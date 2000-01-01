Càtedra UNESCO d'Educació i Tecnologia per al Canvi Social
La Càtedra UNESCO d'Educació i Tecnologia per al Canvi Social (anteriorment, Càtedra UNESCO d’E-learning) va ser creada l’any 2002 a fi de promoure la investigació, l’aprenentatge, la informació i la documentació en l’ús intensiu de les TIC en l’educació.
La Càtedra segueix atentament les principals tendències mundials en educació, recursos de tecnologia adequats, continguts oberts i els experts i institucions clau en aquest camp. Així també, la Càtedra difon el coneixement adquirit entre les comunitats d’educadors i experts, centrant-se especialment en els grups desafavorits o necessitats d’informació.
Consell Acadèmic de la Càtedra
El nou Consell Acadèmic de la Càtedra es va constituir el 14 de març de 2012. El formen (en ordre alfabètic):
- Brenda GOURLEY, exvicerectora de l’Open University (Regne Unit)
- Sugata MITRA, professor de Tecnologia Educativa, Universitat de Newcastle (Regne Unit); professor visitant, MIT Media Lab (EUA)
- Josep A. PLANELL i ESTANY, rector de la UOC
- Ferran RUIZ TARRAGÓ, president del Consell Escolar de la Generalitat de Catalunya
- Albert SANGRÀ, director acadèmic de la Càtedra UNESCO - Ensenyament i Tecnologia per al Canvi Social; vicepresident d’EFQUEL (European Foundation for Quality in e-Learning)
Equip
- Albert Sangrà, director acadèmic
- Derek Clougher, coordinador executiu
Activitats
- Tallers: Els tallers són sessions en les quals un o més experts aporten els seus coneixements sobre un tema concret.
- Taules rodones: Les taules rodones són espais de debat, la dinàmica de treball dels quals consisteix en la discussió de casos, bones pràctiques i l’intercanvi d’experiències.
- Seminaris internacionals: El seu objectiu és aprofundir en el coneixement i l’anàlisi dels principals elements i reptes existents en l’actualitat.
Àmbits d'actuació
L’esperit de la UNESCO està present en totes les activitats de la Càtedra, donant veu a institucions i individus implicats en la pràctica educativa, potenciant l’ús intensiu de la tecnologia per al benefici públic i el desenvolupament:
- Creació i difusió de coneixement
- Investigació aplicada als camps dels recursos educatius en obert (OER) i de gènere i tecnologia
- Realització de tallers formatius centrats en temes rellevants per a l’e-learning
- Assistència i participació en congressos, conferències i fòrums nacionals i internacionals