats educatives i elaboració de plans de suport a l’alumnat.
  • Educació inclusiva i mediació: desenvolupament de programes adreçats a la infància i la joventut en situació de risc, prevenció de l’abandonament escolar i promoció de la convivència.
  • Formació i desenvolupament professional: assessorament a equips docents i participació en processos de millora i innovació educativa.
  • Avaluació i millora de programes educatius: anàlisi, seguiment i optimització de plans, projectes i materials educatius.

Sectors i tipus d’empresa:

  • Àmbit educatiu formal: serveis d'orientació, centres d'educació especial i unitats de suport a la diversitat.
  • Sector sociocomunitari: ONG, entitats del tercer sector i serveis socials amb programes d'inclusió i prevenció de l'abandonament escolar.
  • Àmbit sanitari: unitats de salut mental infantil i juvenil i serveis de suport psicoeducatiu en hospitals.
  • Educació no formal: centres culturals, entitats recreatives amb projectes educatius i programes d'acompanyament a famílies.
  • Innovació i sector digital: empreses de desenvolupament de materials educatius i consultories de projectes d'educació digital.

Consideracions sobre l’exercici professional

Aquest màster té una orientació professionalitzadora, però no té caràcter habilitant general per a l’accés a llocs de treball regulats del sistema educatiu públic.

L’exercici de determinades funcions o l’accés a alguns llocs de treball pot requerir el compliment de requisits addicionals, com ara processos selectius, acreditacions específiques o titulacions complementàries, d’acord amb la normativa vigent.

Informació important si vols accedir a la Borsa de treball de personal docent a Catalunya: 

Consulteu els ensenyaments que podeu impartir en funció de la vostra titulació fent clic en aquest enllaç.

Objectius

Aquest màster té com a objectiu capacitar professionals per assessorar en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació d’ecosistemes d’aprenentatge inclusius, equitatius i personalitzats, integrant els àmbits escolar i comunitari. El programa forma en l’anàlisi i la millora dels processos d’ensenyament, aprenentatge i avaluació competencial. Així mateix, forma en avaluació i intervenció psicopedagògica per identificar necessitats específiques de suport educatiu i promoure el desenvolupament integral de les persones. Incorpora l’ús estratègic, crític i ètic de les tecnologies digitals i la intel·ligència artificial, promou la investigació aplicada per a la presa de decisions fonamentades i la millora de la pràctica professional, i fomenta el treball col·laboratiu i en xarxa, així com el desenvolupament de la capacitat d’autoregulació i construcció de la identitat professional.

Aquest màster et prepara per assessorar en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació d’ecosistemes d’aprenentatge inclusius, equitatius i personalitzats, integrant els àmbits escolar i comunitari.

Objectius


Aquest màster té com a objectiu capacitar professionals per assessorar en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació d’ecosistemes d’aprenentatge inclusius, equitatius i personalitzats, integrant els àmbits escolar i comunitari. El programa forma en l’anàlisi i la millora dels processos d’ensenyament, aprenentatge i avaluació competencial. Així mateix, forma en avaluació i intervenció psicopedagògica per identificar necessitats específiques de suport educatiu i promoure el desenvolupament integral de les persones. Incorpora l’ús estratègic, crític i ètic de les tecnologies digitals i la intel·ligència artificial, promou la investigació aplicada per a la presa de decisions fonamentades i la millora de la pràctica professional, i fomenta el treball col·laboratiu i en xarxa, així com el desenvolupament de la capacitat d’autoregulació i construcció de la identitat professional.

Aquest màster et prepara per assessorar en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació d’ecosistemes d’aprenentatge inclusius, equitatius i personalitzats, integrant els àmbits escolar i comunitari. T’hi formaràs en l’anàlisi i la millora dels processos d’ensenyament, aprenentatge i avaluació competencial.

