La Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología para el Cambio Social (anteriormente, Cátedra UNESCO de E-learning) fue creada en 2002 con objeto de promover la investigación, el aprendizaje, la información y la documentación en el uso intensivo de las TIC en la educación.

La Cátedra sigue atentamente las principales tendencias mundiales en educación, recursos de tecnología adecuados, contenidos abiertos y a los expertos e instituciones clave en este campo. Así también, la Cátedra difunde el conocimiento adquirido entre las comunidades de educadores y expertos, centrándose especialmente en aquellos grupos desfavorecidos o necesitados de información.