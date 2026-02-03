Màster universitari Online en Psicopedagogia
Presentació
El nou màster online de Psicopedagogia respon a la creixent necessitat de professionals amb formació avançada. El programa se centra en l’assessorament per promoure pràctiques educatives basades en la inclusió i l’equitat. També potencia la personalització de l’aprenentatge i l’enfocament competencial. Aquesta intervenció s’aplica tant en centres educatius com en l’àmbit local i comunitari.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.
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Per què estudiar el màster universitari de Psicopedagogia de la UOC?
Aquest màster universitari de Psicopedagogia et formarà per:
- Assessorar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’ecosistemes d’aprenentatge inclusius, equitatius i personalitzats en els àmbits escolar i comunitari.
- Assessorar en la concreció del currículum i en els processos d’ensenyament, aprenentatge i avaluació competencial.
- Promoure la inclusió i la personalització de l’aprenentatge.
- Utilitzar les TIC i la IA de manera crítica per afavorir la inclusió i la millora educativa sota principis ètics
- Fomentar el treball en xarxa, el lideratge d'equips i l'autoregulació professional.
Informació important si vols accedir a la Borsa de treball de personal docent a Catalunya:
Consulteu els ensenyaments que podeu impartir en funció de la vostra titulació fent clic en aquest enllaç.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
10 març 2027
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.