Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología para el Cambio Social
La Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología para el Cambio Social (anteriormente, Cátedra UNESCO de E-learning) fue creada en 2002 con objeto de promover la investigación, el aprendizaje, la información y la documentación en el uso intensivo de las TIC en la educación.
La Cátedra sigue atentamente las principales tendencias mundiales en educación, recursos de tecnología adecuados, contenidos abiertos y a los expertos e instituciones clave en este campo. Así también, la Cátedra difunde el conocimiento adquirido entre las comunidades de educadores y expertos, centrándose especialmente en aquellos grupos desfavorecidos o necesitados de información.
Consejo Académico de la Cátedra
El nuevo Consejo Académico de la Cátedra se constituyó el 14 de marzo de 2012. Lo forman (en orden alfabético):
- Brenda GOURLEY, ex vicerrectora de la Open University (Reino Unido)
- Sugata MITRA, profesor de Tecnología Educativa, Universidad de Newcastle (Reino Unido); profesor visitante, MIT Media Lab (EE. UU.)
- Josep A. PLANELL i ESTANY, rector de la UOC
- Ferran RUIZ TARRAGÓ, presidente del Consejo Escolar de la Generalitat de Cataluña
- Albert SANGRÀ, director académico de la Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología para el Cambio Social; vicepresidente de EFQUEL (European Foundation for Quality in e-Learning)
Equipo
- Albert Sangrà, director académico
- Alicia Puig, coordinadora ejecutiva
Actividades
- Talleres: Los talleres son sesiones en las que uno o más expertos aportan sus conocimientos sobre un tema concreto.
- Mesas redondas: Las mesas redondas son espacios de debate, cuya dinámica de trabajo consiste en la discusión de casos, buenas prácticas y el intercambio de experiencias.
- Seminarios internacionales: Su objetivo es profundizar en el conocimiento y el análisis de los principales elementos y retos existentes en la actualidad.
Ámbitos de actuación
El espíritu de la UNESCO está presente en todas las actividades de la Cátedra, dando voz a instituciones e individuos implicados en la práctica educativa, potenciando el uso intensivo de la tecnología para el beneficio público y el desarrollo:
- Creación y difusión de conocimiento
- Investigación aplicada a los campos de los recursos educativos en abierto (OER) y de género y tecnología
- Realización de talleres formativos centrados en temas relevantes para el e-learning
- Asistencia y participación en congresos, conferencias y foros nacionales e internacionales