A més, adquiriràs competències en avaluació i intervenció psicopedagògica per identificar necessitats de suport educatiu i afavorir el desenvolupament integral de les persones. El programa incorpora l’ús estratègic, crític i ètic de les tecnologies digitals i la intel·ligència artificial, promou la investigació aplicada per a la presa de decisions fonamentades i fomenta el treball col·laboratiu i en xarxa, així com el desenvolupament de la teva identitat professional.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El psicopedagog és un professional especialitzat en l’avaluació i la intervenció psicopedagògica, amb competències per assessorar en el disseny, la implementació i l’avaluació de pràctiques educatives orientades a la personalització de l’aprenentatge, la inclusió i l’equitat. La seva actuació s’inscriu tant en l’àmbit educatiu com en el socioeducatiu i comunitari, i contribueix a la millora dels processos educatius i a la resposta a la diversitat de necessitats en col·laboració amb centres, professionals, famílies i agents del territori.

Aquest professional exerceix un paper clau en l’impuls i l’acompanyament dels processos de transformació de les institucions cap a models més equitatius i inclusius, i desenvolupa funcions d’avaluació psicopedagògica i orientació educativa, així com d’assessorament a professionals i institucions en el desenvolupament de projectes i pràctiques educatives inclusives. Actua com a agent de canvi a través de la recerca aplicada i l’ús ètic de les tecnologies, amb l’objectiu de promoure l’equitat, el benestar i el desenvolupament integral de les persones en els contextos en què participen.

Perfils


El psicopedagog és un professional especialitzat en l’avaluació i la intervenció psicopedagògica, amb competències per assessorar en el disseny, la implementació i l’avaluació de pràctiques educatives orientades a la personalització de l’aprenentatge, la inclusió i l’equitat. La seva actuació s’inscriu tant en l’àmbit educatiu com en el socioeducatiu i comunitari, i contribueix a la millora dels processos educatius i a la resposta a la diversitat de necessitats en col·laboració amb centres, professionals, famílies i agents del territori.

Aquest professional exerceix un paper clau en l’impuls i l’acompanyament dels processos de transformació de les institucions cap a models més equitatius i inclusius, i desenvolupa funcions d’avaluació psicopedagògica i orientació educativa, així com d’assessorament a professionals i institucions en el desenvolupament de projectes i pràctiques educatives inclusives. Actua com a agent de canvi a través de la recerca aplicada i l’ús ètic de les tecnologies, amb l’objectiu de promoure l’equitat, el benestar i el desenvolupament integral de les persones en els contextos en què participen.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el màster universitari, l'estudiantat serà capaç de:

  • Assessorar equips i docents en pràctiques inclusives, equitatives i personalitzades, adaptades al context de cada centre.

  • Realitzar avaluacions psicopedagògiques per identificar barreres i necessitats de suport educatiu, elaborant informes diagnòstics i dictàmens d’escolarització (conforme a la normativa sobre inclusió educativa), que orientin l’aplicació d’estratègies d’intervenció adequades.

  • Col·laborar en la planificació, desenvolupament i avaluació d’un currículum competencial i inclusiu, mitjançant la participació en projectes i plans institucionals i comunitaris.

  • Adaptar el currículum i les metodologies a les necessitats de suport educatiu de l’alumnat, en col·laboració amb l’equip docent i les famílies.

  • Orientar els docents en el disseny i implementació d’estratègies pedagògiques que promoguin la personalització de l’aprenentatge i el desenvolupament de l’aprenentatge competencial de l’alumnat.

Resultats d'aprenentatge


En finalitzar el màster universitari, l'estudiantat serà capaç de:

  • Assessorar equips i docents en pràctiques inclusives, equitatives i personalitzades, adaptades al context de cada centre.

  • Realitzar avaluacions psicopedagògiques per identificar barreres i necessitats de suport educatiu, elaborant informes diagnòstics i dictàmens d’escolarització (conforme a la normativa sobre inclusió educativa), que orientin l’aplicació d’estratègies d’intervenció adequades.

  • Col·laborar en la planificació, desenvolupament i avaluació d’un currículum competencial i inclusiu, mitjançant la participació en projectes i plans institucionals i comunitaris.

  • Adaptar el currículum i les metodologies a les necessitats de suport educatiu de l’alumnat, en col·laboració amb l’equip docent i les famílies.

  • Orientar els docents en el disseny i implementació d’estratègies pedagògiques que promoguin la personalització de l’aprenentatge i el desenvolupament de l’aprenentatge competencial de l’alumnat.

  • Coordinar i dinamitzar entorns col·laboratius amb equips directius, docents i altres professionals per donar una resposta educativa personalitzada, prenent com a referència la investigación psicoeducativa..

  • Aplicar estratègies per a la coordinació de la intervenció psicopedagògica amb altres agents i serveis de suport (socials, de salut i laborals), garantint un enfocament integral.

  • Assessorar en el disseny, implementació i avaluació de projectes d’educació no formal que promoguin l’equitat i la inclusió.

  • Assessorar en el disseny d’entorns d’aprenentatge inclusius i personalitzats mitjançant l’ús integrat de TIC i IA, considerant els principis ètics i normatius.

  • Actuar de manera honesta, ètica i sostenible, respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere en la pràctica professional.

  • Analitzar el propi procés d’aprenentatge i desenvolupament professional mitjançant estratègies d’autoavaluació autèntica i coavaluació, identificant punts forts i aspectes de millora per prendre decisions fonamentades que afavoreixin la construcció de la pròpia identitat professional

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Psicopedagogia

Requisits d'accés

Criteris d'admissió

En els casos que es depengui de la valoració de la Comissió d’Admissió, caldrà fer arribar la documentació següent:

  • Carta de motivació per accedir al màster
  • Currículum detallat
  • Titulació oficial d’accés al màster
  • Altres titulacions de l’àmbit educatiu

La documentació caldrà fer-la arribar a través de l’enllaç específic per a la Comissió d’Admissió que es trobarà a l’apartat Pla d’estudis, al Campus Virtual.

Perfil d'ingrés recomanat

Els estudiants amb algun dels estudis previs següents podran accedir directament al màster sense necessitat de cursar cap assignatura anivelladora:

  • Diplomatura de Magisteri o grau d’Educació Infantil o Primària
  • Llicenciatura de Psicopedagogia
  • Llicenciatura o grau de Psicologia 
  • Llicenciatura o grau de Pedagogia 
  • Diplomatura o grau en Educació Social. 

Els estudiants procedents dels estudis següents podran accedir al màster cursant les assignatures anivelladores corresponents:

  • Diplomatura o grau de Logopèdia
  • Diplomatura o grau de Treball Social
  • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional
  • Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària
  • Titulacions universitàries no espanyoles de l’àmbit educatiu.

Finalment, els estudiants procedents d’altres titulacions afins podran accedir al màster cursant les assignatures anivelladores corresponents, sempre que la Comissió d’Admissió així ho consideri.

Perfil d'ingrés recomanat


Els estudiants amb algun dels estudis previs següents podran accedir directament al màster sense necessitat de cursar cap assignatura anivelladora:

  • Diplomatura de Magisteri o grau d’Educació Infantil o Primària
  • Llicenciatura de Psicopedagogia
  • Llicenciatura o grau de Psicologia 
  • Llicenciatura o grau de Pedagogia 
  • Diplomatura o grau en Educació Social. 

Els estudiants procedents dels estudis següents podran accedir al màster cursant les assignatures anivelladores corresponents:

  • Diplomatura o grau de Logopèdia
  • Diplomatura o grau de Treball Social
  • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional
  • Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària
  • Titulacions universitàries no espanyoles de l’àmbit educatiu.

Finalment, els estudiants procedents d’altres titulacions afins podran accedir al màster cursant les assignatures anivelladores corresponents, sempre que la Comissió d’Admissió així ho consideri.

Les assignatures anivelladores que s'han de cursar, en cas que calgui, són:

  • Psicologia del desenvolupament (6 crèdits). 
  • Psicologia de l’educació i de la instrucció (6 crèdits).

Coneixements previs

Es recomana tenir un nivell de competència com a usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i també un nivell de competència en anglès com a llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

En aquest sentit, i per facilitar a l'estudiant la comprovació del seu nivell de coneixement de la llengua estrangera, la UOC posa a la seva disposició una prova de nivell de coneixement de la llengua estrangera (fes clic en aquest enllaç per a accedir a la prova). La prova permet a l'estudiant comprovar si el seu nivell és el recomanat per començar els estudis en aquest màster (nivell B1 o superior). Aquesta prova no és excloent ni constitueix cap requisit.

Màster universitari en Psicopedagogia

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.600,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)3.860 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.370 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.600€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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